مسؤول جزائري: العلاقات التجارية مع روسيا تشهد تقدما ملحوظا بدعم من إرادة سياسية راسخة

مسؤول جزائري: العلاقات التجارية مع روسيا تشهد تقدما ملحوظا بدعم من إرادة سياسية راسخة

وأوضح جحنيط، في كلمة ألقاها خلال منتدى الأعمال الجزائري-الروسي المنعقد اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن "العلاقات التجارية بين الجزائر وروسيا شهدت تقدماً ملحوظاً مدعوماً بإرادة سياسية راسخة وشراكة استراتيجية متنامية"، مشيراً إلى أن حجم المبادلات التجارية تضاعف خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 ليتجاوز 1.7 مليار دولار، في إطار طموح مشترك للوصول إلى 10 مليارات دولار بنهاية العقد الحالي.بدوره، أشار رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الروسي، أحمد عظيموف، إلى أن المجلس، الذي أُنشئ حديثاً، لعب دوراً مهماً في تعزيز التعاون الاقتصادي، من خلال تنظيم زيارات متبادلة شملت نحو 500 مؤسسة من البلدين، تمهيداً لتوقيع اتفاقيات مستقبلية لتصدير المنتجات الجزائرية إلى روسيا. ومطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) إبراهيم بوغالي، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلاده وروسيا وتفعيل شراكات أوسع تشمل مجالات الصناعة والزراعة والتبادل العلمي والتقني.وفي منتصف حزيران/يونيو 2023، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون، محادثات في موسكو، ووقعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتضمنت حزمة الوثائق إعلانا حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، والذي قال عنه بوتين إنه "سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدما" في العلاقات الثنائية بين البلدين.وتعهد الرئيسان في الإعلان بتطوير الاتصالات المباشرة بين مؤسساتهما المالية والمصرفية الوطنية، وتعزيز التعاون الهادف إلى زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة، وخلق قنوات مصرفية للمعاملات الآمنة والمستقلة عبر الحدود.

