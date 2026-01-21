قاذفات "تو-95 إم إس" الاستراتيجية تنفذ رحلة فوق بحر اليابان
13:11 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 13:29 GMT 21.01.2026)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورقاذفة القنابل والصواريخ تو-95 إم إس في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev/
صرحت وزارة الدفاع الروسية، بأن حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز "تو- 95 إم إس" أكملت رحلة فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، ملتزمةً تماما بلوائح المجال الجوي الدولي.
وجاء في بيان الوزارة الروسية: "نفذت حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو- 95 إم إس"، التابعة لسلاح الطيران البعيد المدى رحلة مجدولة، في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، وقد استغرقت الرحلة أكثر من 11 ساعة".
📹 قاذفة "تو 95 أم إس" الاستراتيجية تنفذ طلعة جوية استغرقت 11 ساعة فوق المياه المحايدة لبحر اليابان - وزارة الدفاع الروسية pic.twitter.com/3PlxZbXIAs— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 21, 2026
وأشار البيان إلى أن طائرات من طراز "سو- 30 إس إم"، و"سو- 35 إس"، التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، رافقت حاملة الصواريخ.
25 ديسمبر 2025, 14:35 GMT
وأوضح البيان أن "أطقم سلاح الطيران البعيد المدى تجري بانتظام رحلات جوية فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي، وشمال المحيط الأطلسي، والمحيط الهادئ، والبحر الأسود، وبحر البلطيق".
وأكد البيان مجددا أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية تتم وفقا للوائح المجال الجوي الدولية.
الطائرة الروسية توبوليف "تو 95 إم-إس" هي أسرع ناقلة صواريخ توربينية في العالم، وتحمل أكثر من 50 رقما قياسيا عالميا، وتشكل جزءا أساسيا من ترسانة الثالوث النووي الروسي.