حاملة الصواريخ الروسية "تو-95 إم إس"
حاملة الصواريخ الروسية "تو-95 إم إس"
25.12.2025
الطائرة الروسية توبوليف "تو 95 إم-إس" هي أسرع ناقلة صواريخ توربينية في العالم، وتحمل أكثر من 50 رقما قياسيا عالميا، وتشكل جزءا أساسيا من التراد النووي الروسي. تعرف على قدرات وتفاصيل القاذفة الروسية من خلال الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك".