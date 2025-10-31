تضاعف حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات في ستة أشهر ليبلغ 6.6 مليار دولار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
تضاعف حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات في ستة أشهر ليبلغ 6.6 مليار دولار
تضاعف حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات في ستة أشهر ليبلغ 6.6 مليار دولار
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
وأكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن حجم التجارة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، تضاعف تقريبا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام ليصل إلى 6.6 مليار دولار.وأضاف سيلوانوف: "هذه نتيجة ملموسة للتعاون الثنائي، علاوة على ذلك، تظل الإمارات العربية المتحدة الشريك الرئيسي لروسيا في مجال المدفوعات عبر الحدود".وفي السياق ذاته، ارتفع حجم التجارة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ليصل إلى 3.97 مليار دولار، حسبما أفاد الكرملين في أغسطس/آب.وقال المسؤول الإماراتي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "بلغة الأرقام، تطورت العلاقات التجارية بين الإمارات وروسيا، تطورا كبيرا خلال الخمس سنوات الماضية، فارتفعت التجارة البينية بمعدل 154%، إذ كانت في عام 2019 في حدود 3.5 مليار دولار، واليوم نحن نتحدث عن سنة 2024، وصلت التجارة البينية إلى 9.5 مليار دولار".وتابع: "ارتفع حجم الصادرات الإماراتية إلى روسيا بمعدل 85%، وهي التي تشكل الحجم الأكبر في الميزان التجاري للإمارات، وكانت صادراتها المباشرة بحدود 300 مليون دولار في 2019، ووصلت في 2024، إلى 800 مليون دولار".وقال الرئيس بوتين، في لقاء غير رسمي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة الروسية موسكو: "أتذكر زيارتي الأخيرة إلى بلادكم... إننا نتواصل في تنفيذ جميع الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في تلك الزيارة".وأضاف بوتين أن العلاقات بين روسيا والإمارات، تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية.
https://sarabic.ae/20250518/ارتفاع-حجم-التجارة-بين-الإمارات-وروسيا-إلى-أكثر-من-9-مليارات-دولار-1100696001.html
https://sarabic.ae/20250516/المازمي-منتدى-قازان-2025-شاهد-حي-على-عمق-العلاقات-بين-الإمارات-وروسيا-1100613325.html
تضاعف حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات في ستة أشهر ليبلغ 6.6 مليار دولار

15:53 GMT 31.10.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوروزارة المالية الروسية
وزارة المالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تضاعف حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة تقريبا في النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 6.6 مليار دولار، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية الروسية.
وأكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن حجم التجارة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، تضاعف تقريبا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام ليصل إلى 6.6 مليار دولار.
وأضاف سيلوانوف: "هذه نتيجة ملموسة للتعاون الثنائي، علاوة على ذلك، تظل الإمارات العربية المتحدة الشريك الرئيسي لروسيا في مجال المدفوعات عبر الحدود".
ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
ارتفاع حجم التجارة بين الإمارات وروسيا إلى أكثر من 9 مليارات دولار
18 مايو, 10:41 GMT
وفي السياق ذاته، ارتفع حجم التجارة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ليصل إلى 3.97 مليار دولار، حسبما أفاد الكرملين في أغسطس/آب.

وكان وكيل وزارة الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة، عبد الله أحمد آل صالح، أكد في مايو/أيار الماضي، أن التجارة البينية بين الإمارات وروسيا، تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، لافتا إلى أن حجم التجارة البينية ارتفع من 3.5 مليارات دولار في عام 2019، إلى 9.5 مليارات دولار في عام 2024.

وقال المسؤول الإماراتي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "بلغة الأرقام، تطورت العلاقات التجارية بين الإمارات وروسيا، تطورا كبيرا خلال الخمس سنوات الماضية، فارتفعت التجارة البينية بمعدل 154%، إذ كانت في عام 2019 في حدود 3.5 مليار دولار، واليوم نحن نتحدث عن سنة 2024، وصلت التجارة البينية إلى 9.5 مليار دولار".
مدير أعمال سمو الشيخ جمعة آل مكتوم ورائد أعمال في شركة جرين لاند كابيتال، فيصل المازمي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
المازمي: "منتدى قازان 2025" شاهد حي على عمق العلاقات بين الإمارات وروسيا
16 مايو, 11:37 GMT
وتابع: "ارتفع حجم الصادرات الإماراتية إلى روسيا بمعدل 85%، وهي التي تشكل الحجم الأكبر في الميزان التجاري للإمارات، وكانت صادراتها المباشرة بحدود 300 مليون دولار في 2019، ووصلت في 2024، إلى 800 مليون دولار".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية، وجميع الاتفاقيات بين البلدين قيد التنفيذ.
وقال الرئيس بوتين، في لقاء غير رسمي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة الروسية موسكو: "أتذكر زيارتي الأخيرة إلى بلادكم... إننا نتواصل في تنفيذ جميع الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في تلك الزيارة".
وأضاف بوتين أن العلاقات بين روسيا والإمارات، تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية.
