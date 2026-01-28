https://sarabic.ae/20260128/الكرملين-من-المقرر-عقد-اجتماع-لوفود-روسيا-وأوكرانيا-والولايات-المتحدة-في-الأول-من-فبراير-في-أبو-ظبي-1109730227.html

الكرملين: من المقرر عقد اجتماع لوفود روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في الأول من فبراير في أبو ظبي

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر مواصلة اجتماع المجموعة الأمنية الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا... 28.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-28T14:16+0000

2026-01-28T14:16+0000

2026-01-28T14:39+0000

وقال بيسكوف للصحفيين: "مبدئيا سيعقد الاجتماع في الأول من شباط/ فبراير، وسيعقد في أبو ظبي".وأضاف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان أعضاء الوفد الروسي المشارك في مفاوضات أبو ظبي قد تلقوا بالفعل تعليمات من بوتين: "في هذه الحالة، بشكل منتظم".وأشار إلى أنه "أثناء المفاوضات (حول أوكرانيا)، يضرالنقاش العلني حول بنود محددة من التسوية بالمفاوضات".وقال بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن المفاوضات الثلاثية حول أوكرانيا معقدة، وتجري على مستوى الخبراء.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يرى تقدماً في عملية التفاوض: "بشكل عام، حقيقة أن مجموعة كاملة من القضايا المعقدة المتعلقة بالتسوية تجري مناقشتها على مستوى الخبراء يمكن اعتبارها بالفعل تقدما، وبداية مثل هذا الحوار". ترامب: هناك أمور جيدة جدا تحدث بشأن روسيا وأوكرانيا

