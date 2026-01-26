https://sarabic.ae/20260126/الرئيس-البرازيلي-يقترح-حصر-عمل-مجلس-السلام-على-مسألة-غزة-1109663826.html

الرئيس البرازيلي يقترح حصر عمل "مجلس السلام" على مسألة غزة

وجاء في بيان الرئاسة البرازيلية: "تعليقا على دعوة البرازيل للمشاركة في مجلس السلام، اقترح لولا أن تقتصر مهام المنظمة على مسألة غزة، مجددا التأكيد على أهمية إجراء إصلاح لمنظمة الأمم المتحدة يشمل توسيع نطاق الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن".وفيما يخص الملفات الإقليمية، أوضح البيان أن الطرفين بحثا الوضع في فنزويلا، حيث شدد لولا دا سيلفا على أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة أمريكا اللاتينية والعمل من أجل رفاهية الشعب الفنزويلي.وعلى صعيد التعاون الأمني، أشار البيان إلى أن الرئيس البرازيلي قدم مقترحا لتعزيز العمل المشترك في مكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما في مجالات ملاحقة غسل الأموال، ومكافحة تهريب الأسلحة، وتجميد أصول الجماعات الإجرامية، وهو المقترح الذي أبدى ترامب ترحيبه به.وفي وقت سابق، صرّح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول إنشاء "أمم متحدة جديدة" وأن يكون هو المالك الوحيد لها، وذلك تعلقيا تأسيس "مجلس السلام".وقال لولا، خلال حدث نظمته حركة العمال الريفيين بلا أرض في ولاية باهيا شمال شرق البرازيل: "بدلًا من إصلاح الأمم المتحدة، ماذا يحدث؟ الرئيس ترامب يقترح إنشاء أمم متحدة جديدة يكون هو وحده مالكها".وشهد "منتدى دافوس"، الخميس، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته حافظت على صمود وقف إطلاق النار في غزة، وضمنت استمرار المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى مشاركة 59 دولة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.وأضاف ترامب: "نجحنا في الحفاظ على تماسك وقف إطلاق النار في غزة، وأوقفنا المجاعة هناك، وتمكنا من الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستحقق نجاحا باهرا في غزة".واعتبر أن المنطقة "تشهد اليوم سلاما في الشرق الأوسط لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن"، في إشارة إلى التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.

