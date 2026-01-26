مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية: النقاط الحساسة بشأن أوكرانيا لم تبحث في أبوظبي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260126/مركز-بروجن-للدراسات-الاستراتيجية-النقاط-الحساسة-بشأن-أوكرانيا-لم-تبحث-في-أبوظبي-1109651167.html
مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية: النقاط الحساسة بشأن أوكرانيا لم تبحث في أبوظبي
مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية: النقاط الحساسة بشأن أوكرانيا لم تبحث في أبوظبي
مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية: النقاط الحساسة بشأن أوكرانيا لم تبحث في أبوظبي

12:39 GMT 26.01.2026
© Sputnik . МИД ОАЭ / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع ثلاثي لوفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي
اجتماع ثلاثي لوفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© Sputnik . МИД ОАЭ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أفاد الدكتور رضوان قاسم، مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، من برلين، بأن المفاوضات بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا، التي اختتمت أخيرا في أبوظبي، "لم تتناول بعد النقاط الأساسية والحساسة".
وأوضح قاسم في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأوروبيين يمرون بموقف صعب، ويحتاجون إلى مزيد من الوقت لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة، ولا سيما في ما يتعلق بتسوية ملف غرينلاند"، وتوقع تعطيل المفاوضات بشأن أوكرانيا من جانب الأوروبيين نتيجة عدم رضاهم عن استبعادهم منها.

أما بالنسبة إلى روسيا، أكد قاسم أنه "لا تراجع عن النقاط الأساسية، التي تم الاتفاق عليها في ألاسكا، ولا سيما رفض دخول قوات أجنبية الى أوكرانيا والخروج من دونباس، في مقابل موقف زيلينسكي المرتبط بالموقف الأوروبي المتأزم والمتضارب".

وأشار إلى أن "الأوروبيين لا يرغبون في منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورقة سياسية قوية في هذا التوقيت، كما يسعون إلى إطالة أمد المفاوضات إلى حين حدوث تغيير في موقف الإدارة الأمريكية أو انتهاء الولاية الرئاسية الحالية".
المحادثات حول أوكرانيا في أبو ظبي، رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني، ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
تقارير: وفود أمريكا وروسيا وأوكرانيا تناولت الغداء معا عقب المفاوضات في أبوظبي
أمس, 03:39 GMT
وأكد مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية أن "زيلينسكي يعرقل مسار المفاوضات لأنه سيكون الخاسر الأكبر في حال التوصل الى اتفاق"، مرجحًا "صعوبة استمراره في المشهد السياسي الأوكراني خلال المرحلة المقبلة، في ظل مؤشرات أن الأوروبيين سيتخلون عنه للذهاب نحو مفاوضات مباشرة مع موسكو".

وأشار إلى أن "تأخير الاتفاق يعني خسارة المزيد من الأراضي، وأي تقدّم ميداني لن يتم التراجع عنه"، معتبرًا أن زيلينسكي "إما أن يخرج باتفاق أو يخرج بالقوة"، لافتًا إلى أن "موقفه يزداد ضعفًا في ظل غياب الدعم والإنجازات وعدم توافر ضمانات كاملة من الولايات المتحدة، ما يدفع كييف إلى تنفيذ مزيد من الاستفزازات، مع احتمال استهداف مواقع حسّاسة، في محاولة من زيلينسكي للحصول على ضمانات تحفظ موقعه السياسي".

وعن شكل المفاوضات المقبلة، أوضح قاسم أن "العمليات العسكرية ستبقى قائمة ولن تتوقف، وكذلك مسار التقدم الميداني، إلى حين التوصل إلى اتفاق دائم وطويل الأمد"، معتبرًا أن "الحديث عن ذلك لا يزال مبكرًا في الوقت الراهن".
وانعقد يوم الجمعة الماضية، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بالقضايا الأمنية للأزمة الأوكرانية، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ويضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، واختُتم أول أمس السبت، اليوم الثاني من المفاوضات.
الكرملين: الوفد الروسي المفاوض في أبو ظبي تلقى تعليمات من بوتين
إعلام: المحادثات الأمريكية الروسية الأوكرانية في أبو ظبي تركز في الأساس على قضية الأراضي
