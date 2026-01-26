https://sarabic.ae/20260126/الرئيس-البرازيلي-يقترح-حصر-عمل-مجلس-السلام-على-مسألة-غزة-1109663826.html
الرئيس البرازيلي يقترح حصر عمل "مجلس السلام" على مسألة غزة
الرئيس البرازيلي يقترح حصر عمل "مجلس السلام" على مسألة غزة
سبوتنيك عربي
اقترح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قصر مهام "مجلس السلام" على معالجة ملف غزة حصرا، مجددا... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T17:58+0000
2026-01-26T17:58+0000
2026-01-26T17:58+0000
أخبار البرازيل
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106403341_0:0:1111:625_1920x0_80_0_0_ecf028198f9a620ff9c104eca7c263fd.jpg
وجاء في بيان الرئاسة البرازيلية: "تعليقا على دعوة البرازيل للمشاركة في مجلس السلام، اقترح لولا أن تقتصر مهام المنظمة على مسألة غزة، مجددا التأكيد على أهمية إجراء إصلاح لمنظمة الأمم المتحدة يشمل توسيع نطاق الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن".وفيما يخص الملفات الإقليمية، أوضح البيان أن الطرفين بحثا الوضع في فنزويلا، حيث شدد لولا دا سيلفا على أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة أمريكا اللاتينية والعمل من أجل رفاهية الشعب الفنزويلي.وعلى صعيد التعاون الأمني، أشار البيان إلى أن الرئيس البرازيلي قدم مقترحا لتعزيز العمل المشترك في مكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما في مجالات ملاحقة غسل الأموال، ومكافحة تهريب الأسلحة، وتجميد أصول الجماعات الإجرامية، وهو المقترح الذي أبدى ترامب ترحيبه به.وفي وقت سابق، صرّح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول إنشاء "أمم متحدة جديدة" وأن يكون هو المالك الوحيد لها، وذلك تعلقيا تأسيس "مجلس السلام".وقال لولا، خلال حدث نظمته حركة العمال الريفيين بلا أرض في ولاية باهيا شمال شرق البرازيل: "بدلًا من إصلاح الأمم المتحدة، ماذا يحدث؟ الرئيس ترامب يقترح إنشاء أمم متحدة جديدة يكون هو وحده مالكها".وشهد "منتدى دافوس"، الخميس، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته حافظت على صمود وقف إطلاق النار في غزة، وضمنت استمرار المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى مشاركة 59 دولة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.وأضاف ترامب: "نجحنا في الحفاظ على تماسك وقف إطلاق النار في غزة، وأوقفنا المجاعة هناك، وتمكنا من الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستحقق نجاحا باهرا في غزة".واعتبر أن المنطقة "تشهد اليوم سلاما في الشرق الأوسط لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن"، في إشارة إلى التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.
https://sarabic.ae/20260124/الرئيس-البرازيلي-ترامب-يحاول-إنشاء-أمم-متحدة-جديدة-وامتلاكها-وحده-1109574684.html
https://sarabic.ae/20260114/بوتين-ونظيره-البرازيلي-يناقشان-الوضع-في-فنزويلا-1109238965.html
أخبار البرازيل
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106403341_124:0:1111:740_1920x0_80_0_0_0dd8efcf741599da99e459527d4e99ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة
أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة
الرئيس البرازيلي يقترح حصر عمل "مجلس السلام" على مسألة غزة
اقترح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قصر مهام "مجلس السلام" على معالجة ملف غزة حصرا، مجددا دعوته إلى إصلاح منظمة الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن.
وجاء في بيان الرئاسة البرازيلية: "تعليقا على دعوة البرازيل للمشاركة في مجلس السلام، اقترح لولا أن تقتصر مهام المنظمة على مسألة غزة، مجددا التأكيد على أهمية إجراء إصلاح لمنظمة الأمم المتحدة يشمل توسيع نطاق الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن".
وبحسب البيان، تناول الرئيسان مجموعة واسعة من الملفات الثنائية والدولية، خلال الاتصال الهاتفي الذي استمر 50 دقيقة.
وفيما يخص الملفات الإقليمية، أوضح البيان أن الطرفين بحثا الوضع في فنزويلا، حيث شدد لولا دا سيلفا على أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة أمريكا اللاتينية والعمل من أجل رفاهية الشعب الفنزويلي.
وعلى صعيد التعاون الأمني، أشار البيان إلى أن الرئيس البرازيلي قدم مقترحا لتعزيز العمل المشترك في مكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما في مجالات ملاحقة غسل الأموال، ومكافحة تهريب الأسلحة، وتجميد أصول الجماعات الإجرامية، وهو المقترح الذي أبدى ترامب ترحيبه به.
وفي ختام الاتصال، اتفق الرئيسان على ترتيب زيارة رسمية يقوم بها الرئيس لولا دا سيلفا إلى واشنطن في شهر شباط/ فبراير المقبل، وذلك عقب انتهاء جولته الآسيوية التي تشمل الهند وكوريا الجنوبية.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول إنشاء "أمم متحدة جديدة" وأن يكون هو المالك الوحيد لها، وذلك تعلقيا تأسيس "مجلس السلام".
وقال لولا، خلال حدث نظمته حركة العمال الريفيين بلا أرض في ولاية باهيا شمال شرق البرازيل: "بدلًا من إصلاح الأمم المتحدة، ماذا يحدث؟ الرئيس ترامب يقترح إنشاء أمم متحدة جديدة يكون هو وحده مالكها".
وشهد "منتدى دافوس"، الخميس، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرًا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم". وأضاف أن "مجلس السلام" في غزة سيكون الأفضل عالميا وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.
وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته حافظت على صمود وقف إطلاق النار في غزة، وضمنت استمرار المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى مشاركة 59 دولة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف ترامب: "نجحنا في الحفاظ على تماسك وقف إطلاق النار في غزة
، وأوقفنا المجاعة هناك، وتمكنا من الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستحقق نجاحا باهرا في غزة".
واعتبر أن المنطقة "تشهد اليوم سلاما في الشرق الأوسط لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن"، في إشارة إلى التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.