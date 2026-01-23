عربي
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: أوكرانيا قد تخسر المزيد من الأراضي
ترامب: أوكرانيا قد تخسر المزيد من الأراضي
سبوتنيك عربي
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن أوكرانيا قد تخسر المزيد من الأراضي إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع روسيا لحل النزاع. 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T05:51+0000
2026-01-23T06:02+0000
رصد عسكري
روسيا
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109479930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd59924bbb4960955d267c5526314e97.jpg
وقال ترامب للصحفيين، اليوم الجمعة: "كنت أعتقد أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يريد كل شيء، قد يكون هذا صحيحًا، لكنه لن يذهب إلى هناك (يسيطر على مزيد من الأأراضي)، ما لم نتوصل إلى اتفاق".كما أشار الكرملين إلى أن الوقت قد حان لكي يبدأ نظام كييف المفاوضات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه
ترامب: أوكرانيا قد تخسر المزيد من الأراضي

05:51 GMT 23.01.2026 (تم التحديث: 06:02 GMT 23.01.2026)
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن أوكرانيا قد تخسر المزيد من الأراضي إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع روسيا لحل النزاع.
وقال ترامب للصحفيين، اليوم الجمعة: "كنت أعتقد أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يريد كل شيء، قد يكون هذا صحيحًا، لكنه لن يذهب إلى هناك (يسيطر على مزيد من الأأراضي)، ما لم نتوصل إلى اتفاق".
وقد أعربت روسيا مرارًا عن استعدادها لتسوية سلمية في أوكرانيا، بما في ذلك المشاركة في مناقشات خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن استعداد نظام كييف للتفاوض أمر مشكوك فيه.
كما أشار الكرملين إلى أن الوقت قد حان لكي يبدأ نظام كييف المفاوضات.
جندي أوكراني يطلق طائرة مسيرة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرات روسية تدمر فصيل مشاة أوكراني في زابوروجيه - الدفاع الروسية
04:28 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه
