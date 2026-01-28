https://sarabic.ae/20260128/بوتين-ورئيس-الإمارات-سيناقشان-المحاور-الرئيسية-للتعاون-الروسي-الإماراتي-والوضع-في-الشرق-الأوسط-1109724451.html
بوتين ورئيس الإمارات يناقشان المحاور الرئيسية للتعاون الروسي الإماراتي والوضع في الشرق الأوسط
بوتين ورئيس الإمارات يناقشان المحاور الرئيسية للتعاون الروسي الإماراتي والوضع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي للكرملين، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، سيناقشان مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين... 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T11:52+0000
2026-01-28T11:52+0000
2026-01-28T11:53+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
أخبار الإمارات العربية المتحدة
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/07/1103478195_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_26cbf129f6f91064dae875c9d6bb7412.jpg
وقال البيان: "سيناقش الرئيسان المجالات الرئيسية للتعاون الروسي الإماراتي المتعدد الأوجه، والوضع الحالي في الشرق الأوسط، وقضايا أخرى على جدول الأعمال الدولي".وقالت "وام" إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة يبدأ، يوم غد الخميس، زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، ويبحث خلال الزيارة مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات التي تخدم أولويات التنمية المشتركة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".الإمارات تؤكد عدم سماحها باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران"صنع في روسيا" يقدم أفضل المنتجات الروسية في معرض "جلفود 2026" بدبي
https://sarabic.ae/20260123/رئيس-دولة-الإمارات-يستقبل-وفودا-من-روسيا-وأوكرانيا-والولايات-المتحدة-1109566759.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/07/1103478195_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_24a6e34dcfc53d91cf9a172fa8eb09d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, فلاديمير بوتين
بوتين ورئيس الإمارات يناقشان المحاور الرئيسية للتعاون الروسي الإماراتي والوضع في الشرق الأوسط
11:52 GMT 28.01.2026 (تم التحديث: 11:53 GMT 28.01.2026)
أفاد المكتب الإعلامي للكرملين، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، سيناقشان مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين والوضع الراهن في الشرق الأوسط، خلال محادثات يوم غد الخميس.
وقال البيان: "سيناقش الرئيسان المجالات الرئيسية للتعاون الروسي الإماراتي
المتعدد الأوجه، والوضع الحالي في الشرق الأوسط، وقضايا أخرى على جدول الأعمال الدولي".
وأضاف: "في 29 يناير/كانون الثاني 2026، ستعقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، الذي يزور روسيا في زيارة رسمية".
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" بأن "رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيبدأ زيارة رسمية إلى روسيا، غدًا الخميس، يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وقالت "وام" إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة يبدأ، يوم غد الخميس، زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، ويبحث خلال الزيارة مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات التي تخدم أولويات التنمية المشتركة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".