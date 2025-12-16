ترامب: الشرع لا علاقة له بهجوم تدمر وما زلت أثق به

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251216/ترامب-الشرع-لا-علاقة-له-بهجوم-تدمر-وما-زلت-أثق-به-1108213115.html
ترامب: الشرع لا علاقة له بهجوم تدمر وما زلت أثق به
ترامب: الشرع لا علاقة له بهجوم تدمر وما زلت أثق به
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثقته بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، واصفًا إياه بـ"الرجل القوي". 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T10:51+0000
2025-12-16T10:51+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أحمد الشرع
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/10/1108213991_0:0:1283:722_1920x0_80_0_0_aa91cf3b78a8104087c975f428404250.jpg
وأشار ترامب، في تصريحات للصحفيين أمس الاثنين، إلى أن "الشرع لا علاقة له بالهجوم الذي وقع السبت الماضي، قرب مدينة تدمر، وأسفر عن مقتل جنود أمريكيين".وأكد ترامب أن الهجوم نفذه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، مشيرًا إلى أن "أمريكا ستوجّه ضربة قوية للتنظيم ردا على ذلك".وأفادت وسائل إعلام سورية، يوم السبت الماضي، بأن قوات أمن أمريكية سورية مشتركة تعرضت لإطلاق نار قرب مدينة تدمر السورية أثناء جولة ميدانية مشتركة، مشيرة إلى إصابة أفراد من قوات الأمن الأمريكية والسورية.وتابع المصدر: "الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".وفيما يتعلق بقوة حفظ السلام الدولية في غزة، أكد ترامب أنها "تعمل بالفعل بمشاركة المزيد من الدول، وفق قرار مجلس الأمن الذي أقر إنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية 2027، تحت إشراف حكومة تكنوقراط فلسطينية انتقالية بقيادة مجلس سلام تنفيذي أمريكي".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.
https://sarabic.ae/20251214/من-التحذير-إلى-الكمين-كيف-اخترق-مسلح-منفرد-ترتيبات-أمنية-مشتركة-أمريكية---سورية-قرب-تدمر؟-1108141781.html
https://sarabic.ae/20251216/ترامب-59-دولة-مستعدة-للمشاركة-في-قوة-دولية-للحفاظ-على-الاستقرار-في-غزة-1108207519.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/10/1108213991_147:0:1283:852_1920x0_80_0_0_a4227c4ec4756390fb45fa83c287a154.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

ترامب: الشرع لا علاقة له بهجوم تدمر وما زلت أثق به

10:51 GMT 16.12.2025
© AP Photo / HOGPالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصافح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في البيت الأبيض في واشنطن، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصافح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في البيت الأبيض في واشنطن، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / HOGP
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثقته بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، واصفًا إياه بـ"الرجل القوي".
وأشار ترامب، في تصريحات للصحفيين أمس الاثنين، إلى أن "الشرع لا علاقة له بالهجوم الذي وقع السبت الماضي، قرب مدينة تدمر، وأسفر عن مقتل جنود أمريكيين".

وأضاف ترامب أن "المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا يسيطر عليها النظام بالكامل"، واصفًا الهجوم بـ"المفاجئ"، وأن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، "حزين جدًا حيال ذلك"، مؤكدًا أنه "يواصل التعامل مع الوضع"، وأن ثقته به "ما تزال كبيرة باعتباره رجلًا قويًا".

وأكد ترامب أن الهجوم نفذه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، مشيرًا إلى أن "أمريكا ستوجّه ضربة قوية للتنظيم ردا على ذلك".
وأفادت وسائل إعلام سورية، يوم السبت الماضي، بأن قوات أمن أمريكية سورية مشتركة تعرضت لإطلاق نار قرب مدينة تدمر السورية أثناء جولة ميدانية مشتركة، مشيرة إلى إصابة أفراد من قوات الأمن الأمريكية والسورية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر أمني: "تعرضت قوات الأمن السورية وقوات أمريكية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة".
وتابع المصدر: "الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
من التحذير إلى الكمين... كيف اخترق "مسلح منفرد" ترتيبات أمنية مشتركة أمريكية - سورية قرب تدمر؟
14 ديسمبر, 06:53 GMT

وردا على سؤال حول وجود القوات الأمريكية في سوريا، قال ترامب إن "الهدف ضمان السلام في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن بلاده ساهمت في رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وشخصيات أخرى "كانت تعرقل الاستقرار الإقليمي".

وفيما يتعلق بقوة حفظ السلام الدولية في غزة، أكد ترامب أنها "تعمل بالفعل بمشاركة المزيد من الدول، وفق قرار مجلس الأمن الذي أقر إنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية 2027، تحت إشراف حكومة تكنوقراط فلسطينية انتقالية بقيادة مجلس سلام تنفيذي أمريكي".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
ترامب: 59 دولة مستعدة للمشاركة في قوة دولية للحفاظ على الاستقرار في غزة
06:14 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.
وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала