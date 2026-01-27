عربي
ترامب يعلن إجراءه "محادثة رائعة" مع الرئيس السوري
ترامب يعلن إجراءه "محادثة رائعة" مع الرئيس السوري
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى محادثة هاتفية جيدة مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
وقال ترامب في تصريح للصحفيين: "أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري".وفي السياق ذاته، أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، سيناقشان خلال محادثاتهما، يوم غد الأربعاء في موسكو، الوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الوضع في "الشرق الأوسط".وتابع البيان: "تتضمن الخطة مناقشة وضع العلاقات الثنائية وآفاقها في مختلف المجالات، فضلا عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط".
ترامب يعلن إجراءه "محادثة رائعة" مع الرئيس السوري

© Photo / Syrian presidency لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© Photo / Syrian presidency
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى محادثة هاتفية جيدة مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
وقال ترامب في تصريح للصحفيين: "أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري".

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة السورية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومواصلة التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة).

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصافح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في البيت الأبيض في واشنطن، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
ترامب: الشرع لا علاقة له بهجوم تدمر وما زلت أثق به
16 ديسمبر 2025, 10:51 GMT
وفي السياق ذاته، أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، سيناقشان خلال محادثاتهما، يوم غد الأربعاء في موسكو، الوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الوضع في "الشرق الأوسط".

وجاء في بيان الكرملين: "في 28 يناير/كانون الثاني، ستُعقد محادثات بين الرئيس الروسي بوتين، ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الذي يزور روسيا في زيارة عمل".

وتابع البيان: "تتضمن الخطة مناقشة وضع العلاقات الثنائية وآفاقها في مختلف المجالات، فضلا عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط".
