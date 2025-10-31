https://sarabic.ae/20251031/تضاعف-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والإمارات-في-ستة-أشهر-ليبلغ-66-مليار-دولار-1106605326.html

تضاعف حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات في ستة أشهر ليبلغ 6.6 مليار دولار

31.10.2025

وأكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن حجم التجارة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، تضاعف تقريبا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام ليصل إلى 6.6 مليار دولار.وأضاف سيلوانوف: "هذه نتيجة ملموسة للتعاون الثنائي، علاوة على ذلك، تظل الإمارات العربية المتحدة الشريك الرئيسي لروسيا في مجال المدفوعات عبر الحدود".وفي السياق ذاته، ارتفع حجم التجارة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ليصل إلى 3.97 مليار دولار، حسبما أفاد الكرملين في أغسطس/آب.وقال المسؤول الإماراتي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "بلغة الأرقام، تطورت العلاقات التجارية بين الإمارات وروسيا، تطورا كبيرا خلال الخمس سنوات الماضية، فارتفعت التجارة البينية بمعدل 154%، إذ كانت في عام 2019 في حدود 3.5 مليار دولار، واليوم نحن نتحدث عن سنة 2024، وصلت التجارة البينية إلى 9.5 مليار دولار".وتابع: "ارتفع حجم الصادرات الإماراتية إلى روسيا بمعدل 85%، وهي التي تشكل الحجم الأكبر في الميزان التجاري للإمارات، وكانت صادراتها المباشرة بحدود 300 مليون دولار في 2019، ووصلت في 2024، إلى 800 مليون دولار".وقال الرئيس بوتين، في لقاء غير رسمي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة الروسية موسكو: "أتذكر زيارتي الأخيرة إلى بلادكم... إننا نتواصل في تنفيذ جميع الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في تلك الزيارة".وأضاف بوتين أن العلاقات بين روسيا والإمارات، تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية.

