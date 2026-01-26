https://sarabic.ae/20260126/الكرملين-من-الخطأ-مناقشة-أجندة-التسوية-الأوكرانية-بشكل-مجتزأ-1109660790.html
الكرملين: من الخطأ مناقشة أجندة التسوية الأوكرانية بشكل مجتزأ
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه من الخطأ مناقشة بنود أجندة التسوية الأوكرانية بشكل مجتزأ والعمل على مستوى الخبراء مجرد... 26.01.2026
وقال بيسكوف للصحفيين، متحدثا عن نتائج المفاوضات التي جرت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي: "هذه بداية العمل. عمل على مستوى الخبراء. وسيستمر هذا العمل ضمن فريق العمل، من الخطأ مناقشة بعض بنود جدول الأعمال بشكل مجتزأ".وانعقد يوم الجمعة الماضية، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بالقضايا الأمنية للأزمة الأوكرانية، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، واختُتم أول أمس السبت، اليوم الثاني من المفاوضات.
وأكد بيسكوف أن روسيا تتوقع استمرار العمل على مستوى الخبراء ضمن المجموعة العاملة الروسية الأمريكية الأوكرانية هذا الأسبوع.
