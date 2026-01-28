https://sarabic.ae/20260128/الكرملين-يمتنع-عن-الإدلاء-بأي-معلومات-حول-تسليم-بشار-الأسد--عاجل-1109723206.html
الكرملين: لن نعلق على موضوع الأسد بأي شكل من الأشكال
الكرملين: لن نعلق على موضوع الأسد بأي شكل من الأشكال
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الكرملين لن يدلي بأي تصريحات بشأن موضوع تسليم الرئيس السوري السابق، بشار الأسد. 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T11:01+0000
2026-01-28T11:01+0000
2026-01-28T11:19+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار سوريا اليوم
بشار الأسد
أحمد الشرع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101516/15/1015161539_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_61ad7995ccac68a13bcdfb895efdef23.jpg
وأجاب بيسكوف عن سؤال حول موقف الكرملين من تسليم الأسد، بالقول: "لن نعلق على موضوع الأسد بأي شكل من الأشكال".ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل قليل إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت لاحق من اليوم.وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "يتضمن جدول الأعمال (المحادثات بين بوتين والشرع) العديد من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي. كما سيتم تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة".ويذكر أنه في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، شنت قوات المعارضة السورية المسلحة هجومًا واسع النطاق على مواقع الحكومة ودخلت دمشق في 8 ديسمبر، وعقب دخولها دمشق سيطرت المعارضة المسلحة على مفاصل الدولة وتم إعلان إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.وأما الرئيس السابق، بشار الأسد، فقد أعلن تخليه عن منصبه ومغادرة البلاد.ترامب يعلن إجراءه "محادثة رائعة" مع الرئيس السوري
https://sarabic.ae/20260128/الكرملين-المحادثات-بين-بوتين-والشرع-تتضمن-قضايا-التعاون-الثنائي-والوضع-في-المنطقة-1109722557.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101516/15/1015161539_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_d6c81e1d964850b882581a364f737f21.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, أحمد الشرع
روسيا, سلاح روسيا, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, أحمد الشرع
الكرملين: لن نعلق على موضوع الأسد بأي شكل من الأشكال
11:01 GMT 28.01.2026 (تم التحديث: 11:19 GMT 28.01.2026)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الكرملين لن يدلي بأي تصريحات بشأن موضوع تسليم الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.
وأجاب بيسكوف عن سؤال حول موقف الكرملين من تسليم الأسد، بالقول: "لن نعلق على موضوع الأسد بأي شكل من الأشكال".
ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل قليل إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت لاحق من اليوم.
وصرح بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ستتضمن قضايا التعاون الثنائي والوضع في المنطقة.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "يتضمن جدول الأعمال (المحادثات بين بوتين والشرع) العديد من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي. كما سيتم تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة".
ويذكر أنه في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، شنت قوات المعارضة السورية المسلحة هجومًا واسع النطاق على مواقع الحكومة ودخلت دمشق في 8 ديسمبر، وعقب دخولها دمشق سيطرت المعارضة المسلحة على مفاصل الدولة وتم إعلان إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة قرارات عدة أبرزها تولي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، علاوة على تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.
وأما الرئيس السابق، بشار الأسد، فقد أعلن تخليه عن منصبه ومغادرة البلاد.