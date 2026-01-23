https://sarabic.ae/20260123/مسيرات-روسية-تدمر-فصيل-مشاة-أوكراني-في-زابوروجيه---الدفاع-الروسية-1109546051.html
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أطقم أنظمة الطائرات المسيرة التابعة لقوات المظليين من نوفوروسيسك دمرت ما يصل إلى فصيل مشاة من القوات المسلحة
2026-01-23T04:28+0000
2026-01-23T04:28+0000
2026-01-23T05:20+0000
وزارة الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109484495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35c5246976c572ad9d0ae6fdeaf8dc46.jpg
04:28 GMT 23.01.2026 (تم التحديث: 05:20 GMT 23.01.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أطقم أنظمة الطائرات المسيرة التابعة لقوات المظليين من نوفوروسيسك دمرت ما يصل إلى فصيل مشاة من القوات المسلحة الأوكرانية في محيط بلدة بريمورسكويه في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان للوزارة: "في منطقة مسؤولية مجموعة قوات دنيبر، تمكنت أطقم أنظمة الطائرات المسيرة التابعة لتشكيل الهجوم الجبلي الجوي للحرس من نوفوروسيسك، ونتيجة للعمل الدقيق لمشغلي الطائرات المسيرة، من تدمير ما يصل إلى فصيل مشاة من القوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتهم الفرار على عجل من أطراف بلدة بريمورسكويه في مقاطعة زابوروجيه، التي يجري تحريرها على يد قوات المظليين".
وبحسب الوزارة، فإن أطقم الطائرات المسيرة، وبعد رصد الأهداف في إطار ما يعرف بـ "الصيد الحر"، تمكنت بسرعة من اكتشاف عناصر القوات الأوكرانية الفارين والمختبئين، وشرعت في استهدافهم.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "يحصل مشغل الطائرة المسيرة باستخدام نظارات الواقع الافتراضي على رؤية واسعة لتضاريس المنطقة، وبعد اكتشاف الهدف بسرعة، يبدأ بتنفيذ التدمير".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.