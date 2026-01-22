الجيش الروسي يدمر منظومات روبوتية حربية تابعة لنظام كييف في خاركوف- وزارة الدفاع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
Morning show broadcast
Morning show episode
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الروسي يدمر منظومات روبوتية حربية تابعة لنظام كييف في خاركوف- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طواقم تشغيل الطائرات المسيّرة التابعة لها، دمّرت منظومات روبوتية أرضية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة.
ونشرت الوزارة لقطات موثقة، تُظهر تدمير منظومات روبوتية أرضية وشاحنات صغيرة تابعة لمسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية على يد طواقم تشغيل الطائرات المسيّرة الهجومية التابعة لقوات "الغرب" في منطقة العمليات الخاصة، في منطقة كوبيانسك التابعة لمقاطعة خاركوف.وأشارت الوزارة إلى أن استخدام طائرات مسيّرة هجومية انتحارية، وطائرات دون طيار، ضد المنظومات الروبوتية، ومركبات الشحن والسيارات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، يُعطّل الهجمات المضادة وعمليات التناوب وإمدادات الذخيرة والأفراد.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.المدفعية الروسية تقصف تجمعا لقوات المشاة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طواقم تشغيل الطائرات المسيّرة التابعة لها، دمّرت منظومات روبوتية أرضية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة.
ونشرت الوزارة لقطات موثقة، تُظهر تدمير منظومات روبوتية أرضية وشاحنات صغيرة تابعة لمسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية على يد طواقم تشغيل الطائرات المسيّرة الهجومية التابعة لقوات "الغرب" في منطقة العمليات الخاصة، في منطقة كوبيانسك التابعة لمقاطعة خاركوف.
وأشارت الوزارة إلى أن استخدام طائرات مسيّرة هجومية انتحارية، وطائرات دون طيار، ضد المنظومات الروبوتية، ومركبات الشحن والسيارات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، يُعطّل الهجمات المضادة وعمليات التناوب وإمدادات الذخيرة والأفراد.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
المدفعية الروسية تقصف تجمعا لقوات المشاة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر- وزارة الدفاع
