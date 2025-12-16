https://sarabic.ae/20251216/ترامب-الشرع-لا-علاقة-له-بهجوم-تدمر-وما-زلت-أثق-به-1108213115.html
ترامب: الشرع لا علاقة له بهجوم تدمر وما زلت أثق به
ترامب: الشرع لا علاقة له بهجوم تدمر وما زلت أثق به
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثقته بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، واصفًا إياه بـ"الرجل القوي". 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T10:51+0000
2025-12-16T10:51+0000
2025-12-16T10:51+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أحمد الشرع
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/10/1108213991_0:0:1283:722_1920x0_80_0_0_aa91cf3b78a8104087c975f428404250.jpg
وأشار ترامب، في تصريحات للصحفيين أمس الاثنين، إلى أن "الشرع لا علاقة له بالهجوم الذي وقع السبت الماضي، قرب مدينة تدمر، وأسفر عن مقتل جنود أمريكيين".وأكد ترامب أن الهجوم نفذه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، مشيرًا إلى أن "أمريكا ستوجّه ضربة قوية للتنظيم ردا على ذلك".وأفادت وسائل إعلام سورية، يوم السبت الماضي، بأن قوات أمن أمريكية سورية مشتركة تعرضت لإطلاق نار قرب مدينة تدمر السورية أثناء جولة ميدانية مشتركة، مشيرة إلى إصابة أفراد من قوات الأمن الأمريكية والسورية.وتابع المصدر: "الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".وفيما يتعلق بقوة حفظ السلام الدولية في غزة، أكد ترامب أنها "تعمل بالفعل بمشاركة المزيد من الدول، وفق قرار مجلس الأمن الذي أقر إنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية 2027، تحت إشراف حكومة تكنوقراط فلسطينية انتقالية بقيادة مجلس سلام تنفيذي أمريكي".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.
https://sarabic.ae/20251214/من-التحذير-إلى-الكمين-كيف-اخترق-مسلح-منفرد-ترتيبات-أمنية-مشتركة-أمريكية---سورية-قرب-تدمر؟-1108141781.html
https://sarabic.ae/20251216/ترامب-59-دولة-مستعدة-للمشاركة-في-قوة-دولية-للحفاظ-على-الاستقرار-في-غزة-1108207519.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/10/1108213991_147:0:1283:852_1920x0_80_0_0_a4227c4ec4756390fb45fa83c287a154.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
ترامب: الشرع لا علاقة له بهجوم تدمر وما زلت أثق به
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثقته بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، واصفًا إياه بـ"الرجل القوي".
وأشار ترامب، في تصريحات للصحفيين أمس الاثنين، إلى أن "الشرع لا علاقة له بالهجوم الذي وقع السبت الماضي، قرب مدينة تدمر، وأسفر عن مقتل جنود أمريكيين".
وأضاف ترامب أن "المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا يسيطر عليها النظام بالكامل"، واصفًا الهجوم بـ"المفاجئ"، وأن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، "حزين جدًا حيال ذلك"، مؤكدًا أنه "يواصل التعامل مع الوضع"، وأن ثقته به "ما تزال كبيرة باعتباره رجلًا قويًا".
وأكد ترامب أن الهجوم نفذه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، مشيرًا إلى أن "أمريكا ستوجّه ضربة قوية للتنظيم ردا على ذلك".
وأفادت وسائل إعلام سورية، يوم السبت الماضي، بأن قوات أمن أمريكية سورية مشتركة تعرضت لإطلاق نار قرب مدينة تدمر السورية أثناء جولة ميدانية مشتركة، مشيرة إلى إصابة أفراد من قوات الأمن الأمريكية والسورية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر أمني: "تعرضت قوات الأمن السورية وقوات أمريكية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة".
وتابع المصدر: "الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".
وردا على سؤال حول وجود القوات الأمريكية في سوريا، قال ترامب إن "الهدف ضمان السلام في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن بلاده ساهمت في رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وشخصيات أخرى "كانت تعرقل الاستقرار الإقليمي".
وفيما يتعلق بقوة حفظ السلام الدولية في غزة، أكد ترامب أنها "تعمل بالفعل بمشاركة المزيد من الدول، وفق قرار مجلس الأمن الذي أقر إنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية 2027، تحت إشراف حكومة تكنوقراط فلسطينية انتقالية بقيادة مجلس سلام تنفيذي أمريكي".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس
"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن
الـ20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية
يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.
وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.