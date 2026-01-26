https://sarabic.ae/20260126/نتنياهو-لدينا-مصلحة-للانتقال-إلى-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-لأنها-تشمل-نزع-السلاح-1109660269.html

نتنياهو: لدينا مصلحة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لأنها تشمل نزع السلاح

نتنياهو: لدينا مصلحة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لأنها تشمل نزع السلاح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن لدى إسرائيل مصلحة واضحة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، موضحًا أن هذه...

ولفت نتنياهو إلى أن "المرحلة الثانية لا تتعلق بإعادة الإعمار، بل تهدف إلى جعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح بالكامل"، مشددًا على أن نزع سلاح حماس يمثل جوهر المرحلة المقبلة من الاتفاق.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، التعرف على جثة المحتجز الأخير في قطاع غزة، ران جويلي، مؤكداً استعادة جميع المحتجزين والجثث من القطاع، وأنه لم يعد هناك رسميًا أي رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة.وأشار الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إلى أن استعادة جميع المحتجزين تمثل استكمالًا لبند أساسي في الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العثور على جثة ران جويلي بـ"الإنجاز غير المسبوق"، قائلاً: "كما وعدتكم أعدنا الجميع".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

