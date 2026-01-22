https://sarabic.ae/20260122/الجيش-الروسي-يدمر-منظومات-روبوتية-حربية-تابعة-لنظام-كييف-في-خاركوف--وزارة-الدفاع-1109498657.html
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طواقم تشغيل الطائرات المسيّرة التابعة لها، دمّرت منظومات روبوتية أرضية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة.
ونشرت الوزارة لقطات موثقة، تُظهر تدمير منظومات روبوتية أرضية وشاحنات صغيرة تابعة لمسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية على يد طواقم تشغيل الطائرات المسيّرة الهجومية التابعة لقوات "الغرب" في منطقة العمليات الخاصة، في منطقة كوبيانسك التابعة لمقاطعة خاركوف.وأشارت الوزارة إلى أن استخدام طائرات مسيّرة هجومية انتحارية، وطائرات دون طيار، ضد المنظومات الروبوتية، ومركبات الشحن والسيارات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، يُعطّل الهجمات المضادة وعمليات التناوب وإمدادات الذخيرة والأفراد.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
ونشرت الوزارة لقطات موثقة، تُظهر تدمير منظومات روبوتية أرضية وشاحنات صغيرة تابعة لمسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية على يد طواقم تشغيل الطائرات المسيّرة الهجومية التابعة لقوات "الغرب" في منطقة العمليات الخاصة، في منطقة كوبيانسك التابعة لمقاطعة خاركوف.
وأشارت الوزارة إلى أن استخدام طائرات مسيّرة هجومية انتحارية، وطائرات دون طيار، ضد المنظومات الروبوتية، ومركبات الشحن والسيارات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، يُعطّل الهجمات المضادة وعمليات التناوب وإمدادات الذخيرة والأفراد.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.