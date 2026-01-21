عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
قاذفات "تو-95 إم إس" الاستراتيجية تنفذ رحلة فوق بحر اليابان
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الروسية، بأن حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز "تو- 95 إم إس" أكملت رحلة فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، ملتزمةً تماما بلوائح... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان الوزارة الروسية: "نفذت حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو- 95 إم إس"، التابعة لسلاح الطيران البعيد المدى رحلة مجدولة، في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، وقد استغرقت الرحلة أكثر من 11 ساعة".وأشار البيان إلى أن طائرات من طراز "سو- 30 إس إم"، و"سو- 35 إس"، التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، رافقت حاملة الصواريخ.وأوضح البيان أن "أطقم سلاح الطيران البعيد المدى تجري بانتظام رحلات جوية فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي، وشمال المحيط الأطلسي، والمحيط الهادئ، والبحر الأسود، وبحر البلطيق".الطائرة الروسية توبوليف "تو 95 إم-إس" هي أسرع ناقلة صواريخ توربينية في العالم، وتحمل أكثر من 50 رقما قياسيا عالميا، وتشكل جزءا أساسيا من ترسانة الثالوث النووي الروسي.
13:11 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 13:29 GMT 21.01.2026)
صرحت وزارة الدفاع الروسية، بأن حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز "تو- 95 إم إس" أكملت رحلة فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، ملتزمةً تماما بلوائح المجال الجوي الدولي.
وجاء في بيان الوزارة الروسية: "نفذت حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو- 95 إم إس"، التابعة لسلاح الطيران البعيد المدى رحلة مجدولة، في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، وقد استغرقت الرحلة أكثر من 11 ساعة".
وأشار البيان إلى أن طائرات من طراز "سو- 30 إس إم"، و"سو- 35 إس"، التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، رافقت حاملة الصواريخ.
وأوضح البيان أن "أطقم سلاح الطيران البعيد المدى تجري بانتظام رحلات جوية فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي، وشمال المحيط الأطلسي، والمحيط الهادئ، والبحر الأسود، وبحر البلطيق".

وأكد البيان مجددا أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية تتم وفقا للوائح المجال الجوي الدولية.

الطائرة الروسية توبوليف "تو 95 إم-إس" هي أسرع ناقلة صواريخ توربينية في العالم، وتحمل أكثر من 50 رقما قياسيا عالميا، وتشكل جزءا أساسيا من ترسانة الثالوث النووي الروسي.
