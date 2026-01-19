https://sarabic.ae/20260119/خبير-لـ-سبوتنيك-صناعة-الألبان-الجزائرية-ستصبح-واعدة-بالشراكة-مع-روسيا-1109410210.html
خبير لـ "سبوتنيك": صناعة الألبان الجزائرية ستصبح واعدة بالشراكة مع روسيا
خبير لـ "سبوتنيك": صناعة الألبان الجزائرية ستصبح واعدة بالشراكة مع روسيا
سبوتنيك عربي
قال الخبير في التنمية المستدامة محمد أمقران عبدلي، إن الشراكة الأخيرة في الجزائر بين المجمع الروسي العملاق "إيكونيفا" الرائد في إنتاج الحليب ودخوله على خط... 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T21:37+0000
2026-01-19T21:37+0000
2026-01-19T21:37+0000
حصري
الجزائر
روسيا
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/13/1109409425_0:3:800:454_1920x0_80_0_0_53cb25653d15a19218bc9c7cdccc6229.jpg
وفي هذا الصدد، كشف بيان لمجمع "جيبلي" أن وفدا رفيع المستوى قاده المدير العام للمجمع الروسي ستيفان دور، عقد لقاءات مع مسؤولي المجمّع العمومي "جيبلي" لبحث آفاق شراكة استراتيجية في مجال إنتاج الحليب ومشتقاته، في خطوة تعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالسوق الجزائرية.وأردف أن اهتمام المجمع الروسي "إيكونيفا" بالاستثمار في قطاع الألبان يمثل أحد لبنات هذا الاستثمار الواعد، معتبرا أن قطاع الألبان في الجزائر أصبح قطاعا حيويا ومرتبطا بالأمن الغذائي.وتابع: "يمثل مجمع جيبلي الوطني خلاصة التجربة الجزائرية في هذا القطاع"، مؤكدا أنه تجربته في الاستشارة والتكوين مع وحدات جيبلي وقف على قدراتها الحقيقية وحدود التجربة التي تبقى في حاجة لتطعيم وشراكة مع تجارب واستثمارات أجنبية.تعاون جزائري روسي مرتقبوعرفت الجزائر لقاء رفيع المستوى بين وفد عن الشركة الروسية برئاسة رئيس المجمع، ستيفان دور ولحلوح سماح، المديرة العامة لمجمع جيبلي.وتركزت المناقشات حول آفاق التعاون المشترك بين الطرفين، لاسيما ما يتعلق بنقل الخبرة وتبني نماذج متطورة في تسيير المزارع المتخصصة وإنتاج الحليب، بما يسهم في رفع المردودية وتحسين الجودة.وشهد اللقاء حضور بوزيان، المدير العام لمؤسسة "أونيل"، إلى جانب المدير العام المساعد لمجمع "جيبلي"، حيث تم تبادل وجهات النظر حول فرص الشراكة والتكامل بين مختلف الفاعلين في شعبة الحليب.ويشكل التعاون بين الجزائر وروسيا في مجال الحليب ومنتجات الألبان تطوّرا مهما في السنوات الأخيرة، ويركز بشكل أساسي على التجارة، الاستثمار، وتنمية القطاع المحلي لدى الجزائر.توسع صادرات روسيا إلى الجزائروأصبحت الجزائر من أكبر مستوردي مسحوق الحليب الروسي في 2024، حيث تضاعفت صادرات الحليب المجفف إلى السوق الجزائرية، مما جعل الجزائر ثاني أكبر مشتر بعد كازاخستان، لكنها اليوم تسعى نحو تطوير الإنتاج المحلي أي ما بعد الاستيراد.مجموعة "إيكونيفا" الروسية، وهي واحدة من أكبر منتجي الحليب في روسيا، تتدارس اليوم سبل الاستثمار في القطاع الجزائري عبر شراكات مع شركة "جيبلي" الجزائرية، من أجل إنشاء مشاريع زراعية لإنتاج الحليب الخام تعتمد على خبرات تقنية وإدارية متقدمة.هذه الخطوة ليست مجرد تصدير منتجات، بل تهدف إلى تقليل اعتماد الجزائر على الاستيراد وتعزيز الإنتاج الوطني، من خلال بناء قدرات في تربية الأبقار، مراعي الأعلاف، وإدارة المزارع.يذكر أن التعاون في المجال الزراعي والأغذية، من بينها منتجات الحليب، يناقش في إطار اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية التي تضم مسؤولين من وزارتي الفلاحة للبلدين، وهذه اللجنة تسعى إلى توسيع العلاقات الاقتصادية والتقنية بينهما.أهمية السوق الجزائرية لروسياتشير تقارير إلى أن السوق الجزائرية تمثل فرصة استراتيجية لصادرات الألبان الروسية بسبب حجم الاستهلاك الكبير والاعتماد التاريخي على الواردات، ما يجعل من الجزائر بوابة مهمة للصناعات الغذائية الروسية في شمال إفريقيا.
