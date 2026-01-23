مسيرات روسية تدمر فصيل مشاة أوكراني في زابوروجيه - الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:35 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260123/مسيرات-روسية-تدمر-فصيل-مشاة-أوكراني-في-زابوروجيه---الدفاع-الروسية-1109546051.html
مسيرات روسية تدمر فصيل مشاة أوكراني في زابوروجيه - الدفاع الروسية
مسيرات روسية تدمر فصيل مشاة أوكراني في زابوروجيه - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أطقم أنظمة الطائرات المسيرة التابعة لقوات المظليين من نوفوروسيسك دمرت ما يصل إلى فصيل مشاة من القوات المسلحة... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T04:28+0000
2026-01-23T05:20+0000
وزارة الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109484495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35c5246976c572ad9d0ae6fdeaf8dc46.jpg
وجاء في بيان للوزارة: "في منطقة مسؤولية مجموعة قوات دنيبر، تمكنت أطقم أنظمة الطائرات المسيرة التابعة لتشكيل الهجوم الجبلي الجوي للحرس من نوفوروسيسك، ونتيجة للعمل الدقيق لمشغلي الطائرات المسيرة، من تدمير ما يصل إلى فصيل مشاة من القوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتهم الفرار على عجل من أطراف بلدة بريمورسكويه في مقاطعة زابوروجيه، التي يجري تحريرها على يد قوات المظليين".وبحسب الوزارة، فإن أطقم الطائرات المسيرة، وبعد رصد الأهداف في إطار ما يعرف بـ "الصيد الحر"، تمكنت بسرعة من اكتشاف عناصر القوات الأوكرانية الفارين والمختبئين، وشرعت في استهدافهم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260119/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-ومقاطعة-زابوروجيه-1109386575.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109484495_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a43df15ebf6656206fc79003046930.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

مسيرات روسية تدمر فصيل مشاة أوكراني في زابوروجيه - الدفاع الروسية

04:28 GMT 23.01.2026 (تم التحديث: 05:20 GMT 23.01.2026)
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجندي أوكراني يطلق طائرة مسيرة أوكرانية
جندي أوكراني يطلق طائرة مسيرة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أطقم أنظمة الطائرات المسيرة التابعة لقوات المظليين من نوفوروسيسك دمرت ما يصل إلى فصيل مشاة من القوات المسلحة الأوكرانية في محيط بلدة بريمورسكويه في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان للوزارة: "في منطقة مسؤولية مجموعة قوات دنيبر، تمكنت أطقم أنظمة الطائرات المسيرة التابعة لتشكيل الهجوم الجبلي الجوي للحرس من نوفوروسيسك، ونتيجة للعمل الدقيق لمشغلي الطائرات المسيرة، من تدمير ما يصل إلى فصيل مشاة من القوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتهم الفرار على عجل من أطراف بلدة بريمورسكويه في مقاطعة زابوروجيه، التي يجري تحريرها على يد قوات المظليين".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
19 يناير, 09:05 GMT
وبحسب الوزارة، فإن أطقم الطائرات المسيرة، وبعد رصد الأهداف في إطار ما يعرف بـ "الصيد الحر"، تمكنت بسرعة من اكتشاف عناصر القوات الأوكرانية الفارين والمختبئين، وشرعت في استهدافهم.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "يحصل مشغل الطائرة المسيرة باستخدام نظارات الواقع الافتراضي على رؤية واسعة لتضاريس المنطقة، وبعد اكتشاف الهدف بسرعة، يبدأ بتنفيذ التدمير".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала