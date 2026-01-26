عربي
https://sarabic.ae/20260126/ترامب-الآن-علينا-نزع-سلاح-حماس-كما-وعدت-الحركة-1109665564.html
ترامب: الآن علينا نزع سلاح حماس كما وعدت الحركة
ترامب: الآن علينا نزع سلاح حماس كما وعدت الحركة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حركة "حماس" ساعدت في تحديد مكان جثة آخر رهينة، مشيراً إلى أن عملية البحث عن جثمان ران جويلي، والتعرف عليه كانت بالغة... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T19:02+0000
2026-01-26T19:02+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109358251_0:152:1501:996_1920x0_80_0_0_6df9c8f84314a85e3f0ee2b1c4fcaafd.jpg
وأوضح ترامب، في تصريحات صحفية، أن "المرحلة المقبلة تتطلب نزع سلاح حركة حماس"، مؤكداً أن ذلك يأتي انسجاماً مع ما تعهّدت به الحركة في هذا السياق.وأضاف أن "حماس بذلت جهدا كبيرا، إلى جانب إسرائيل، للمساعدة في الوصول إلى جثة جويلي"، لافتا إلى أن التعاون في هذا الملف أسهم في إنجاز عملية البحث رغم تعقيداتها.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، التعرف على جثة المحتجز الأخير في قطاع غزة، ران جويلي، مؤكداً استعادة جميع المحتجزين والجثث من القطاع، وأنه لم يعد هناك رسميًا أي رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة.من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العثور على جثة ران جويلي بـ"الإنجاز غير المسبوق"، قائلاً: "كما وعدتكم أعدنا الجميع".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260126/نتنياهو-لدينا-مصلحة-للانتقال-إلى-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-لأنها-تشمل-نزع-السلاح-1109660269.html
https://sarabic.ae/20260126/الرئيس-البرازيلي-يقترح-حصر-عمل-مجلس-السلام-على-مسألة-غزة-1109663826.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109358251_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_9cd535e2b8056f15da84864d0ea7fa30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب

ترامب: الآن علينا نزع سلاح حماس كما وعدت الحركة

19:02 GMT 26.01.2026
© REUTERS Evelyn Hocksteinالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حركة "حماس" ساعدت في تحديد مكان جثة آخر رهينة، مشيراً إلى أن عملية البحث عن جثمان ران جويلي، والتعرف عليه كانت بالغة الصعوبة.
وأوضح ترامب، في تصريحات صحفية، أن "المرحلة المقبلة تتطلب نزع سلاح حركة حماس"، مؤكداً أن ذلك يأتي انسجاماً مع ما تعهّدت به الحركة في هذا السياق.
وأضاف أن "حماس بذلت جهدا كبيرا، إلى جانب إسرائيل، للمساعدة في الوصول إلى جثة جويلي"، لافتا إلى أن التعاون في هذا الملف أسهم في إنجاز عملية البحث رغم تعقيداتها.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
نتنياهو: لدينا مصلحة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لأنها تشمل نزع السلاح
15:53 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، التعرف على جثة المحتجز الأخير في قطاع غزة، ران جويلي، مؤكداً استعادة جميع المحتجزين والجثث من القطاع، وأنه لم يعد هناك رسميًا أي رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة.
وأشار الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إلى أن استعادة جميع المحتجزين تمثل استكمالًا لبند أساسي في الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العثور على جثة ران جويلي بـ"الإنجاز غير المسبوق"، قائلاً: "كما وعدتكم أعدنا الجميع".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، يلتقي بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، ماليزيا، 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
الرئيس البرازيلي يقترح حصر عمل "مجلس السلام" على مسألة غزة
17:58 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
