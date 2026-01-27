https://sarabic.ae/20260127/إعلام-واشنطن-تشترط-التنازل-عن-أراض-لتقديم-ضمانات-أمنية-لكييف-1109674564.html
إعلام: واشنطن تشترط "التنازل" عن أراض لتقديم ضمانات أمنية لكييف
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة أوضحت لأوكرانيا، أنها لن تقدم "ضمانات أمنية" لها إلا إذا وافقت أولاً على اتفاق "تتنازل" بموجبه عن
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة أوضحت لأوكرانيا، أنها لن تقدم "ضمانات أمنية" لها إلا إذا وافقت أولاً على اتفاق "تتنازل" بموجبه عن المطالبات بالأراضي.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلًا عن 8 مصادر مطّلعة على المناقشات، أن "إدارة ترامب أوضحت لأوكرانيا أن الضمانات الأمنية الأمريكية مشروطة بموافقة كييف أولًا على اتفاق سلام".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق من المرجح أن يتضمن "تنازلات" عن المطالبات بالأراضي.
ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم أمس الاثنين، المفاوضات بشأن أوكرانيا في أبو ظبي بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا، بأنها كانت "تاريخية".
وقالت ليفيت للصحفيين: "عُقد اجتماع متعدد الأطراف، نهاية الأسبوع الماضي، في إطار هذه المفاوضات، ولم يحظ بتغطية إعلامية واسعة، لكنه اكتسب أهمية تاريخية بعدما تمكن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من جمع ممثلين عن طرفي النزاع الأوكراني على طاولة المفاوضات، بهدف تقريب وجهات النظر والسير قدما نحو تحقيق السلام".
وأشارت
إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتلقى تحديثات حول سير المفاوضات بشأن أوكرانيا من مستشاريه، وتحديدًا صهره جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.