https://sarabic.ae/20260126/صنع-في-روسيا-يقدم-أفضل-المنتجات-الروسية-في-معرض-جلفود-2026-بدبي-1109649398.html
"صنع في روسيا" يقدم أفضل المنتجات الروسية في معرض "جلفود 2026" بدبي
"صنع في روسيا" يقدم أفضل المنتجات الروسية في معرض "جلفود 2026" بدبي
سبوتنيك عربي
أعلن مركز التصدير الروسي، اليوم الاثنين، عن مشاركته في معرض "جلفود" في دبي، حيث افتتحت أجنحة روسية، تحت شعار "صنع في روسيا"، وهذا المعرض من أحد أكبر المعارض... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T12:11+0000
2026-01-26T12:11+0000
2026-01-26T12:20+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
دبي
التصدير
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082687119_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_9e762550e5ff0853442bb0084d2e7c77.jpg
وقال المركز: "افتتح مركز التصدير الروسي جناحا وطنيا واسع النطاق، في معرض "جلفود 2026"، تحت شعار "صنع في روسيا، وهو أكبر معرض عالمي متخصص في صناعة الأغذية، وقد تضاعفت مساحة الجناح الروسي مقارنة بالعام الماضي، لتصبح 2080 مترا مربعا".وقال لوت خلال الافتتاح: " تتمتع منطقة الشرق الأوسط بمعايير ومتطلبات جودة عالية للغاية، ويسعى منتجونا دائما إلى تلبيتها. أنا على ثقة بأن المنتجات الروسية من بين أجود المنتجات في العالم. وبالطبع، تخصص مساحة مستقلة للمنتجات الحلال في المعرض، وتحصل روسيا على شهادات جديدة كل عام، ففي العام الماضي، حصلنا على موافقة 4 دول إضافية على اعتماد منتجاتنا الحلال".وبدورها، أوضحت نيكيشينا أن "معرض "جلفود 2026" بالغ الأهمية لإطلاق إمكانات المصدرين الزراعيين الروس. ويشكل تنظيم أجنحة جماعية تحمل شعار "صنع في روسيا"، أحد أهم تدابير الدعم، ويسهم مركز التصدير الروسي في تمويل نفقات الشركات، وتنظيم المفاوضات، وتقديم الدعم للمشاركين. وتمثل دول الخليج، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مركزا إقليميا، وجهة استراتيجية للصادرات الروسية. فنحن رواد تصدير الحبوب هنا، كما يوجد طلب كبير على الحلويات والزبدة والدواجن ولحم البقر، وقد رتبنا أكثر من 900 اجتماع مع شركاء محتملين لتمكين مصدرينا من إيجاد مشترين للمنتجات الروسية".وتلتزم منتجات الثروة الحيوانية الروسية المعروضة في معرض "جلفود 2026"، بمعايير الحلال الصارمة، وقد عرضت مجموعة "تشيركيزوفو" منتجات لحوم الدجاج والديك الرومي المصنعة في المعرض هذا العام. كما عرضت شركة "ميراتورغ" لحوم البقر والدجاج، وعرضت شركة "داماتي" منتجات الديك الرومي والبط شبه المصنعة، وعرضت شركتا "لوجيكا مولوكا" و"إيكونيفا" الحليب والأجبان والزبدة. يهيئ هذا الوضع الظروف المناسبة لتغيير تدريجي في هيكل الصادرات الزراعية لصالح منتجات العلامات التجارية الروسية ذات القيمة العالية.ومن المقرر عقد اجتماعات مع شركاء من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت ومصر والهند وسلطنة عمان ودول أخرى.علماء روس يبتكرون مادة من الرماد لتنقية المياه من المعادن الثقيلة السامة أوروبا ترفع وارداتها من الأسمدة الروسية إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082687119_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_52b3786d0cea87c9f12ff9b3df8df965.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, دبي, التصدير
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, دبي, التصدير
"صنع في روسيا" يقدم أفضل المنتجات الروسية في معرض "جلفود 2026" بدبي
12:11 GMT 26.01.2026 (تم التحديث: 12:20 GMT 26.01.2026)
أعلن مركز التصدير الروسي، اليوم الاثنين، عن مشاركته في معرض "جلفود" في دبي، حيث افتتحت أجنحة روسية، تحت شعار "صنع في روسيا"، وهذا المعرض من أحد أكبر المعارض المتخصصة في المنتجات الغذائية على مستوى العالم.
