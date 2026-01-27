https://sarabic.ae/20260127/الرئاسة-التركية-أردوغان-وترامب-يبحثان-الوضع-في-سوريا-وعمل-مجلس-السلام-في-غزة-1109708989.html
الرئاسة التركية: أردوغان وترامب يبحثان الوضع في سوريا وعمل مجلس السلام في غزة
الرئاسة التركية: أردوغان وترامب يبحثان الوضع في سوريا وعمل مجلس السلام في غزة
وقالت الرئاسة التركية في بيان، اليوم الثلاثاء: "أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ناقش العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، وتطورات الوضع في سوريا، وعمل مجلس السلام في غزة، والعلاقات التجارية، خاصة في صناعة الدفاع، والتطورات الإقليمية والعالمية".وأشار البيان إلى أن "أنقرة تتابع ذلك عن كثب بالتنسيق مع السلطات الأميركية والسورية".ووفقا لما ذكره البيان فقد أعرب أردوغان، عن أمله في قيام "مجلس سلام بغزة بأعمال مفيدة"، معتقدا أن إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وبدء إعادة الإعمار بالقطاع سيمهدان الطريق للسلام الدائم في المنطقة.
وقالت الرئاسة التركية في بيان، اليوم الثلاثاء: "أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ناقش العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، وتطورات الوضع في سوريا، وعمل مجلس السلام في غزة، والعلاقات التجارية، خاصة في صناعة الدفاع، والتطورات الإقليمية والعالمية".
وأضاف البيان: "أردوغان شدد خلال الاتصال على الأهمية التي توليها تركيا للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا ودمج القوى العسكرية بما فيها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة السورية.
وأشار البيان إلى أن "أنقرة تتابع ذلك عن كثب بالتنسيق مع السلطات الأميركية والسورية
".
ووفقا لما ذكره البيان فقد أعرب أردوغان، عن أمله في قيام "مجلس سلام بغزة بأعمال مفيدة
"، معتقدا أن إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وبدء إعادة الإعمار بالقطاع سيمهدان الطريق للسلام الدائم في المنطقة.