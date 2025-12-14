https://sarabic.ae/20251214/من-التحذير-إلى-الكمين-كيف-اخترق-مسلح-منفرد-ترتيبات-أمنية-مشتركة-أمريكية---سورية-قرب-تدمر؟-1108141781.html

من التحذير إلى الكمين... كيف اخترق "مسلح منفرد" ترتيبات أمنية مشتركة أمريكية - سورية قرب تدمر؟

من التحذير إلى الكمين... كيف اخترق "مسلح منفرد" ترتيبات أمنية مشتركة أمريكية - سورية قرب تدمر؟

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل جديدة، بشأن حادث إطلاق النار، الذي وقع أمس السبت، قرب مدينة تدمر وسط سوريا، وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم أمريكي، إضافة... 14.12.2025, سبوتنيك عربي

وأكد مصدر أمني سوري في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، أن "المهاجم استهدف الحراسة الخارجية لاجتماع مع قيادات محلية".وقالت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، إن الهجوم استهدف قوة أمريكية أثناء الاجتماع، مشيرة إلى أن "القوات تعرضت لكمين مفاجئ".من جهتها، أوضحت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم)، أن مسلحا من تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول عدة)، تصفه بـ"المنفرد"، نفذ الهجوم قبل أن تشتبك معه الدورية الأمريكية وتقتله، على حد قولها.وفي المقابل، أفادت وزارة الداخلية السورية بأن "قوات التحالف الدولي لم تأخذ بعين الاعتبار تحذيرات مسبقة من احتمال وقوع هجمات للتنظيم في المنطقة".وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي، أن الهجوم وقع خلال اجتماع جمع ضابطا أمريكيا بمسؤول في وزارة الداخلية السورية بمدينة تدمر.وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، نقلًا عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، بأن "قيادة الأمن الداخلي كانت قد أصدرت تحذيرات مسبقة لقوات التحالف الدولي بشأن معلومات أولية عن احتمال تنفيذ تنظيم الدولة خروقات أو هجمات، إلا أن هذه التحذيرات لم تؤخذ بعين الاعتبار".وأضاف البابا أن "الهجوم وقع عند مدخل مقر محصن تابع لقيادة الأمن الداخلي، وذلك بعد انتهاء جولة مشتركة بين الجانبين".وأكد المتحدث أن "منفذ الهجوم لا يحمل أي صفة قيادية داخل الأمن الداخلي، ولا يصنف كمرافق لقائد الأمن الداخلي"، نافيًا صحة ما تردد في بعض التقارير.وبدوره، أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، أن "أي اعتداء على الأمريكيين سيواجه برد سريع وحاسم".وأفادت وسائل إعلام سورية، أمس السبت، بأن قوات أمن أمريكية سورية مشتركة تعرضت لإطلاق نار قرب مدينة تدمر السورية، أثناء جولة ميدانية مشتركة، مشيرة إلى إصابة أفراد من قوات الأمن الأمريكية والسورية.وتابع المصدر: "الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قُتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".وأشار إلى أن "حركة السير على الطريق الدولي دير الزور دمشق، توقفت مؤقتا على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة".وأوضح أن "مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف، بعد حادث إطلاق النار".

