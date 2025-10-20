https://sarabic.ae/20251020/موسكو-تعزز-التعاون-التجاري-مع-دول-الخليج-العربي-1106219072.html

موسكو تعزز التعاون التجاري مع دول الخليج العربية

وشارك في هذه الفعالية ممثلون عن السلك الدبلوماسي من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، دولة قطر، سلطنة عمان، ومملكة البحرين، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية، وقادة الشركات الصناعية، وأعضاء من المجتمع التجاري الدولي.وخلال كلمته في الحوار التجاري، أكد وزير حكومة موسكو ورئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية، أناتولي غاربوزوف، على أهمية تطوير التعاون التجاري مع الدول العربية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.وقال: "تعد دول الخليج شركاء استراتيجيين لنا من حيث توسيع التعاون التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات، واليوم، تحتل العاصمة المرتبة الأولى في إجمالي حجم التجارة الروسية مع المنطقة. وبالمقارنة مع العام الماضي، زادت التجارة المتبادلة للمدينة مع دول الخليج بنسبة 50%، ونمت صادرات شركات موسكو إلى الأسواق الإقليمية بنسبة مماثلة".وأشار غاربوزوف إلى أن أكثر من 25% من صادرات موسكو تتركز في الصناعات الخفيفة، و12% في صناعة الأجهزة، بالإضافة إلى تصدير الأدوية واللقاحات. كما تحظى المنتجات الغذائية والمشروبات المصنعة في موسكو بشعبية كبيرة، حيث تشكل نحو 30% من هيكلية الصادرات.وأضاف أن موسكو تمثل سوقا واعدا وسريع النمو، يعتمد على تجمع سكاني يضم أكثر من 30 مليون نسمة، وهي جذابة للشركاء الأجانب لتنفيذ مشاريع طويلة الأجل، مثل توطين الصناعات عالية التقنية أو الاستثمار في بناء فنادق ومتنزهات ترفيهية وغيرها من المرافق التي تجذب السكان والزوار.من جانبه، أكد السفير فوق العادة والمفوض لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا، الدكتور محمد أحمد الجابر، أن "روسيا ودول الخليج تمتلكان إمكانات هائلة لشراكة متبادلة المنفعة، ومن خلال التركيز على الابتكار، يمكننا التعاون بفعالية في مجالات البحث العلمي، والتكنولوجيا، والصناعة".كما عبر السفير فوق العادة والمفوض لسلطنة عُمان لدى روسيا، حمود سالم عبدالله الطويق، عن شكره لحكومة موسكو على فرصة المشاركة في الحوار ودعم المشاريع المشتركة.نظم الحوار مركز دعم الصادرات والصناعة والاستثمار "موسبروم"، الذي يساعد الشركات الموسكوفية في إيجاد مشترين وشركاء في الخارج.ويحظى برنامج "صنع في موسكو" بشعبية كبيرة، حيث يتيح للشركات المشاركة في بعثات تجارية دولية ومعارض عالمية. وفي المستقبل القريب، سيواصل "موسبروم" تنظيم مشاركة الشركات الموسكوفية في بعثات تجارية إلى السعودية والإمارات، بالإضافة إلى المشاركة بجناح خاص في معرض "إنوبروم" في السعودية.مصدرون من موسكو يجرون أكثر من 60 اجتماعا خلال مهمة تجارية في الكويتموسكو تعزز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع المغرب

