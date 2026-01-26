عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260126/الكرملين-من-الخطأ-مناقشة-أجندة-التسوية-الأوكرانية-بشكل-مجتزأ-1109660790.html
الكرملين: من الخطأ مناقشة أجندة التسوية الأوكرانية بشكل مجتزأ
الكرملين: من الخطأ مناقشة أجندة التسوية الأوكرانية بشكل مجتزأ
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه من الخطأ مناقشة بنود أجندة التسوية الأوكرانية بشكل مجتزأ والعمل على مستوى الخبراء مجرد... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T16:24+0000
2026-01-26T16:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين، متحدثا عن نتائج المفاوضات التي جرت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي: "هذه بداية العمل. عمل على مستوى الخبراء. وسيستمر هذا العمل ضمن فريق العمل، من الخطأ مناقشة بعض بنود جدول الأعمال بشكل مجتزأ".وانعقد يوم الجمعة الماضية، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بالقضايا الأمنية للأزمة الأوكرانية، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، واختُتم أول أمس السبت، اليوم الثاني من المفاوضات.
https://sarabic.ae/20260126/مركز-بروجن-للدراسات-الاستراتيجية-النقاط-الحساسة-بشأن-أوكرانيا-لم-تبحث-في-أبوظبي-1109651167.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: من الخطأ مناقشة أجندة التسوية الأوكرانية بشكل مجتزأ

16:24 GMT 26.01.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه من الخطأ مناقشة بنود أجندة التسوية الأوكرانية بشكل مجتزأ والعمل على مستوى الخبراء مجرد بداية وسيستمر.
وقال بيسكوف للصحفيين، متحدثا عن نتائج المفاوضات التي جرت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي: "هذه بداية العمل. عمل على مستوى الخبراء. وسيستمر هذا العمل ضمن فريق العمل، من الخطأ مناقشة بعض بنود جدول الأعمال بشكل مجتزأ".

وأكد بيسكوف أن روسيا تتوقع استمرار العمل على مستوى الخبراء ضمن المجموعة العاملة الروسية الأمريكية الأوكرانية هذا الأسبوع.

اجتماع ثلاثي لوفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية: النقاط الحساسة بشأن أوكرانيا لم تبحث في أبوظبي
12:39 GMT
وانعقد يوم الجمعة الماضية، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بالقضايا الأمنية للأزمة الأوكرانية، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، واختُتم أول أمس السبت، اليوم الثاني من المفاوضات.
