https://sarabic.ae/20260127/ترامب-أجريت-محادثة-رائعة-مع-الرئيس-السوري-1109703275.html
ترامب يعلن إجراءه "محادثة رائعة" مع الرئيس السوري
ترامب يعلن إجراءه "محادثة رائعة" مع الرئيس السوري
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى محادثة هاتفية جيدة مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع. 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T17:27+0000
2026-01-27T17:27+0000
2026-01-27T17:28+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106952967_5:0:2560:1437_1920x0_80_0_0_34aa04d07d86a9a2b0e5166b34d9eaec.jpg
وقال ترامب في تصريح للصحفيين: "أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري".وفي السياق ذاته، أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، سيناقشان خلال محادثاتهما، يوم غد الأربعاء في موسكو، الوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الوضع في "الشرق الأوسط".وتابع البيان: "تتضمن الخطة مناقشة وضع العلاقات الثنائية وآفاقها في مختلف المجالات، فضلا عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط".
https://sarabic.ae/20251216/ترامب-الشرع-لا-علاقة-له-بهجوم-تدمر-وما-زلت-أثق-به-1108213115.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106952967_374:0:2290:1437_1920x0_80_0_0_0a80209131aacd556e8360ab43c0245d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم
ترامب يعلن إجراءه "محادثة رائعة" مع الرئيس السوري
17:27 GMT 27.01.2026 (تم التحديث: 17:28 GMT 27.01.2026)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى محادثة هاتفية جيدة مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
وقال ترامب في تصريح للصحفيين: "أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري".
وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة السورية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومواصلة التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة).
16 ديسمبر 2025, 10:51 GMT
وفي السياق ذاته، أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، سيناقشان خلال محادثاتهما، يوم غد الأربعاء في موسكو، الوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الوضع في "الشرق الأوسط".
وجاء في بيان الكرملين: "في 28 يناير/كانون الثاني، ستُعقد محادثات بين الرئيس الروسي بوتين، ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الذي يزور روسيا في زيارة عمل".
وتابع البيان: "تتضمن الخطة مناقشة وضع العلاقات الثنائية وآفاقها في مختلف المجالات، فضلا عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط".