عربي
موسكو: التبادل التجاري بين روسيا والإمارات قد يتجاوز 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام
موسكو: التبادل التجاري بين روسيا والإمارات قد يتجاوز 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام
صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة 10... 17.11.2025
وقال مانتوروف للصحفيين على هامش معرض دبي للطيران 2025: "لدينا مجال تقليدي للتعاون يتعلق بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وهذا يشمل توريد الآلات و المعدات التقنية، بما في ذلك المواد الغذائية، أيضا، في التجارة المقابلة، وهي منتجات الهندسة الميكانيكية والمنتجات الكيميائية، نشهد اتجاهًا للنمو هذا العام. أعتقد أننا سنتجاوز حاجز الـ 10 مليارات دولار ونعود إلى مستويات عام 2023".وأضاف مانتوروف، أن روسيا والإمارات لديهما خطط طموحة لمضاعفة حجم تجارتهما تقريبا بحلول عام 2030.وأكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، أن حجم التجارة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، تضاعف تقريبا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام ليصل إلى 6.6 مليار دولار.وأضاف سيلوانوف: "هذه نتيجة ملموسة للتعاون الثنائي، علاوة على ذلك، تظل الإمارات العربية المتحدة الشريك الرئيسي لروسيا في مجال المدفوعات عبر الحدود".بوتين يمنح سفير دولة عربية لدى روسيا وسام بوشكين
صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة 10 مليارات دولار، بحلول نهاية هذا العام، ليقترب من مستويات عام 2023.
وقال مانتوروف للصحفيين على هامش معرض دبي للطيران 2025: "لدينا مجال تقليدي للتعاون يتعلق بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وهذا يشمل توريد الآلات و المعدات التقنية، بما في ذلك المواد الغذائية، أيضا، في التجارة المقابلة، وهي منتجات الهندسة الميكانيكية والمنتجات الكيميائية، نشهد اتجاهًا للنمو هذا العام. أعتقد أننا سنتجاوز حاجز الـ 10 مليارات دولار ونعود إلى مستويات عام 2023".
وأضاف مانتوروف، أن روسيا والإمارات لديهما خطط طموحة لمضاعفة حجم تجارتهما تقريبا بحلول عام 2030.
وتضاعف حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة تقريبا في النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 6.6 مليار دولار، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية الروسية.
وأكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، أن حجم التجارة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، تضاعف تقريبا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام ليصل إلى 6.6 مليار دولار.
وأضاف سيلوانوف: "هذه نتيجة ملموسة للتعاون الثنائي، علاوة على ذلك، تظل الإمارات العربية المتحدة الشريك الرئيسي لروسيا في مجال المدفوعات عبر الحدود".
