https://sarabic.ae/20251216/ترامب-الشرع-لا-علاقة-له-بهجوم-تدمر-وما-زلت-أثق-به-1108213115.html

ترامب: الشرع لا علاقة له بهجوم تدمر وما زلت أثق به

ترامب: الشرع لا علاقة له بهجوم تدمر وما زلت أثق به

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثقته بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، واصفًا إياه بـ"الرجل القوي". 16.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-16T10:51+0000

2025-12-16T10:51+0000

2025-12-16T10:51+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الشرع

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/10/1108213991_0:0:1283:722_1920x0_80_0_0_aa91cf3b78a8104087c975f428404250.jpg

وأشار ترامب، في تصريحات للصحفيين أمس الاثنين، إلى أن "الشرع لا علاقة له بالهجوم الذي وقع السبت الماضي، قرب مدينة تدمر، وأسفر عن مقتل جنود أمريكيين".وأكد ترامب أن الهجوم نفذه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، مشيرًا إلى أن "أمريكا ستوجّه ضربة قوية للتنظيم ردا على ذلك".وأفادت وسائل إعلام سورية، يوم السبت الماضي، بأن قوات أمن أمريكية سورية مشتركة تعرضت لإطلاق نار قرب مدينة تدمر السورية أثناء جولة ميدانية مشتركة، مشيرة إلى إصابة أفراد من قوات الأمن الأمريكية والسورية.وتابع المصدر: "الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".وفيما يتعلق بقوة حفظ السلام الدولية في غزة، أكد ترامب أنها "تعمل بالفعل بمشاركة المزيد من الدول، وفق قرار مجلس الأمن الذي أقر إنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية 2027، تحت إشراف حكومة تكنوقراط فلسطينية انتقالية بقيادة مجلس سلام تنفيذي أمريكي".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.

https://sarabic.ae/20251214/من-التحذير-إلى-الكمين-كيف-اخترق-مسلح-منفرد-ترتيبات-أمنية-مشتركة-أمريكية---سورية-قرب-تدمر؟-1108141781.html

https://sarabic.ae/20251216/ترامب-59-دولة-مستعدة-للمشاركة-في-قوة-دولية-للحفاظ-على-الاستقرار-في-غزة-1108207519.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي