من التحذير إلى الكمين... كيف اخترق "مسلح منفرد" ترتيبات أمنية مشتركة أمريكية - سورية قرب تدمر؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251214/من-التحذير-إلى-الكمين-كيف-اخترق-مسلح-منفرد-ترتيبات-أمنية-مشتركة-أمريكية---سورية-قرب-تدمر؟-1108141781.html
من التحذير إلى الكمين... كيف اخترق "مسلح منفرد" ترتيبات أمنية مشتركة أمريكية - سورية قرب تدمر؟
من التحذير إلى الكمين... كيف اخترق "مسلح منفرد" ترتيبات أمنية مشتركة أمريكية - سورية قرب تدمر؟
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل جديدة، بشأن حادث إطلاق النار، الذي وقع أمس السبت، قرب مدينة تدمر وسط سوريا، وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم أمريكي، إضافة... 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T06:53+0000
2025-12-14T06:53+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103767/09/1037670905_0:568:4053:2848_1920x0_80_0_0_89b4744a84675366cca8a83ce51c532f.jpg
وأكد مصدر أمني سوري في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، أن "المهاجم استهدف الحراسة الخارجية لاجتماع مع قيادات محلية".وقالت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، إن الهجوم استهدف قوة أمريكية أثناء الاجتماع، مشيرة إلى أن "القوات تعرضت لكمين مفاجئ".من جهتها، أوضحت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم)، أن مسلحا من تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول عدة)، تصفه بـ"المنفرد"، نفذ الهجوم قبل أن تشتبك معه الدورية الأمريكية وتقتله، على حد قولها.وفي المقابل، أفادت وزارة الداخلية السورية بأن "قوات التحالف الدولي لم تأخذ بعين الاعتبار تحذيرات مسبقة من احتمال وقوع هجمات للتنظيم في المنطقة".وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي، أن الهجوم وقع خلال اجتماع جمع ضابطا أمريكيا بمسؤول في وزارة الداخلية السورية بمدينة تدمر.وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، نقلًا عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، بأن "قيادة الأمن الداخلي كانت قد أصدرت تحذيرات مسبقة لقوات التحالف الدولي بشأن معلومات أولية عن احتمال تنفيذ تنظيم الدولة خروقات أو هجمات، إلا أن هذه التحذيرات لم تؤخذ بعين الاعتبار".وأضاف البابا أن "الهجوم وقع عند مدخل مقر محصن تابع لقيادة الأمن الداخلي، وذلك بعد انتهاء جولة مشتركة بين الجانبين".وأكد المتحدث أن "منفذ الهجوم لا يحمل أي صفة قيادية داخل الأمن الداخلي، ولا يصنف كمرافق لقائد الأمن الداخلي"، نافيًا صحة ما تردد في بعض التقارير.وبدوره، أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، أن "أي اعتداء على الأمريكيين سيواجه برد سريع وحاسم".وأفادت وسائل إعلام سورية، أمس السبت، بأن قوات أمن أمريكية سورية مشتركة تعرضت لإطلاق نار قرب مدينة تدمر السورية، أثناء جولة ميدانية مشتركة، مشيرة إلى إصابة أفراد من قوات الأمن الأمريكية والسورية.وتابع المصدر: "الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قُتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".وأشار إلى أن "حركة السير على الطريق الدولي دير الزور دمشق، توقفت مؤقتا على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة".وأوضح أن "مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف، بعد حادث إطلاق النار".
https://sarabic.ae/20251214/صحيفة-تشكف-كيف-حدث-الهجوم-على-القوات-الأمريكية-في-سوريا-1108139274.html
https://sarabic.ae/20251213/البنتاغون-مقتل-جنديين-أمريكيين-ومترجم-مدني-إثر-تعرضهم-لهجوم-في-سوريا-1108129999.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103767/09/1037670905_256:0:4053:2848_1920x0_80_0_0_af4dd6d91e53a337ea4277a24114b3e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار

من التحذير إلى الكمين... كيف اخترق "مسلح منفرد" ترتيبات أمنية مشتركة أمريكية - سورية قرب تدمر؟

06:53 GMT 14.12.2025
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل جديدة، بشأن حادث إطلاق النار، الذي وقع أمس السبت، قرب مدينة تدمر وسط سوريا، وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم أمريكي، إضافة إلى إصابة 3 آخرين.
وأكد مصدر أمني سوري في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، أن "المهاجم استهدف الحراسة الخارجية لاجتماع مع قيادات محلية".
وأضاف المصدر أن "المهاجم فشل في الوصول إلى الغرفة، التي كانت تضم القيادات العسكرية الأمريكية".
وقالت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، إن الهجوم استهدف قوة أمريكية أثناء الاجتماع، مشيرة إلى أن "القوات تعرضت لكمين مفاجئ".
من جهتها، أوضحت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم)، أن مسلحا من تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول عدة)، تصفه بـ"المنفرد"، نفذ الهجوم قبل أن تشتبك معه الدورية الأمريكية وتقتله، على حد قولها.
الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
صحيفة تكشف كيف حدث الهجوم على القوات الأمريكية في سوريا
03:20 GMT
وفي المقابل، أفادت وزارة الداخلية السورية بأن "قوات التحالف الدولي لم تأخذ بعين الاعتبار تحذيرات مسبقة من احتمال وقوع هجمات للتنظيم في المنطقة".
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي، أن الهجوم وقع خلال اجتماع جمع ضابطا أمريكيا بمسؤول في وزارة الداخلية السورية بمدينة تدمر.

وأوضح المسؤول أن "مسلحا منفردا أطلق النار من إحدى النوافذ، قبل أن ترد القوات الأمريكية والسورية وتقوم بقتله"، مشيرًا إلى أن "القوات الأمريكية عززت انتشارها في المنطقة عقب الحادث".

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، نقلًا عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، بأن "قيادة الأمن الداخلي كانت قد أصدرت تحذيرات مسبقة لقوات التحالف الدولي بشأن معلومات أولية عن احتمال تنفيذ تنظيم الدولة خروقات أو هجمات، إلا أن هذه التحذيرات لم تؤخذ بعين الاعتبار".
وأضاف البابا أن "الهجوم وقع عند مدخل مقر محصن تابع لقيادة الأمن الداخلي، وذلك بعد انتهاء جولة مشتركة بين الجانبين".
وأكد المتحدث أن "منفذ الهجوم لا يحمل أي صفة قيادية داخل الأمن الداخلي، ولا يصنف كمرافق لقائد الأمن الداخلي"، نافيًا صحة ما تردد في بعض التقارير.
من جهته، توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرد على تنظيم "داعش" الإرهابي، "في حال تعرضت القوات الأمريكية لأي هجوم جديد".
وبدوره، أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، أن "أي اعتداء على الأمريكيين سيواجه برد سريع وحاسم".
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني إثر تعرضهم لهجوم في سوريا
أمس, 17:09 GMT
وأفادت وسائل إعلام سورية، أمس السبت، بأن قوات أمن أمريكية سورية مشتركة تعرضت لإطلاق نار قرب مدينة تدمر السورية، أثناء جولة ميدانية مشتركة، مشيرة إلى إصابة أفراد من قوات الأمن الأمريكية والسورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلًا عن مصدر أمني: "تعرضت قوات الأمن السورية وقوات أمريكية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر، أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة".

وتابع المصدر: "الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قُتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".
وأشار إلى أن "حركة السير على الطريق الدولي دير الزور دمشق، توقفت مؤقتا على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة".
وأوضح أن "مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف، بعد حادث إطلاق النار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала