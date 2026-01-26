https://sarabic.ae/20260126/صنع-في-روسيا-يقدم-أفضل-المنتجات-الروسية-في-معرض-جلفود-2026-بدبي-1109649398.html

"صنع في روسيا" يقدم أفضل المنتجات الروسية في معرض "جلفود 2026" بدبي

"صنع في روسيا" يقدم أفضل المنتجات الروسية في معرض "جلفود 2026" بدبي

أعلن مركز التصدير الروسي، اليوم الاثنين، عن مشاركته في معرض "جلفود" في دبي، حيث افتتحت أجنحة روسية، تحت شعار "صنع في روسيا"، وهذا المعرض من أحد أكبر المعارض...

وقال المركز: "افتتح مركز التصدير الروسي جناحا وطنيا واسع النطاق، في معرض "جلفود 2026"، تحت شعار "صنع في روسيا، وهو أكبر معرض عالمي متخصص في صناعة الأغذية، وقد تضاعفت مساحة الجناح الروسي مقارنة بالعام الماضي، لتصبح 2080 مترا مربعا".وقال لوت خلال الافتتاح: " تتمتع منطقة الشرق الأوسط بمعايير ومتطلبات جودة عالية للغاية، ويسعى منتجونا دائما إلى تلبيتها. أنا على ثقة بأن المنتجات الروسية من بين أجود المنتجات في العالم. وبالطبع، تخصص مساحة مستقلة للمنتجات الحلال في المعرض، وتحصل روسيا على شهادات جديدة كل عام، ففي العام الماضي، حصلنا على موافقة 4 دول إضافية على اعتماد منتجاتنا الحلال".وبدورها، أوضحت نيكيشينا أن "معرض "جلفود 2026" بالغ الأهمية لإطلاق إمكانات المصدرين الزراعيين الروس. ويشكل تنظيم أجنحة جماعية تحمل شعار "صنع في روسيا"، أحد أهم تدابير الدعم، ويسهم مركز التصدير الروسي في تمويل نفقات الشركات، وتنظيم المفاوضات، وتقديم الدعم للمشاركين. وتمثل دول الخليج، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مركزا إقليميا، وجهة استراتيجية للصادرات الروسية. فنحن رواد تصدير الحبوب هنا، كما يوجد طلب كبير على الحلويات والزبدة والدواجن ولحم البقر، وقد رتبنا أكثر من 900 اجتماع مع شركاء محتملين لتمكين مصدرينا من إيجاد مشترين للمنتجات الروسية".وتلتزم منتجات الثروة الحيوانية الروسية المعروضة في معرض "جلفود 2026"، بمعايير الحلال الصارمة، وقد عرضت مجموعة "تشيركيزوفو" منتجات لحوم الدجاج والديك الرومي المصنعة في المعرض هذا العام. كما عرضت شركة "ميراتورغ" لحوم البقر والدجاج، وعرضت شركة "داماتي" منتجات الديك الرومي والبط شبه المصنعة، وعرضت شركتا "لوجيكا مولوكا" و"إيكونيفا" الحليب والأجبان والزبدة. يهيئ هذا الوضع الظروف المناسبة لتغيير تدريجي في هيكل الصادرات الزراعية لصالح منتجات العلامات التجارية الروسية ذات القيمة العالية.ومن المقرر عقد اجتماعات مع شركاء من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت ومصر والهند وسلطنة عمان ودول أخرى.علماء روس يبتكرون مادة من الرماد لتنقية المياه من المعادن الثقيلة السامة أوروبا ترفع وارداتها من الأسمدة الروسية إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات

