تضاعف حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات في ستة أشهر ليبلغ 6.6 مليار دولار

وأكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن حجم التجارة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، تضاعف تقريبا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام ليصل إلى 6.6 مليار دولار.وأضاف سيلوانوف: "هذه نتيجة ملموسة للتعاون الثنائي، علاوة على ذلك، تظل الإمارات العربية المتحدة الشريك الرئيسي لروسيا في مجال المدفوعات عبر الحدود".وفي السياق ذاته، ارتفع حجم التجارة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ليصل إلى 3.97 مليار دولار، حسبما أفاد الكرملين في أغسطس/آب.وقال المسؤول الإماراتي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "بلغة الأرقام، تطورت العلاقات التجارية بين الإمارات وروسيا، تطورا كبيرا خلال الخمس سنوات الماضية، فارتفعت التجارة البينية بمعدل 154%، إذ كانت في عام 2019 في حدود 3.5 مليار دولار، واليوم نحن نتحدث عن سنة 2024، وصلت التجارة البينية إلى 9.5 مليار دولار".وتابع: "ارتفع حجم الصادرات الإماراتية إلى روسيا بمعدل 85%، وهي التي تشكل الحجم الأكبر في الميزان التجاري للإمارات، وكانت صادراتها المباشرة بحدود 300 مليون دولار في 2019، ووصلت في 2024، إلى 800 مليون دولار".وقال الرئيس بوتين، في لقاء غير رسمي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة الروسية موسكو: "أتذكر زيارتي الأخيرة إلى بلادكم... إننا نتواصل في تنفيذ جميع الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في تلك الزيارة".وأضاف بوتين أن العلاقات بين روسيا والإمارات، تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية.
تضاعف حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة تقريبا في النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 6.6 مليار دولار، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية الروسية.
وأكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن حجم التجارة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، تضاعف تقريبا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام ليصل إلى 6.6 مليار دولار.
وأضاف سيلوانوف: "هذه نتيجة ملموسة للتعاون الثنائي، علاوة على ذلك، تظل الإمارات العربية المتحدة الشريك الرئيسي لروسيا في مجال المدفوعات عبر الحدود".
وفي السياق ذاته، ارتفع حجم التجارة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة
بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ليصل إلى 3.97 مليار دولار، حسبما أفاد الكرملين في أغسطس/آب.
وكان وكيل وزارة الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة، عبد الله أحمد آل صالح، أكد في مايو/أيار الماضي، أن التجارة البينية بين الإمارات وروسيا، تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، لافتا إلى أن حجم التجارة البينية ارتفع من 3.5 مليارات دولار في عام 2019، إلى 9.5 مليارات دولار في عام 2024.
وقال المسؤول الإماراتي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "بلغة الأرقام، تطورت العلاقات التجارية بين الإمارات وروسيا
، تطورا كبيرا خلال الخمس سنوات الماضية، فارتفعت التجارة البينية بمعدل 154%، إذ كانت في عام 2019 في حدود 3.5 مليار دولار، واليوم نحن نتحدث عن سنة 2024، وصلت التجارة البينية إلى 9.5 مليار دولار".
وتابع: "ارتفع حجم الصادرات الإماراتية إلى روسيا بمعدل 85%، وهي التي تشكل الحجم الأكبر في الميزان التجاري للإمارات، وكانت صادراتها المباشرة بحدود 300 مليون دولار في 2019، ووصلت في 2024، إلى 800 مليون دولار".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية، وجميع الاتفاقيات بين البلدين قيد التنفيذ.
وقال الرئيس بوتين، في لقاء غير رسمي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة الروسية موسكو: "أتذكر زيارتي الأخيرة إلى بلادكم... إننا نتواصل في تنفيذ جميع الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في تلك الزيارة".
وأضاف بوتين أن العلاقات بين روسيا والإمارات
، تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية.