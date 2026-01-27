https://sarabic.ae/20260127/ترامب-أجريت-محادثة-رائعة-مع-الرئيس-السوري-1109703275.html

ترامب يعلن إجراءه "محادثة رائعة" مع الرئيس السوري

ترامب يعلن إجراءه "محادثة رائعة" مع الرئيس السوري

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى محادثة هاتفية جيدة مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع. 27.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-27T17:27+0000

2026-01-27T17:27+0000

2026-01-27T17:28+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106952967_5:0:2560:1437_1920x0_80_0_0_34aa04d07d86a9a2b0e5166b34d9eaec.jpg

وقال ترامب في تصريح للصحفيين: "أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري".وفي السياق ذاته، أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، سيناقشان خلال محادثاتهما، يوم غد الأربعاء في موسكو، الوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الوضع في "الشرق الأوسط".وتابع البيان: "تتضمن الخطة مناقشة وضع العلاقات الثنائية وآفاقها في مختلف المجالات، فضلا عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط".

https://sarabic.ae/20251216/ترامب-الشرع-لا-علاقة-له-بهجوم-تدمر-وما-زلت-أثق-به-1108213115.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم