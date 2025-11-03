أيام الثقافة الروسية تنطلق في أبوظبي بمشاركة أوركسترا وطنية روسية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أيام الثقافة الروسية تنطلق في أبوظبي بمشاركة أوركسترا وطنية روسية
أيام الثقافة الروسية تنطلق في أبوظبي بمشاركة أوركسترا وطنية روسية
سبوتنيك عربي
أقيمت أيام الثقافة الروسية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الاثنين، حيث شهد المسرح الوطني حفلا موسيقياً قدمته الأوركسترا الوطنية الروسية، تضمن أعمالا لكل... 03.11.2025
وفي ردهة المسرح، افتتح معرض بعنوان "ميخائيل غلينكا: رحلات موسيقية"، الذي أعده المتحف الوطني الروسي للموسيقى بالتعاون مع متحف سان بطرسبورغ الحكومي للفنون المسرحية والموسيقية.من جانبها، أشارت نائبة وزير الثقافة الروسية، جانا أليكسييفا، إلى أن الحدث يعبر عن مستوى عال من العلاقات الإنسانية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، ويعد مثالا حيا على كيفية تعزيز الفن للصداقة والتعاون بين الدولتين.وأضافت أن "أيام "كتاب الطفل الروسي" ستقام في الإمارات، خلال شهر مايو/أيار المقبل، مع خطط لمشاريع تبادلية أخرى عديدة".يأتي المشروع في إطار مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة الروسية الاتحادية ووزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة من 2023 إلى 2028.موسكو وأبوظبي تبحثان تعزيز التعاون ضمن المنتدى الصناعي الاستثماري الأول في العاصمة الروسيةموسكو وأبو ظبي توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي وتقنيات القيادة الذاتية
أيام الثقافة الروسية تنطلق في أبوظبي بمشاركة أوركسترا وطنية روسية

20:48 GMT 03.11.2025 (تم التحديث: 20:52 GMT 03.11.2025)
أقيمت أيام الثقافة الروسية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الاثنين، حيث شهد المسرح الوطني حفلا موسيقياً قدمته الأوركسترا الوطنية الروسية، تضمن أعمالا لكل من سيرغي بروكوفييف وبيتر تشايكوفسكي وميخائيل غلينكا.
وفي ردهة المسرح، افتتح معرض بعنوان "ميخائيل غلينكا: رحلات موسيقية"، الذي أعده المتحف الوطني الروسي للموسيقى بالتعاون مع متحف سان بطرسبورغ الحكومي للفنون المسرحية والموسيقية.

وقال نائب وزير الثقافة الإماراتي، مبارك الناهي، من على خشبة المسرح: "يعكس هذا الحدث عمق الروابط الثقافية والإنسانية بين بلدينا. فالثقافة اليوم توحدنا، وهي لغة مشتركة لشعوبنا. وهذا يعزز الإثراء الثقافي المتبادل والتنمية، ويعزز الحوار والثقة بين الشعوب. واليوم، في هذا الحدث، الذي يقام ضمن فعاليات الأيام الثقافية الروسية، نشهد مثالا على التقارب بين بلدينا".

موسكو تفوز بثلاث جوائز مرموقة في ملتقى الاستثمار السنوي الدولي 2025 بأبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
موسكو وأبوظبي تبحثان تعزيز التعاون ضمن المنتدى الصناعي الاستثماري الأول في العاصمة الروسية
8 أكتوبر, 14:54 GMT
من جانبها، أشارت نائبة وزير الثقافة الروسية، جانا أليكسييفا، إلى أن الحدث يعبر عن مستوى عال من العلاقات الإنسانية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، ويعد مثالا حيا على كيفية تعزيز الفن للصداقة والتعاون بين الدولتين.

وأوضحت أليكسييفا للصحفيين أن وزارة الثقافة الروسية تولي اهتماما خاصا بالمشاريع مع الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أن "أيام "كتاب الطفل الروسي" ستقام في الإمارات، خلال شهر مايو/أيار المقبل، مع خطط لمشاريع تبادلية أخرى عديدة".
يأتي المشروع في إطار مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة الروسية الاتحادية ووزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة من 2023 إلى 2028.
موسكو وأبوظبي تبحثان تعزيز التعاون ضمن المنتدى الصناعي الاستثماري الأول في العاصمة الروسية
موسكو وأبو ظبي توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي وتقنيات القيادة الذاتية
