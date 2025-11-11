عربي
مسؤول جزائري: العلاقات التجارية مع روسيا تشهد تقدما ملحوظا بدعم من إرادة سياسية راسخة
مسؤول جزائري: العلاقات التجارية مع روسيا تشهد تقدما ملحوظا بدعم من إرادة سياسية راسخة
موسكو- سبوتنيك. أكد الأمين العام لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية، عبد السلام جحنيط، أن العلاقات التجارية بين الجزائر وروسيا حققت تقدما... 11.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-11T19:42+0000
2025-11-11T19:42+0000
الجزائر
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
وأوضح جحنيط، في كلمة ألقاها خلال منتدى الأعمال الجزائري-الروسي المنعقد اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن "العلاقات التجارية بين الجزائر وروسيا شهدت تقدماً ملحوظاً مدعوماً بإرادة سياسية راسخة وشراكة استراتيجية متنامية"، مشيراً إلى أن حجم المبادلات التجارية تضاعف خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 ليتجاوز 1.7 مليار دولار، في إطار طموح مشترك للوصول إلى 10 مليارات دولار بنهاية العقد الحالي.بدوره، أشار رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الروسي، أحمد عظيموف، إلى أن المجلس، الذي أُنشئ حديثاً، لعب دوراً مهماً في تعزيز التعاون الاقتصادي، من خلال تنظيم زيارات متبادلة شملت نحو 500 مؤسسة من البلدين، تمهيداً لتوقيع اتفاقيات مستقبلية لتصدير المنتجات الجزائرية إلى روسيا. ومطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) إبراهيم بوغالي، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلاده وروسيا وتفعيل شراكات أوسع تشمل مجالات الصناعة والزراعة والتبادل العلمي والتقني.وفي منتصف حزيران/يونيو 2023، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون، محادثات في موسكو، ووقعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتضمنت حزمة الوثائق إعلانا حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، والذي قال عنه بوتين إنه "سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدما" في العلاقات الثنائية بين البلدين.وتعهد الرئيسان في الإعلان بتطوير الاتصالات المباشرة بين مؤسساتهما المالية والمصرفية الوطنية، وتعزيز التعاون الهادف إلى زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة، وخلق قنوات مصرفية للمعاملات الآمنة والمستقلة عبر الحدود.
مسؤول جزائري: العلاقات التجارية مع روسيا تشهد تقدما ملحوظا بدعم من إرادة سياسية راسخة

19:42 GMT 11.11.2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في منتدى سانت بطرسبورج الاقتصادي الدولي
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في منتدى سانت بطرسبورج الاقتصادي الدولي
موسكو- سبوتنيك. أكد الأمين العام لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية، عبد السلام جحنيط، أن العلاقات التجارية بين الجزائر وروسيا حققت تقدما ملحوظا، مدعومة بإرادة سياسية قوية وشراكة استراتيجية متنامية بين البلدين.
وأوضح جحنيط، في كلمة ألقاها خلال منتدى الأعمال الجزائري-الروسي المنعقد اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن "العلاقات التجارية بين الجزائر وروسيا شهدت تقدماً ملحوظاً مدعوماً بإرادة سياسية راسخة وشراكة استراتيجية متنامية"، مشيراً إلى أن حجم المبادلات التجارية تضاعف خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 ليتجاوز 1.7 مليار دولار، في إطار طموح مشترك للوصول إلى 10 مليارات دولار بنهاية العقد الحالي.
رئيس منظمة أرباب الأعمال الروسية، أليكسي ريبيك، يجري زيارة إلى الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
بعد زيارة توجت بالإعلان عن شراكة نوعية.. الجزائر وروسيا حلفاء السياسة والاقتصاد
23 أكتوبر, 16:37 GMT
من جهته، دعا مدير ترقية ودعم التبادلات الاقتصادية بوزارة الخارجية الجزائرية، رابح فصيح، المتعاملين الاقتصاديين من البلدين إلى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، خصوصاً في ظل الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال، مؤكداً أن حجم المبادلات لا يزال دون مستوى المقومات المتوفرة، ومشدداً على ضرورة رفع الصادرات الجزائرية نحو السوق الروسية لتحقيق توازن في المبادلات وبناء نموذج اقتصادي مستدام.
بدوره، أشار رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الروسي، أحمد عظيموف، إلى أن المجلس، الذي أُنشئ حديثاً، لعب دوراً مهماً في تعزيز التعاون الاقتصادي، من خلال تنظيم زيارات متبادلة شملت نحو 500 مؤسسة من البلدين، تمهيداً لتوقيع اتفاقيات مستقبلية لتصدير المنتجات الجزائرية إلى روسيا.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
خبير: الجزائر لا ترى شريكا أنسب من روسيا
22 أكتوبر, 08:09 GMT
أما نائب السفير الروسي لدى الجزائر، أليكسي كوشيكوف، فأكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين في مختلف القطاعات، داعياً إلى مضاعفة الجهود لرفع حجم المبادلات التجارية بما يعكس الإمكانيات المتاحة للطرفين.
ومطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) إبراهيم بوغالي، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلاده وروسيا وتفعيل شراكات أوسع تشمل مجالات الصناعة والزراعة والتبادل العلمي والتقني.
وفي منتصف حزيران/يونيو 2023، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون، محادثات في موسكو، ووقعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتضمنت حزمة الوثائق إعلانا حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، والذي قال عنه بوتين إنه "سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدما" في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتعهد الرئيسان في الإعلان بتطوير الاتصالات المباشرة بين مؤسساتهما المالية والمصرفية الوطنية، وتعزيز التعاون الهادف إلى زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة، وخلق قنوات مصرفية للمعاملات الآمنة والمستقلة عبر الحدود.
