إعلام سوري: الشرع يزور موسكو الأربعاء ويلتقي بوتين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سورية، بأن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع سيزور موسكو الأربعاء المقبل ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت قناة "تلفزيون سوريا" إن: "الرئيس السوري أحمد الشرع يزور موسكو يوم الأربعاء".وأضافت أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.والتقى بوتين والشرع في منتصف أكتوبر من العام المنصرم، وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وقتها، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، ناقشا موضوع القواعد العسكرية الروسية في سوريا، خلال محادثاتهما في العاصمة موسكو.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الكرملين، أن روسيا وسوريا، تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، مشيرًا إلى أن علاقات روسيا مع سوريا، استرشدت دائما بمصالح الشعب السوري.من جانبه، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع، أن بلاده تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقعة مع روسيا، موضحًا أن "دمشق تحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".
23:00 GMT 26.01.2026 (تم التحديث: 23:09 GMT 26.01.2026)
أفادت وسائل إعلام سورية، بأن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع سيزور موسكو الأربعاء المقبل ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت قناة "تلفزيون سوريا" إن: "الرئيس السوري أحمد الشرع يزور موسكو يوم الأربعاء".
والتقى بوتين والشرع في منتصف أكتوبر من العام المنصرم، وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وقتها، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، ناقشا موضوع القواعد العسكرية الروسية في سوريا، خلال محادثاتهما في العاصمة موسكو.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الكرملين، أن روسيا وسوريا، تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، مشيرًا إلى أن علاقات روسيا مع سوريا، استرشدت دائما بمصالح الشعب السوري.
من جانبه، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع، أن بلاده تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقعة مع روسيا، موضحًا أن "دمشق تحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".