المدفعية الروسية تقصف تجمعا لقوات المشاة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر- وزارة الدفاع

عربي
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وأفادت الوزارة في بيان: "خلال عمليات الاستطلاع المدفعي والجوي، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، تم اكتشاف نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث لوحظ تحرك مستمر لعناصر العدو".وأضاف: "بعد تحديد الإحداثيات بدقة، تم إرسالها إلى طاقم مدفع هاوتزر"دي- 30" لتوفير الدعم الناري".وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال المهمة القتالية، استخدم الطاقم قذائف شديدة الانفجار، والتي تضمن دائمًا أقصى قدر من الضرر الناري لعناصر العدو".وتشارك طواقم مدافع "دي- 30" المقطورة، من فوج مدفعية الحرس "كوستروما" التابع لوحدة قوات الحرس "إيفانوفو" المحمولة جوًا، وهي جزء من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، في عمليات استهداف قوات نظام كييف على مدار الساعة، وتعطيل وتدمير أنظمة المدفعية والتحصينات ومستودعات الذخيرة الميدانية للعدو على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون الروسية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم مدفع "دي-30" عيار 122 ملم تابع لفوج مدفعية الحرس "كوستروما" في قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّد مجموعة من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون الروسية.
وأفادت الوزارة في بيان: "خلال عمليات الاستطلاع المدفعي والجوي، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، تم اكتشاف نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث لوحظ تحرك مستمر لعناصر العدو".
وأضاف: "بعد تحديد الإحداثيات بدقة، تم إرسالها إلى طاقم مدفع هاوتزر"دي- 30" لتوفير الدعم الناري".

وأردف بيان الدفاع الروسية: "على الفور، وجّه طاقم المدفعية المدفع نحو الهدف، وبطلقات دقيقة، دمّر نقطة الانتشار المؤقتة وحيّد عناصرها، ما أدى إلى تعطيل تحركاتهم على طول خط المواجهة".

شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات الدفاع الجوي تدمر 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- الدفاع الروسية
04:48 GMT
وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال المهمة القتالية، استخدم الطاقم قذائف شديدة الانفجار، والتي تضمن دائمًا أقصى قدر من الضرر الناري لعناصر العدو".
وتشارك طواقم مدافع "دي- 30" المقطورة، من فوج مدفعية الحرس "كوستروما" التابع لوحدة قوات الحرس "إيفانوفو" المحمولة جوًا، وهي جزء من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، في عمليات استهداف قوات نظام كييف على مدار الساعة، وتعطيل وتدمير أنظمة المدفعية والتحصينات ومستودعات الذخيرة الميدانية للعدو على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
