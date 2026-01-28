https://sarabic.ae/20260128/الكرملين-المحادثات-بين-بوتين-والشرع-تتضمن-قضايا-التعاون-الثنائي-والوضع-في-المنطقة-1109722557.html
الشرع يصل إلى موسكو... الكرملين يكشف تفاصيل محادثات بوتين مع الرئيس السوري
الشرع يصل إلى موسكو... الكرملين يكشف تفاصيل محادثات بوتين مع الرئيس السوري
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديميربوتين والرئيس السوري أحمد الشرع، ستتضمن قضايا التعاون الثنائي والوضع في المنطقة.
ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل قليل إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت لاحق من اليوم. وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "يتضمن جدول الأعمال (المحادثات بين بوتين والشرع) العديد من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي. كما سيتم تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة".وتابع: "سيكون هناك تبادل للآراء حول الوضع في المنطقة، هناك الكثير لمناقشته".وأعلن الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، سيناقشان خلال محادثاتهما، اليوم الأربعاء في موسكو، الوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الوضع في "الشرق الأوسط".وتابع البيان: "تتضمن الخطة مناقشة وضع العلاقات الثنائية وآفاقها في مختلف المجالات، فضلا عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط".ترامب يعلن إجراءه "محادثة رائعة" مع الرئيس السوريإعلام سوري: الشرع يعتزم زيارة موسكو ولقاء بوتين
الشرع يصل إلى موسكو... الكرملين يكشف تفاصيل محادثات بوتين مع الرئيس السوري
10:13 GMT 28.01.2026 (تم التحديث: 11:39 GMT 28.01.2026)
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديميربوتين والرئيس السوري أحمد الشرع، ستتضمن قضايا التعاون الثنائي والوضع في المنطقة.
ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل قليل إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت لاحق من اليوم.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "يتضمن جدول الأعمال (المحادثات بين بوتين والشرع) العديد من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي. كما سيتم تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة".
وأضاف: "العلاقات مع الجمهورية العربية السورية تشهد تطورا ملحوظا".
وتابع: "سيكون هناك تبادل للآراء حول الوضع في المنطقة، هناك الكثير لمناقشته".
وأعلن الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، سيناقشان خلال محادثاتهما، اليوم الأربعاء في موسكو، الوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الوضع في "الشرق الأوسط".
وجاء في بيان الكرملين: "في 28 يناير/كانون الثاني، ستُعقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يزور روسيا في زيارة عمل".
وتابع البيان: "تتضمن الخطة مناقشة وضع العلاقات الثنائية وآفاقها في مختلف المجالات، فضلا عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط".