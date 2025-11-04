عدسة "سبوتنيك" ترصد افتتاح أكبر تجمع عالمي لصناعة الأغذية في دبي

ويستقطب الحدث أكثر من 2,500 شركة من 79 دولة، موزعة على 21 قاعة عرض، ويشهد هذا العام انضمام أجنحة وطنية جديدة تمثل كوريا، اليابان، وروسيا، ما يعكس تنامي الاهتمام الدولي بتقنيات التصنيع الغذائي، وتزايد التنافس على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المتغيرة.كما يقدم المعرض تجارب حسّية وجولات ابتكار تتيح للزوار استكشاف أحدث الحلول في التغليف الذكي، النكهات الوظيفية والمكونات الطبيعية، وسط حضور قوي من شركات متخصصة في تطوير المواد الخام، أنظمة المعالجة، وتقنيات التعبئة المستدامة.وتسعى الشركات الروسية، من خلال مشاركتها في المعرض، إلى تعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط، عبر عرض تقنيات متقدمة في خطوط الإنتاج، حلول التتبع الرقمي، وتطوير مكونات غذائية تلائم الأذواق المحلية، في إطار توجه أوسع نحو بناء شراكات صناعية طويلة الأمد مع نظرائها في المنطقة.
انطلقت صباح اليوم فعاليات معرض "غلفود للتصنيع 2025"، في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يجمع نخبة من الشركات العالمية والإقليمية في قطاع الأغذية والمشروبات، بما في ذلك مشاركة بارزة من الشركات الروسية والصينية والهندية المتخصصة في تقنيات التعبئة، المكونات الغذائية، وحلول التصنيع الذكي.
ويستقطب الحدث أكثر من 2,500 شركة من 79 دولة، موزعة على 21 قاعة عرض، ويشهد هذا العام انضمام أجنحة وطنية جديدة تمثل كوريا، اليابان، وروسيا، ما يعكس تنامي الاهتمام الدولي بتقنيات التصنيع الغذائي، وتزايد التنافس على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المتغيرة.
عدسة "سبوتنيك" ترصد افتتاح أكبر تجمع عالمي لصناعة الأغذية بدبي
ويشمل البرنامج قمة "فود تيك"، التي تناقش مستقبل الصناعة عبر محاور متعددة، أبرزها المصانع الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، سلامة الأغذية في ظل التحديات البيئية، التمويل المرتبط بالاستدامة، والابتكار في سلاسل الإمداد، بمشاركة خبراء من القطاعين العام والخاص، وممثلين عن مؤسسات دولية وشركات ناشئة.
كما يقدم المعرض تجارب حسّية وجولات ابتكار تتيح للزوار استكشاف أحدث الحلول في التغليف الذكي، النكهات الوظيفية والمكونات الطبيعية، وسط حضور قوي من شركات متخصصة في تطوير المواد الخام، أنظمة المعالجة، وتقنيات التعبئة المستدامة.
وتسعى الشركات الروسية، من خلال مشاركتها في المعرض، إلى تعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط، عبر عرض تقنيات متقدمة في خطوط الإنتاج، حلول التتبع الرقمي، وتطوير مكونات غذائية تلائم الأذواق المحلية، في إطار توجه أوسع نحو بناء شراكات صناعية طويلة الأمد مع نظرائها في المنطقة.