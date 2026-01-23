https://sarabic.ae/20260123/ترامب-أوكرانيا-قد-تخسر-المزيد-من-الأراضي-1109547129.html
ترامب: أوكرانيا قد تخسر المزيد من الأراضي
ترامب: أوكرانيا قد تخسر المزيد من الأراضي
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن أوكرانيا قد تخسر المزيد من الأراضي إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع روسيا لحل النزاع. 23.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب للصحفيين، اليوم الجمعة: "كنت أعتقد أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يريد كل شيء، قد يكون هذا صحيحًا، لكنه لن يذهب إلى هناك (يسيطر على مزيد من الأأراضي)، ما لم نتوصل إلى اتفاق".كما أشار الكرملين إلى أن الوقت قد حان لكي يبدأ نظام كييف المفاوضات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وقال ترامب للصحفيين، اليوم الجمعة: "كنت أعتقد أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يريد كل شيء، قد يكون هذا صحيحًا، لكنه لن يذهب إلى هناك (يسيطر على مزيد من الأأراضي)، ما لم نتوصل إلى اتفاق".
وقد أعربت روسيا مرارًا عن استعدادها لتسوية سلمية في أوكرانيا، بما في ذلك المشاركة في مناقشات خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن استعداد نظام كييف للتفاوض أمر مشكوك فيه.
كما أشار الكرملين إلى أن الوقت قد حان لكي يبدأ نظام كييف المفاوضات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.