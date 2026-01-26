https://sarabic.ae/20260126/البيت-الأبيض-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-في-أبو-ظبي-تاريخية-بطبيعتها-1109666246.html
وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، المفاوضات بشأن أوكرانيا في أبو ظبي بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا بأنها كانت "تاريخية". 26.01.2026, سبوتنيك عربي
وقالت ليفيت للصحفيين: "عقد اجتماع متعدد الأطراف، نهاية الأسبوع الماضي، في إطار هذه المفاوضات، ولم يحظ بتغطية إعلامية واسعة، لكنه اكتسب أهمية تاريخية بعدما تمكن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جمع ممثلين عن طرفي النزاع الأوكراني على طاولة المفاوضات، بهدف تقريب وجهات النظر والسير قدما نحو تحقيق السلام".وأوضحت أن الرئيس ترامب ليس لديه أي مكالمات هاتفية مقررة مع قادة روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع، وذلك قبل الجولة المقبلة من محادثات السلام بشأن أوكرانيا، يوم الأحد المقبل، قائلة: "في هذه المرحلة، لست على علم بأي مكالمات هاتفية مخططة".وانعقد يوم الجمعة الماضي، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بالقضايا الأمنية للأزمة الأوكرانية، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، واختُتم أول أمس السبت، اليوم الثاني من المفاوضات.
19:04 GMT 26.01.2026 (تم التحديث: 19:14 GMT 26.01.2026)
وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، المفاوضات بشأن أوكرانيا في أبو ظبي بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا بأنها كانت "تاريخية".
وقالت ليفيت للصحفيين: "عقد اجتماع متعدد الأطراف، نهاية الأسبوع الماضي، في إطار هذه المفاوضات، ولم يحظ بتغطية إعلامية واسعة، لكنه اكتسب أهمية تاريخية بعدما تمكن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جمع ممثلين عن طرفي النزاع الأوكراني على طاولة المفاوضات، بهدف تقريب وجهات النظر والسير قدما نحو تحقيق السلام".
وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتلقى تحديثات حول سير المفاوضات بشأن أوكرانيا من مستشاريه، وتحديداً صهره جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.
وأوضحت أن الرئيس ترامب ليس لديه أي مكالمات هاتفية مقررة مع قادة روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع، وذلك قبل الجولة المقبلة من محادثات السلام بشأن أوكرانيا، يوم الأحد المقبل، قائلة: "في هذه المرحلة، لست على علم بأي مكالمات هاتفية مخططة".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه من الخطأ مناقشة بنود أجندة التسوية الأوكرانية بشكل مجتزأ والعمل على مستوى الخبراء مجرد بداية وسيستمر.
وانعقد يوم الجمعة الماضي، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بالقضايا الأمنية للأزمة الأوكرانية، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، واختُتم أول أمس السبت، اليوم الثاني من المفاوضات
