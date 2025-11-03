https://sarabic.ae/20251103/أيام-الثقافة-الروسية-تنطلق-في-أبوظبي-بمشاركة-أوركسترا-وطنية-1106705986.html

أيام الثقافة الروسية تنطلق في أبوظبي بمشاركة أوركسترا وطنية روسية

أقيمت أيام الثقافة الروسية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الاثنين، حيث شهد المسرح الوطني حفلا موسيقياً قدمته الأوركسترا الوطنية الروسية، تضمن أعمالا لكل... 03.11.2025, سبوتنيك عربي

وفي ردهة المسرح، افتتح معرض بعنوان "ميخائيل غلينكا: رحلات موسيقية"، الذي أعده المتحف الوطني الروسي للموسيقى بالتعاون مع متحف سان بطرسبورغ الحكومي للفنون المسرحية والموسيقية.من جانبها، أشارت نائبة وزير الثقافة الروسية، جانا أليكسييفا، إلى أن الحدث يعبر عن مستوى عال من العلاقات الإنسانية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، ويعد مثالا حيا على كيفية تعزيز الفن للصداقة والتعاون بين الدولتين.وأضافت أن "أيام "كتاب الطفل الروسي" ستقام في الإمارات، خلال شهر مايو/أيار المقبل، مع خطط لمشاريع تبادلية أخرى عديدة".يأتي المشروع في إطار مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة الروسية الاتحادية ووزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة من 2023 إلى 2028.موسكو وأبوظبي تبحثان تعزيز التعاون ضمن المنتدى الصناعي الاستثماري الأول في العاصمة الروسيةموسكو وأبو ظبي توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي وتقنيات القيادة الذاتية