https://sarabic.ae/20251111/مسؤول-جزائري-العلاقات-التجارية-مع-روسيا-تشهد-تقدما-ملحوظا-بدعم-من-إرادة-سياسية-راسخة-1106990591.html
https://sarabic.ae/20201208/تعاون-اقتصادي-بين-روسيا-والجزائر-لإنتاج-الآلات-الزراعية-1047437493.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/13/1109409425_96:0:705:457_1920x0_80_0_0_16f20f727ab4f5f13406ca387d72c6f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
حصري, الجزائر, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, الجزائر, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
خبير لـ "سبوتنيك": صناعة الألبان الجزائرية ستصبح واعدة بالشراكة مع روسيا
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
حصري
قال الخبير في التنمية المستدامة محمد أمقران عبدلي، إن الشراكة الأخيرة في الجزائر بين المجمع الروسي العملاق "إيكونيفا" الرائد في إنتاج الحليب ودخوله على خط الاستثمار في قطاع الألبان بالجزائر، فرصة استثمارية واعدة لتحقيق اكتفاء في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، كشف بيان لمجمع "جيبلي" أن وفدا رفيع المستوى قاده المدير العام للمجمع الروسي ستيفان دور، عقد لقاءات مع مسؤولي المجمّع العمومي "جيبلي" لبحث آفاق شراكة استراتيجية في مجال إنتاج الحليب ومشتقاته، في خطوة تعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالسوق الجزائرية.
وأضاف عبدلي، في حديثه لـ "سبوتنيك": "من المؤكد أن الجزائر لا تزال تستقطب اهتمام المستثمرين الأجانب، ومن المهم جدا أن تتعدد الشراكات وتتنوع خدمة للاقتصاد الجزائري وتثمينا لقدرات السوق الجزائرية التي تظل واعدة شريطة بناء علاقات استثمار ناجح ناجح".
وأردف أن اهتمام المجمع الروسي "إيكونيفا" بالاستثمار في قطاع الألبان يمثل أحد لبنات هذا الاستثمار الواعد، معتبرا أن قطاع الألبان في الجزائر أصبح قطاعا حيويا ومرتبطا بالأمن الغذائي.
وتابع: "يمثل مجمع جيبلي الوطني خلاصة التجربة الجزائرية في هذا القطاع"، مؤكدا أنه تجربته في الاستشارة والتكوين مع وحدات جيبلي وقف على قدراتها الحقيقية وحدود التجربة التي تبقى في حاجة لتطعيم وشراكة مع تجارب واستثمارات أجنبية.
وقال الخبير في التنمية المستدامة محمد عبدلي: "لعل تجربة "إيكونيفا" سوف تكون أفضل تجربة استثمار أجنبي في هذا القطاع بالجزائر بالنظر لتواجد وعراقة المجمع أولا ووجود مجمع "جيبلي" في وضعية هيكلية خاصة تسمح له بالمضي قدما لتحقيق شراكة واعدة ومستدامة".
وعرفت الجزائر لقاء رفيع المستوى بين وفد عن الشركة الروسية برئاسة رئيس المجمع، ستيفان دور ولحلوح سماح، المديرة العامة لمجمع جيبلي.
وتركزت المناقشات حول آفاق التعاون المشترك بين الطرفين، لاسيما ما يتعلق بنقل الخبرة وتبني نماذج متطورة في تسيير المزارع المتخصصة وإنتاج الحليب، بما يسهم في رفع المردودية وتحسين الجودة.
وشهد اللقاء حضور بوزيان، المدير العام لمؤسسة "أونيل"، إلى جانب المدير العام المساعد لمجمع "جيبلي"، حيث تم تبادل وجهات النظر حول فرص الشراكة والتكامل بين مختلف الفاعلين في شعبة الحليب.
ويشكل التعاون بين الجزائر وروسيا في مجال الحليب ومنتجات الألبان تطوّرا مهما في السنوات الأخيرة، ويركز بشكل أساسي على التجارة، الاستثمار، وتنمية القطاع المحلي لدى الجزائر.
11 نوفمبر 2025, 19:42 GMT
توسع صادرات روسيا إلى الجزائر
وأصبحت الجزائر من أكبر مستوردي مسحوق الحليب الروسي في 2024، حيث تضاعفت صادرات الحليب المجفف إلى السوق الجزائرية، مما جعل الجزائر ثاني أكبر مشتر بعد كازاخستان، لكنها اليوم تسعى نحو تطوير الإنتاج المحلي أي ما بعد الاستيراد.
مجموعة "إيكونيفا" الروسية، وهي واحدة من أكبر منتجي الحليب في روسيا، تتدارس اليوم سبل الاستثمار في القطاع الجزائري عبر شراكات مع شركة "جيبلي" الجزائرية، من أجل إنشاء مشاريع زراعية لإنتاج الحليب الخام تعتمد على خبرات تقنية وإدارية متقدمة.
هذه الخطوة ليست مجرد تصدير منتجات، بل تهدف إلى تقليل اعتماد الجزائر على الاستيراد وتعزيز الإنتاج الوطني، من خلال بناء قدرات في تربية الأبقار، مراعي الأعلاف، وإدارة المزارع.
يذكر أن التعاون في المجال الزراعي والأغذية، من بينها منتجات الحليب، يناقش في إطار اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية التي تضم مسؤولين من وزارتي الفلاحة للبلدين، وهذه اللجنة تسعى إلى توسيع العلاقات الاقتصادية والتقنية بينهما.
أهمية السوق الجزائرية لروسيا
تشير تقارير إلى أن السوق الجزائرية تمثل فرصة استراتيجية لصادرات الألبان الروسية بسبب حجم الاستهلاك الكبير والاعتماد التاريخي على الواردات، ما يجعل من الجزائر بوابة مهمة للصناعات الغذائية الروسية في شمال إفريقيا.