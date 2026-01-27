عربي
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، سيناقشان خلال محادثاتهما، يوم غد الأربعاء في موسكو، الوضع الراهن... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان الكرملين: "في 28 يناير/كانون الثاني، ستُعقد محادثات بين الرئيس الروسي بوتين، ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الذي يزور روسيا في زيارة عمل".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سورية، بأن ‏الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يعتزم زيارة العاصمة الروسية موسكو، بعد غد الأربعاء، ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقالت قناة "تلفزيون سوريا": "‏الرئيس السوري أحمد الشرع، يزور موسكو يوم الأربعاء (بعد غد)".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الكرملين، أن روسيا وسوريا، تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، مشيرًا إلى أن علاقات روسيا مع سوريا، استرشدت دائما بمصالح الشعب السوري.من جانبه، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع، أن بلاده تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقّعة مع روسيا، موضحًا أن "دمشق تحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".الكرملين: بوتين والشرع ناقشا مسألة القواعد العسكرية الروسية في سورياإعلام سوري: الشرع يعتزم زيارة موسكو ولقاء بوتين
https://sarabic.ae/20260126/إعلام-سوري-الشرع-يزور-موسكو-الأربعاء-ويلتقي-بوتين-1109670189.html
الكرملين: بوتين والشرع يناقشان غدا الوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية

14:28 GMT 27.01.2026 (تم التحديث: 14:42 GMT 27.01.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، سيناقشان خلال محادثاتهما، يوم غد الأربعاء في موسكو، الوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الوضع في "الشرق الأوسط".
وجاء في بيان الكرملين: "في 28 يناير/كانون الثاني، ستُعقد محادثات بين الرئيس الروسي بوتين، ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الذي يزور روسيا في زيارة عمل".

وتابع البيان: "تتضمن الخطة مناقشة وضع العلاقات الثنائية وآفاقها في مختلف المجالات، فضلا عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماع في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
إعلام سوري: الشرع يعتزم زيارة موسكو ولقاء بوتين
أمس, 23:00 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سورية، بأن ‏الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يعتزم زيارة العاصمة الروسية موسكو، بعد غد الأربعاء، ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقالت قناة "تلفزيون سوريا": "‏الرئيس السوري أحمد الشرع، يزور موسكو يوم الأربعاء (بعد غد)".

والتقى بوتين والشرع، في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول من العام المنصرم، وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وقتها، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، ناقشا موضوع القواعد العسكرية الروسية في سوريا، خلال محادثاتهما في العاصمة موسكو.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الكرملين، أن روسيا وسوريا، تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، مشيرًا إلى أن علاقات روسيا مع سوريا، استرشدت دائما بمصالح الشعب السوري.
من جانبه، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع، أن بلاده تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقّعة مع روسيا، موضحًا أن "دمشق تحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".
الكرملين: بوتين والشرع ناقشا مسألة القواعد العسكرية الروسية في سوريا
إعلام سوري: الشرع يعتزم زيارة موسكو ولقاء بوتين
