أمساليوم
بث مباشر
بوتين يستقبل يستقبل رئيس الإمارات في موسكو لبحث التعاون والتطورات الدولية
بوتين يستقبل يستقبل رئيس الإمارات في موسكو لبحث التعاون والتطورات الدولية

22:41 GMT 28.01.2026
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مباحثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي كان قد استقبل قبل أسبوع في أبوظبي ممثلين عن وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وسيصل رئيس الإمارات إلى موسكو في زيارة رسمية، حيث سيبحث بوتين والرئيس الإماراتي مجالات التعاون الرئيسية، والوضع في الشرق الأوسط، إلى جانب قضايا أخرى على جدول الأعمال الدولي.

مفاوضات ثلاثية

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأسبوع الماضي، اجتماعًا لمجموعة عمل ثلاثية معنية بقضايا الأمن، بمشاركة ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
بوتين ورئيس الإمارات يناقشان المحاور الرئيسية للتعاون الروسي الإماراتي والوضع في الشرق الأوسط
11:52 GMT
واستقبل رئيس الإمارات وفود الدول الثلاث في اليوم الأول من المفاوضات، متمنيًا للمشاركين التوفيق وتحقيق نتائج تسهم في إنهاء النزاع. ووصفت السلطات الإماراتية الاجتماع بالإيجابي.
ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف مجرد بدء مناقشة القضايا المعقدة المرتبطة بتسوية النزاع في أوكرانيا بأنه تقدم.
كما قيّم الكرملين بشكل إيجابي انطلاق الاتصالات المباشرة بين الدول الثلاث. وفي المقابل، وصف البيت الأبيض المفاوضات بالتاريخية، فيما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "تطورات جيدة جدًا" في سياق المفاوضات بشأن أوكرانيا.

حوار مستمر

وكان آخر لقاء بين بوتين ورئيس الإمارات في مطلع أغسطس/آب من العام الماضي في الكرملين، حيث ناقش الزعيمان التعاون الاقتصادي، إلى جانب الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات في منطقة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وأبدى رئيس الإمارات آنذاك استعداد بلاده لبذل جهود إضافية للمساعدة في عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
رئيس دولة الإمارات يستقبل وفودا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة
23 يناير, 16:57 GMT
كما التقى بوتين والشيخ محمد بن زايد شخصيًا في أكتوبر/تشرين الأول 2024 في موسكو. وخلال الزيارة نفسها، توجه رئيس الإمارات إلى قازان، حيث شارك في قمة مجموعة بريكس. وكان بوتين قد زار أبوظبي في عام 2023، وناقش رئيسا البلدين حينها تطوير التعاون والقضايا الدولية، مع التركيز على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
ويحافظ قائدا روسيا والإمارات أيضًا على اتصالات هاتفية، جرت خلال العام الماضي في مارس/آذار، ومايو/أيار، ويونيو/حزيران.

مجالات التعاون

تُعد الإمارات أحد الشركاء التجاريين والاقتصاديين الرئيسيين لروسيا في العالم العربي. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2025 نحو 8.9 مليار دولار.
ويُعد قطاع السياحة من أبرز مجالات التعاون، إذ يتجاوز عدد السياح الروس الذين يزورون الإمارات سنويًا مليوني شخص، وفق ما أفاد به القنصل العام الروسي في دبي مكسيم فلاديميروف في مقابلة مع سبوتنيك في يناير/كانون الثاني.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
موسكو: التبادل التجاري بين روسيا والإمارات قد يتجاوز 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام
17 نوفمبر 2025, 12:43 GMT
وتسير اليوم أكثر من 200 رحلة جوية مباشرة أسبوعيًا بين روسيا والإمارات من عشرات المدن الروسية، بما فيها موسكو وسانت بطرسبورغ وسوتشي وقازان ومدن أخرى.
وبنهاية العام الماضي، أصبحت الإمارات أكبر مستورد للبيض الطازج من روسيا، حيث تم توريد 7.2 آلاف طن خلال العام. كما باتت الإمارات من بين كبار مستوردي البيرة الروسية غير الكحولية.
إضافة إلى ذلك، تتعاون روسيا والإمارات بشكل وثيق ضمن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، وفي إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، كما انضمت الإمارات في عام 2024 بصيغة كاملة إلى العمل ضمن مجموعة بريكس.
