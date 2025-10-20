موسكو تعزز التعاون التجاري مع دول الخليج العربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو تعزز التعاون التجاري مع دول الخليج العربية
موسكو تعزز التعاون التجاري مع دول الخليج العربية
موسكو تعزز التعاون التجاري مع دول الخليج العربية

17:36 GMT 20.10.2025 (تم التحديث: 17:43 GMT 20.10.2025)
تابعنا عبر
استضافت العاصمة الروسية موسكو، في إطار منتدى "صنع في روسيا"، حوار أعمال مخصص لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع دول الخليج العربية، وفقا لبيان صادر عن إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو.
وشارك في هذه الفعالية ممثلون عن السلك الدبلوماسي من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، دولة قطر، سلطنة عمان، ومملكة البحرين، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية، وقادة الشركات الصناعية، وأعضاء من المجتمع التجاري الدولي.
وخلال كلمته في الحوار التجاري، أكد وزير حكومة موسكو ورئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية، أناتولي غاربوزوف، على أهمية تطوير التعاون التجاري مع الدول العربية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال: "تعد دول الخليج شركاء استراتيجيين لنا من حيث توسيع التعاون التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات، واليوم، تحتل العاصمة المرتبة الأولى في إجمالي حجم التجارة الروسية مع المنطقة. وبالمقارنة مع العام الماضي، زادت التجارة المتبادلة للمدينة مع دول الخليج بنسبة 50%، ونمت صادرات شركات موسكو إلى الأسواق الإقليمية بنسبة مماثلة".
وأشار غاربوزوف إلى أن أكثر من 25% من صادرات موسكو تتركز في الصناعات الخفيفة، و12% في صناعة الأجهزة، بالإضافة إلى تصدير الأدوية واللقاحات. كما تحظى المنتجات الغذائية والمشروبات المصنعة في موسكو بشعبية كبيرة، حيث تشكل نحو 30% من هيكلية الصادرات.
وأضاف أن موسكو تمثل سوقا واعدا وسريع النمو، يعتمد على تجمع سكاني يضم أكثر من 30 مليون نسمة، وهي جذابة للشركاء الأجانب لتنفيذ مشاريع طويلة الأجل، مثل توطين الصناعات عالية التقنية أو الاستثمار في بناء فنادق ومتنزهات ترفيهية وغيرها من المرافق التي تجذب السكان والزوار.
من جانبه، أكد السفير فوق العادة والمفوض لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا، الدكتور محمد أحمد الجابر، أن "روسيا ودول الخليج تمتلكان إمكانات هائلة لشراكة متبادلة المنفعة، ومن خلال التركيز على الابتكار، يمكننا التعاون بفعالية في مجالات البحث العلمي، والتكنولوجيا، والصناعة".
كما عبر السفير فوق العادة والمفوض لسلطنة عُمان لدى روسيا، حمود سالم عبدالله الطويق، عن شكره لحكومة موسكو على فرصة المشاركة في الحوار ودعم المشاريع المشتركة.
نظم الحوار مركز دعم الصادرات والصناعة والاستثمار "موسبروم"، الذي يساعد الشركات الموسكوفية في إيجاد مشترين وشركاء في الخارج.
ويحظى برنامج "صنع في موسكو" بشعبية كبيرة، حيث يتيح للشركات المشاركة في بعثات تجارية دولية ومعارض عالمية. وفي المستقبل القريب، سيواصل "موسبروم" تنظيم مشاركة الشركات الموسكوفية في بعثات تجارية إلى السعودية والإمارات، بالإضافة إلى المشاركة بجناح خاص في معرض "إنوبروم" في السعودية.
مصدرون من موسكو يجرون أكثر من 60 اجتماعا خلال مهمة تجارية في الكويت
موسكو تعزز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع المغرب
