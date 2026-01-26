عربي
الإمارات تؤكد عدم سماحها باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
إسرائيل تستعيد جثة آخر محتجز في غزة... ونتنياهو يصفه بـ"الإنجاز غير المسبوق"
إسرائيل تستعيد جثة آخر محتجز في غزة... ونتنياهو يصفه بـ"الإنجاز غير المسبوق"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، التعرف على جثة المحتجز الأخير في قطاع غزة، ران جويلي، مؤكداً استعادة جميع المحتجزين والجثث من القطاع، وأنه لم يعد هناك... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
إسرائيل تستعيد جثة آخر محتجز في غزة... ونتنياهو يصفه بـ"الإنجاز غير المسبوق"

14:29 GMT 26.01.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaكتائب القسام أثناء الإفراج عن أسرى إسرائيليين في خان يونس في قطاع غزة
كتائب القسام أثناء الإفراج عن أسرى إسرائيليين في خان يونس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، التعرف على جثة المحتجز الأخير في قطاع غزة، ران جويلي، مؤكداً استعادة جميع المحتجزين والجثث من القطاع، وأنه لم يعد هناك رسميًا أي رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة.
وأشار الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إلى أن استعادة جميع المحتجزين تمثل استكمالًا لبند أساسي في الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العثور على جثة ران جويلي بـ"الإنجاز غير المسبوق"، قائلاً: "كما وعدتكم أعدنا الجميع".
مساعدات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
رفح بين رفات رهينة وضغوط واشنطن… هل يعود "شريان غزة" للحياة؟
07:20 GMT
بدوره، أكد مسؤول ملف المحتجزين في مكتب نتنياهو أن مهمة استعادة المحتجزين قد اكتملت بشكل كامل.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
بعد لقائه مع نتنياهو... ويتكوف يكشف آخر تطورات "خطة ترامب" في غزة
أمس, 15:40 GMT
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
