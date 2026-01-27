https://sarabic.ae/20260127/ترامب-هناك-أمور-جيدة-جدا-تحدث-بشأن-روسيا-وأوكرانيا-1109704187.html
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن هناك أمور جيدة جدا تحدث بشأن المفاوضات لتسوية الصراع في أوكرانيا. 27.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب خلال اجتماع مع الصحفيين خارج البيت الأبيض: "هناك بعض الأمور الجيدة للغاية التي تحدث فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا". وامتنع عن الخوض في التفاصيل.وفي سياق آخر، أعرب ترامب عن ثقته بنجاح مبادرة "مجلس السلام"، قائلا: "مجلس السلام سيكون رائعا".كما أشار الكرملين إلى أن الوقت قد حان لكي يبدأ نظام كييف المفاوضات.وانعقد، يوم الجمعة الماضي، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بالقضايا الأمنية للأزمة الأوكرانية، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، واختُتم اليوم الثاني من المفاوضات السبت الفائت.
وقال ترامب خلال اجتماع مع الصحفيين خارج البيت الأبيض: "هناك بعض الأمور الجيدة للغاية التي تحدث فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا". وامتنع عن الخوض في التفاصيل.
واختُتمت يوم السبت، في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات اليوم الثاني من المحادثات بين فريق العمل الثلاثي المعني بقضايا الأمن، الذي يضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. وقد وصفت حكومة الإمارات الاجتماع بأنه إيجابي وبنّاء، مشيرةً إلى أن الوفدين الروسي والأوكراني أجريا اتصالا مباشرا.
وفي سياق آخر، أعرب ترامب عن ثقته بنجاح مبادرة "مجلس السلام"، قائلا: "مجلس السلام سيكون رائعا
".
وأعربت روسيا مرارا عن استعدادها لتسوية سلمية في أوكرانيا، بما في ذلك المشاركة في مناقشات خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن استعداد نظام كييف للتفاوض أمر مشكوك فيه.
كما أشار الكرملين إلى أن الوقت قد حان لكي يبدأ نظام كييف المفاوضات
.
وانعقد، يوم الجمعة الماضي، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بالقضايا الأمنية للأزمة الأوكرانية، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، واختُتم اليوم الثاني من المفاوضات
السبت الفائت.