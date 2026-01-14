عربي
ويتكوف يعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة
بوتين ونظيره البرازيلي يناقشان الوضع في فنزويلا
بوتين ونظيره البرازيلي يناقشان الوضع في فنزويلا
وجاء في البيان: "بمبادرة من الجانب البرازيلي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا".وأوضح البيان أن "الرئيسين اتفقا على مواصلة تنسيق الجهود، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة وعبر مجموعة البريكس، لتهدئة الوضع في أمريكا اللاتينية ومناطق أخرى".وتابع البيان: "في سياق الاجتماع المرتقب للجنة الروسية البرازيلية رفيعة المستوى في فبراير/شباط من هذا العام، تمت مناقشة قضايا تطوير التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من المجالات بالتفصيل".وقال لافروف، ردا على سؤال حول العلاقات الروسية الفنزويلية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الناميبية سلمى أشيبالا موسوي: "لدينا تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية الجيدة مع فنزويلا، نحن ملتزمون بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها".وفي الثالث من يناير/كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الوضع في فنزويلا، بالإضافة إلى التعاون الثنائي في بين البلدين مختلف المجالات.
وجاء في البيان: "بمبادرة من الجانب البرازيلي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا".

وأضاف البيان: "تبادل الرئيسان وجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة، مع التركيز على الوضع المحيط بفنزويلا، وأكدا على المقاربات الأساسية المشتركة بين روسيا والبرازيل فيما يتعلق بضمان سيادة الدولة والمصالح الوطنية للجمهورية البوليفارية".

وأوضح البيان أن "الرئيسين اتفقا على مواصلة تنسيق الجهود، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة وعبر مجموعة البريكس، لتهدئة الوضع في أمريكا اللاتينية ومناطق أخرى".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
لافروف: العملية الأمريكية في فنزويلا انتهاك صارخ للقانون الدولي
10:56 GMT
وتابع البيان: "في سياق الاجتماع المرتقب للجنة الروسية البرازيلية رفيعة المستوى في فبراير/شباط من هذا العام، تمت مناقشة قضايا تطوير التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من المجالات بالتفصيل".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موقف روسيا من فنزويلا، ثابت ويستند إلى مبدأ السلامة الإقليمية للدول، مشيرًا إلى أن العملية الأمريكية في فنزويلا، انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقال لافروف، ردا على سؤال حول العلاقات الروسية الفنزويلية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الناميبية سلمى أشيبالا موسوي: "لدينا تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية الجيدة مع فنزويلا، نحن ملتزمون بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها".
وفي الثالث من يناير/كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
