ترامب: الآن علينا نزع سلاح حماس كما وعدت الحركة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حركة "حماس" ساعدت في تحديد مكان جثة آخر رهينة، مشيراً إلى أن عملية البحث عن جثمان ران جويلي، والتعرف عليه كانت بالغة... 26.01.2026, سبوتنيك عربي

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم

دونالد ترامب

وأوضح ترامب، في تصريحات صحفية، أن "المرحلة المقبلة تتطلب نزع سلاح حركة حماس"، مؤكداً أن ذلك يأتي انسجاماً مع ما تعهّدت به الحركة في هذا السياق.وأضاف أن "حماس بذلت جهدا كبيرا، إلى جانب إسرائيل، للمساعدة في الوصول إلى جثة جويلي"، لافتا إلى أن التعاون في هذا الملف أسهم في إنجاز عملية البحث رغم تعقيداتها.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، التعرف على جثة المحتجز الأخير في قطاع غزة، ران جويلي، مؤكداً استعادة جميع المحتجزين والجثث من القطاع، وأنه لم يعد هناك رسميًا أي رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة.من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العثور على جثة ران جويلي بـ"الإنجاز غير المسبوق"، قائلاً: "كما وعدتكم أعدنا الجميع".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

