أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
البيت الأبيض: المفاوضات بشأن أوكرانيا في أبو ظبي "تاريخية"
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، المفاوضات بشأن أوكرانيا في أبو ظبي بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا بأنها كانت "تاريخية". 26.01.2026, سبوتنيك عربي
19:04 GMT 26.01.2026 (تم التحديث: 19:14 GMT 26.01.2026)
© Sputnik . МИД ОАЭ / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع ثلاثي لوفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي
اجتماع ثلاثي لوفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© Sputnik . МИД ОАЭ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، المفاوضات بشأن أوكرانيا في أبو ظبي بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا بأنها كانت "تاريخية".
وقالت ليفيت للصحفيين: "عقد اجتماع متعدد الأطراف، نهاية الأسبوع الماضي، في إطار هذه المفاوضات، ولم يحظ بتغطية إعلامية واسعة، لكنه اكتسب أهمية تاريخية بعدما تمكن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جمع ممثلين عن طرفي النزاع الأوكراني على طاولة المفاوضات، بهدف تقريب وجهات النظر والسير قدما نحو تحقيق السلام".

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتلقى تحديثات حول سير المفاوضات بشأن أوكرانيا من مستشاريه، وتحديداً صهره جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ويتكوف: المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي كانت "بناءة للغاية"
24 يناير, 20:13 GMT
وأوضحت أن الرئيس ترامب ليس لديه أي مكالمات هاتفية مقررة مع قادة روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع، وذلك قبل الجولة المقبلة من محادثات السلام بشأن أوكرانيا، يوم الأحد المقبل، قائلة: "في هذه المرحلة، لست على علم بأي مكالمات هاتفية مخططة".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه من الخطأ مناقشة بنود أجندة التسوية الأوكرانية بشكل مجتزأ والعمل على مستوى الخبراء مجرد بداية وسيستمر.

وانعقد يوم الجمعة الماضي، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بالقضايا الأمنية للأزمة الأوكرانية، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، واختُتم أول أمس السبت، اليوم الثاني من المفاوضات.
