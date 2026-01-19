https://sarabic.ae/20260119/خبير-لـ-سبوتنيك-صناعة-الألبان-الجزائرية-ستصبح-واعدة-بالشراكة-مع-روسيا-1109410210.html

خبير لـ "سبوتنيك": صناعة الألبان الجزائرية ستصبح واعدة بالشراكة مع روسيا

قال الخبير في التنمية المستدامة محمد أمقران عبدلي، إن الشراكة الأخيرة في الجزائر بين المجمع الروسي العملاق "إيكونيفا" الرائد في إنتاج الحليب ودخوله على خط... 19.01.2026, سبوتنيك عربي

وفي هذا الصدد، كشف بيان لمجمع "جيبلي" أن وفدا رفيع المستوى قاده المدير العام للمجمع الروسي ستيفان دور، عقد لقاءات مع مسؤولي المجمّع العمومي "جيبلي" لبحث آفاق شراكة استراتيجية في مجال إنتاج الحليب ومشتقاته، في خطوة تعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالسوق الجزائرية.وأردف أن اهتمام المجمع الروسي "إيكونيفا" بالاستثمار في قطاع الألبان يمثل أحد لبنات هذا الاستثمار الواعد، معتبرا أن قطاع الألبان في الجزائر أصبح قطاعا حيويا ومرتبطا بالأمن الغذائي.وتابع: "يمثل مجمع جيبلي الوطني خلاصة التجربة الجزائرية في هذا القطاع"، مؤكدا أنه تجربته في الاستشارة والتكوين مع وحدات جيبلي وقف على قدراتها الحقيقية وحدود التجربة التي تبقى في حاجة لتطعيم وشراكة مع تجارب واستثمارات أجنبية.تعاون جزائري روسي مرتقبوعرفت الجزائر لقاء رفيع المستوى بين وفد عن الشركة الروسية برئاسة رئيس المجمع، ستيفان دور ولحلوح سماح، المديرة العامة لمجمع جيبلي.وتركزت المناقشات حول آفاق التعاون المشترك بين الطرفين، لاسيما ما يتعلق بنقل الخبرة وتبني نماذج متطورة في تسيير المزارع المتخصصة وإنتاج الحليب، بما يسهم في رفع المردودية وتحسين الجودة.وشهد اللقاء حضور بوزيان، المدير العام لمؤسسة "أونيل"، إلى جانب المدير العام المساعد لمجمع "جيبلي"، حيث تم تبادل وجهات النظر حول فرص الشراكة والتكامل بين مختلف الفاعلين في شعبة الحليب.ويشكل التعاون بين الجزائر وروسيا في مجال الحليب ومنتجات الألبان تطوّرا مهما في السنوات الأخيرة، ويركز بشكل أساسي على التجارة، الاستثمار، وتنمية القطاع المحلي لدى الجزائر.توسع صادرات روسيا إلى الجزائروأصبحت الجزائر من أكبر مستوردي مسحوق الحليب الروسي في 2024، حيث تضاعفت صادرات الحليب المجفف إلى السوق الجزائرية، مما جعل الجزائر ثاني أكبر مشتر بعد كازاخستان، لكنها اليوم تسعى نحو تطوير الإنتاج المحلي أي ما بعد الاستيراد.مجموعة "إيكونيفا" الروسية، وهي واحدة من أكبر منتجي الحليب في روسيا، تتدارس اليوم سبل الاستثمار في القطاع الجزائري عبر شراكات مع شركة "جيبلي" الجزائرية، من أجل إنشاء مشاريع زراعية لإنتاج الحليب الخام تعتمد على خبرات تقنية وإدارية متقدمة.هذه الخطوة ليست مجرد تصدير منتجات، بل تهدف إلى تقليل اعتماد الجزائر على الاستيراد وتعزيز الإنتاج الوطني، من خلال بناء قدرات في تربية الأبقار، مراعي الأعلاف، وإدارة المزارع.يذكر أن التعاون في المجال الزراعي والأغذية، من بينها منتجات الحليب، يناقش في إطار اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية التي تضم مسؤولين من وزارتي الفلاحة للبلدين، وهذه اللجنة تسعى إلى توسيع العلاقات الاقتصادية والتقنية بينهما.أهمية السوق الجزائرية لروسياتشير تقارير إلى أن السوق الجزائرية تمثل فرصة استراتيجية لصادرات الألبان الروسية بسبب حجم الاستهلاك الكبير والاعتماد التاريخي على الواردات، ما يجعل من الجزائر بوابة مهمة للصناعات الغذائية الروسية في شمال إفريقيا.