وقال المركز: "افتتح مركز التصدير الروسي
جناحا وطنيا واسع النطاق، في معرض "جلفود 2026"، تحت شعار "صنع في روسيا، وهو أكبر معرض عالمي متخصص في صناعة الأغذية، وقد تضاعفت مساحة الجناح الروسي مقارنة بالعام الماضي، لتصبح 2080 مترا مربعا".
وحضرت وزيرة الزراعة الروسية، أوكسانا لوت، والمديرة العامة لمركز التصدير الروسي، فيرونيكا نيكيشينا، افتتاح الجناح الروسي في المعرض.
وقال لوت خلال الافتتاح: " تتمتع منطقة الشرق الأوسط بمعايير ومتطلبات جودة عالية للغاية، ويسعى منتجونا دائما إلى تلبيتها. أنا على ثقة بأن المنتجات الروسية من بين أجود المنتجات في العالم. وبالطبع، تخصص مساحة مستقلة للمنتجات الحلال في المعرض، وتحصل روسيا على شهادات جديدة كل عام، ففي العام الماضي، حصلنا على موافقة 4 دول إضافية على اعتماد منتجاتنا
الحلال".
وبدورها، أوضحت نيكيشينا أن "معرض "جلفود 2026" بالغ الأهمية لإطلاق إمكانات المصدرين الزراعيين الروس. ويشكل تنظيم أجنحة جماعية تحمل شعار "صنع في روسيا"، أحد أهم تدابير الدعم، ويسهم مركز التصدير الروسي في تمويل نفقات الشركات، وتنظيم المفاوضات، وتقديم الدعم للمشاركين. وتمثل دول الخليج، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مركزا إقليميا، وجهة استراتيجية للصادرات الروسية
. فنحن رواد تصدير الحبوب هنا، كما يوجد طلب كبير على الحلويات والزبدة والدواجن ولحم البقر، وقد رتبنا أكثر من 900 اجتماع مع شركاء محتملين لتمكين مصدرينا من إيجاد مشترين للمنتجات الروسية".
وتضم الأجنحة الروسية تشكيلة واسعة من المنتجات: أغذية الأطفال (قطع الفاكهة، البسكويت، والحبوب)، وسرطان البحر المجمد والمسلوق، والتوت المجفف بالتجميد، ومنتجات نباتية خالية من الغلوتين، ومجموعة متنوعة من الحبوب والبقوليات، وحلويات غنية بالبروتين، ومشروبات مختلفة، وزيوت منكهة، ومأكولات شهية مثل الكافيار الأحمر، وشرائح سمك السلمون المجففة، والصلصات، والخضراوات المخللة.
وتلتزم منتجات الثروة الحيوانية الروسية المعروضة في معرض "جلفود 2026"، بمعايير الحلال الصارمة، وقد عرضت مجموعة "تشيركيزوفو" منتجات لحوم الدجاج والديك الرومي المصنعة في المعرض هذا العام. كما عرضت شركة "ميراتورغ" لحوم البقر والدجاج، وعرضت شركة "داماتي" منتجات الديك الرومي والبط شبه المصنعة، وعرضت شركتا "لوجيكا مولوكا" و"إيكونيفا" الحليب والأجبان والزبدة. يهيئ هذا الوضع الظروف المناسبة لتغيير تدريجي في هيكل الصادرات الزراعية لصالح منتجات العلامات التجارية الروسية ذات القيمة العالية.
وسيحقق جناح العلامات التجارية الوطنية "صنع في روسيا"، في معرض "جلفود 2026"، رقما قياسيا من حيث عدد المشاركين ومساحة العرض. فمقارنة بالمعرض السابق، ارتفع عدد المشاركين من 115 إلى 139 شركة من 40 منطقة روسية، وتضاعفت مساحة الجناح من 1068 مترا مربعا إلى 2080.
ومن المقرر عقد اجتماعات مع شركاء من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت ومصر والهند وسلطنة عمان ودول أخرى.