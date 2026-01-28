عربي
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260128/الكرملين-من-المقرر-عقد-اجتماع-لوفود-روسيا-وأوكرانيا-والولايات-المتحدة-في-الأول-من-فبراير-في-أبو-ظبي-1109730227.html
الكرملين: من المقرر عقد اجتماع لوفود روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في الأول من فبراير في أبو ظبي
الكرملين: من المقرر عقد اجتماع لوفود روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في الأول من فبراير في أبو ظبي
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر مواصلة اجتماع المجموعة الأمنية الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا... 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T14:16+0000
2026-01-28T14:39+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1e/1100027392_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_747a84a122a4b1a230cb7ecfdd0c2413.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "مبدئيا سيعقد الاجتماع في الأول من شباط/ فبراير، وسيعقد في أبو ظبي".وأضاف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان أعضاء الوفد الروسي المشارك في مفاوضات أبو ظبي قد تلقوا بالفعل تعليمات من بوتين: "في هذه الحالة، بشكل منتظم".وأشار إلى أنه "أثناء المفاوضات (حول أوكرانيا)، يضرالنقاش العلني حول بنود محددة من التسوية بالمفاوضات".وقال بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن المفاوضات الثلاثية حول أوكرانيا معقدة، وتجري على مستوى الخبراء.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يرى تقدماً في عملية التفاوض: "بشكل عام، حقيقة أن مجموعة كاملة من القضايا المعقدة المتعلقة بالتسوية تجري مناقشتها على مستوى الخبراء يمكن اعتبارها بالفعل تقدما، وبداية مثل هذا الحوار". ترامب: هناك أمور جيدة جدا تحدث بشأن روسيا وأوكرانيا
https://sarabic.ae/20260128/الكرملين-يمتنع-عن-الإدلاء-بأي-معلومات-حول-تسليم-بشار-الأسد--عاجل-1109723206.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1e/1100027392_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_4639cf19b73eb355e25d9576469a1ca3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم العربي, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم العربي, العالم

الكرملين: من المقرر عقد اجتماع لوفود روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في الأول من فبراير في أبو ظبي

14:16 GMT 28.01.2026 (تم التحديث: 14:39 GMT 28.01.2026)
© AP Photo / Pavel Bednyakovدبابات روسية من طراز "تي-80" تتسير على طول ساحة فوروفسكايا بجوار الكرملين تحضيرا لبروفة للعرض العسكري بمناسبة يوم النصر في موسكو
دبابات روسية من طراز تي-80 تتسير على طول ساحة فوروفسكايا بجوار الكرملين تحضيرا لبروفة للعرض العسكري بمناسبة يوم النصر في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Pavel Bednyakov
تابعنا عبر
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر مواصلة اجتماع المجموعة الأمنية الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في الأول من شباط/ فبراير في أبوظبي.
وقال بيسكوف للصحفيين: "مبدئيا سيعقد الاجتماع في الأول من شباط/ فبراير، وسيعقد في أبو ظبي".
وأضاف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان أعضاء الوفد الروسي المشارك في مفاوضات أبو ظبي قد تلقوا بالفعل تعليمات من بوتين: "في هذه الحالة، بشكل منتظم".

وحول سؤال عما إذا كانت التحضيرات للمحادثات المقبلة قد بدأت: "ما رأيكم؟ لا، إنها تعقد دون تحضير؟".

وأشار إلى أنه "أثناء المفاوضات (حول أوكرانيا)، يضرالنقاش العلني حول بنود محددة من التسوية بالمفاوضات".
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
الكرملين: لن نعلق على موضوع الأسد بأي شكل من الأشكال
11:01 GMT
وقال بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن المفاوضات الثلاثية حول أوكرانيا معقدة، وتجري على مستوى الخبراء.

وأضاف بيسكوف أن الكرملين يعتبر حقيقة بدء المناقشات حول القضايا المعقدة المتعلقة بالتسوية في أوكرانيا تقدما.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يرى تقدماً في عملية التفاوض: "بشكل عام، حقيقة أن مجموعة كاملة من القضايا المعقدة المتعلقة بالتسوية تجري مناقشتها على مستوى الخبراء يمكن اعتبارها بالفعل تقدما، وبداية مثل هذا الحوار".
ترامب: هناك أمور جيدة جدا تحدث بشأن روسيا وأوكرانيا
