أيام الثقافة الروسية تنطلق في أبوظبي بمشاركة أوركسترا وطنية روسية

20:48 GMT 03.11.2025 (تم التحديث: 20:52 GMT 03.11.2025)
أقيمت أيام الثقافة الروسية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الاثنين، حيث شهد المسرح الوطني حفلا موسيقياً قدمته الأوركسترا الوطنية الروسية، تضمن أعمالا لكل من سيرغي بروكوفييف وبيتر تشايكوفسكي وميخائيل غلينكا.
وفي ردهة المسرح، افتتح معرض بعنوان "ميخائيل غلينكا: رحلات موسيقية"، الذي أعده المتحف الوطني الروسي للموسيقى بالتعاون مع متحف سان بطرسبورغ الحكومي للفنون المسرحية والموسيقية.
وقال نائب وزير الثقافة الإماراتي، مبارك الناهي، من على خشبة المسرح: "يعكس هذا الحدث عمق الروابط الثقافية والإنسانية بين بلدينا. فالثقافة اليوم توحدنا، وهي لغة مشتركة لشعوبنا. وهذا يعزز الإثراء الثقافي المتبادل والتنمية، ويعزز الحوار والثقة بين الشعوب. واليوم، في هذا الحدث، الذي يقام ضمن فعاليات الأيام الثقافية الروسية، نشهد مثالا على التقارب بين بلدينا".
من جانبها، أشارت نائبة وزير الثقافة الروسية، جانا أليكسييفا، إلى أن الحدث يعبر عن مستوى عال من العلاقات الإنسانية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، ويعد مثالا حيا على كيفية تعزيز الفن للصداقة والتعاون بين الدولتين.
وأوضحت أليكسييفا للصحفيين أن وزارة الثقافة الروسية تولي اهتماما خاصا بالمشاريع مع الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت أن "أيام "كتاب الطفل الروسي" ستقام في الإمارات، خلال شهر مايو/أيار المقبل، مع خطط لمشاريع تبادلية أخرى عديدة".
يأتي المشروع في إطار مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة الروسية الاتحادية ووزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة من 2023 إلى 2028.