مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية: النقاط الحساسة بشأن أوكرانيا لم تبحث في أبوظبي

أفاد الدكتور رضوان قاسم، مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، من برلين، بأن المفاوضات بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا، التي اختتمت أخيرا في... 26.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-26T12:39+0000

2026-01-26T12:39+0000

2026-01-26T12:39+0000

وأوضح قاسم في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأوروبيين يمرون بموقف صعب، ويحتاجون إلى مزيد من الوقت لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة، ولا سيما في ما يتعلق بتسوية ملف غرينلاند"، وتوقع تعطيل المفاوضات بشأن أوكرانيا من جانب الأوروبيين نتيجة عدم رضاهم عن استبعادهم منها.وأشار إلى أن "الأوروبيين لا يرغبون في منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورقة سياسية قوية في هذا التوقيت، كما يسعون إلى إطالة أمد المفاوضات إلى حين حدوث تغيير في موقف الإدارة الأمريكية أو انتهاء الولاية الرئاسية الحالية".وأكد مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية أن "زيلينسكي يعرقل مسار المفاوضات لأنه سيكون الخاسر الأكبر في حال التوصل الى اتفاق"، مرجحًا "صعوبة استمراره في المشهد السياسي الأوكراني خلال المرحلة المقبلة، في ظل مؤشرات أن الأوروبيين سيتخلون عنه للذهاب نحو مفاوضات مباشرة مع موسكو".وعن شكل المفاوضات المقبلة، أوضح قاسم أن "العمليات العسكرية ستبقى قائمة ولن تتوقف، وكذلك مسار التقدم الميداني، إلى حين التوصل إلى اتفاق دائم وطويل الأمد"، معتبرًا أن "الحديث عن ذلك لا يزال مبكرًا في الوقت الراهن".وانعقد يوم الجمعة الماضية، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بالقضايا الأمنية للأزمة الأوكرانية، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ويضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، واختُتم أول أمس السبت، اليوم الثاني من المفاوضات.الكرملين: الوفد الروسي المفاوض في أبو ظبي تلقى تعليمات من بوتينإعلام: المحادثات الأمريكية الروسية الأوكرانية في أبو ظبي تركز في الأساس على قضية الأراضي

