الكرملين: لن نعلق على موضوع الأسد بأي شكل من الأشكال

الكرملين: لن نعلق على موضوع الأسد بأي شكل من الأشكال

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الكرملين لن يدلي بأي تصريحات بشأن موضوع تسليم الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.

وأجاب بيسكوف عن سؤال حول موقف الكرملين من تسليم الأسد، بالقول: "لن نعلق على موضوع الأسد بأي شكل من الأشكال".ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل قليل إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت لاحق من اليوم.وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "يتضمن جدول الأعمال (المحادثات بين بوتين والشرع) العديد من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي. كما سيتم تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة".ويذكر أنه في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، شنت قوات المعارضة السورية المسلحة هجومًا واسع النطاق على مواقع الحكومة ودخلت دمشق في 8 ديسمبر، وعقب دخولها دمشق سيطرت المعارضة المسلحة على مفاصل الدولة وتم إعلان إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.وأما الرئيس السابق، بشار الأسد، فقد أعلن تخليه عن منصبه ومغادرة البلاد.ترامب يعلن إجراءه "محادثة رائعة" مع الرئيس السوري

