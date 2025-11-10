https://sarabic.ae/20251110/روسيا-والإمارات-تبحثان-تعزيز-التعاون-الأمني-1106952122.html
روسيا والإمارات تبحثان توسيع التعاون وتعزيز الشراكات في المجال الأمني والشرطي
بحثت روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، سبل توسيع التعاون وتعزيز الشراكات في مجالات الأمن والشرطة. 10.11.2025
جاء ذلك، خلال زيارة مساعد قائد شرطة دبي للعمليات الفريق سيف مهير المزروعي، الرسمية إلى روسيا، التي التقى خلالها نائب عمدة موسكو للنقل مكسيم ليكسوتوف، ورئيس الإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية في موسكو الجنرال أوليغ بارانوف.كما اطلع وفد شرطة دبي على التجربة الروسية في مجال الأمن العملياتي وتنظيم الفعاليات الكبرى والتحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون.
دبي
19:41 GMT 10.11.2025 (تم التحديث: 19:43 GMT 10.11.2025)
بحثت روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، سبل توسيع التعاون وتعزيز الشراكات في مجالات الأمن والشرطة.
جاء ذلك، خلال زيارة مساعد قائد شرطة دبي للعمليات الفريق سيف مهير المزروعي، الرسمية إلى روسيا، التي التقى خلالها نائب عمدة موسكو للنقل مكسيم ليكسوتوف، ورئيس الإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية في موسكو الجنرال أوليغ بارانوف.
وناقش الطرفان سبل توسيع التعاون وتعزيز الشراكات في مجالات الأمن والشرطة، وتبادلا الخبرات وأفضل الممارسات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأكد الفريق المزروعي التزام شرطة دبي، بتطوير التعاون الدولي وتبادل المعرفة في مجالات الأمن، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التجارب العالمية.
كما اطلع وفد شرطة دبي على التجربة الروسية في مجال الأمن العملياتي وتنظيم الفعاليات الكبرى والتحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون.