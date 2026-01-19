https://sarabic.ae/20260119/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-ومقاطعة-زابوروجيه-1109386575.html

الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدتي نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة بافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه. 19.01.2026, سبوتنيك عربي

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، بتحرير بلدة بافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه".وأضافت: "نتيجة الإجراءات الحاسمة، حررت وحدات قوات "المركز" بلدة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 170 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ومحطة رادار رادا إسرائيلية الصنع ومحطة حرب إلكترونية و5 مستودعات للمواد".كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 200عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير أربعة مستودعات للذخيرة".وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 235 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، محطة حرب إلكترونية ، ومستودعين للذخيرة والوقود ومواد التشحيم".وقالت الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152منطقة".وأردف: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتة زابوروجيه ، وبلغت خسائر العدو نحو 270عسكريا، وتم تدمير دبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، ومستودع ذخيرة".

