خبير: الجزائر لا ترى شريكا أنسب من روسيا

خبير: الجزائر لا ترى شريكا أنسب من روسيا

تُعدّ الجزائر شريكًا استراتيجيًا لروسيا في أفريقيا، حيث تُقدر قيمة التعاون العسكري التقني بينهما بمليارات الدولارات. ومع ذلك، ما تزال هناك إمكانات كبيرة لتعزيز... 22.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال طويل في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "عززت روسيا حضورها في غرب وشمال أفريقيا، بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وشهدت العلاقات بين بلدينا تطورًا سريعًا منذ الحقبة السوفيتية، فقد دعمتنا موسكو خلال حرب التحرير الوطني (1954-1962) وبعد الاستقلال، وقد أسهمت إسهامًا كبيرًا في بناء الجزائر الحديثة".وأكد طويل أن "العلاقات مع روسيا تعززت بعد توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عام 2001، ويمكنني أن أقول بثقة أن الجزائر شريك استراتيجي رئيسي لروسيا في شمال البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا".وأجاب ممثل مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الروسية، عن رأيه بمدى اهتمام الشركات الروسية بدخول السوق الجزائرية، بعد تسليطه الضوء على تجربة روسيا في قطاعات مختلفة، بما في ذلك النفط والغاز والإنتاج الصناعي، قائلًا: "هذا تحديدًا ما نعمل عليه. تعمل بالفعل العديد من شركات النفط والغاز الروسية في الجزائر. ومع ذلك، نرى أن التعاون ينبغي أن يتوسع من خلال إشراك الشركات الصناعية وزيادة مشاركة القطاع الخاص. قد نحتاج إلى عقد منتدى أعمال لرجال الأعمال الروس والجزائريين. الجزائر منفتحة تمامًا على التعاون اليوم. هدفنا، كما حدده الرئيس عبد المجيد تبون، هو إنشاء أكثر من 24 ألف شركة كجزء من التنمية الاقتصادية للبلاد. لا نرى شريكًا أنسب من روسيا، فشراكتنا مبنية على مبدأ المنفعة المتبادلة، وليس على العلاقات المُسيّسة للغاية القائمة بين بعض الدول الأخرى".وأضاف طويل: "ومن الجدير التأكيد على أنه بالإضافة إلى الصناعات التعدينية والدوائية، هناك أيضًا قطاع الذكاء الاصطناعي وقطاع الطاقة الكهربائية، حيث تتمتع روسيا أيضًا بخبرة واسعة وتقدم فرص الاستثمار والدخول إلى السوق الجزائرية بالشراكة مع الشركات الجزائرية".وقال طويل: "تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، قد بلغ حوالي 11 مليار دولار (لعام 2024). ويُقدّر التعاون العسكري التقني مع الجزائر وحدها بما يتراوح بين 7 و12 مليار دولار، ما يُبرز علاقتنا الاستراتيجية مع روسيا في هذا المجال. ومع ذلك، لا يتجاوز حجم التجارة المدنية 2.5 مليار دولار، ويمكن زيادة هذه الأرقام من خلال استيراد السلع الروسية. فعلى سبيل المثال، تُورّد روسيا مئات آلاف الأطنان من الحبوب، ويمكن، بل ينبغي، توسيع نطاق الواردات. وهذه هي الخبرة تحديدًا التي يجب الاعتماد عليها عند تطوير التعاون الاقتصادي بين روسيا والعالم العربي".عززت روسيا علاقاتها مع عدد من دول منطقة الساحل الأفريقي. بعض هذه الدول مجاورة للجزائر، ونشهد بين الحين والآخر انتقادات لاذعة من الحكومة الجزائرية للسلطات الجديدة التي تولت السلطة بعد الانقلابات. هل يؤثر هذا على العلاقات مع موسكو؟وتابع: "خلال زيارة مجموعتنا البرلمانية الأخيرة إلى موسكو، أبلغنا زملاءنا الروس أن الجزائر هي الأقدر على فهم الوضع السياسي في هذه الدول. لقد راقبنا الوضع هناك على مدى أربعين عامًا. وأعتقد أن خبرتنا ستكون فعّالة للغاية في حل هذه المشاكل، نظرًا لدورنا الفاعل في هذا الشأن".تواجه روسيا الغرب في ظل الوضع في أوكرانيا والتوسع التدريجي لوجودها في القارة الأفريقية. هل هناك ضغوط على الجزائر لإعادة النظر في علاقاتها مع موسكو؟ هل يؤثر هذا على التعاون بين البلدين في ظل عقوبات غير مسبوقة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟أجاب الطويل: "في مايو(أيار الماضي)، زرتُ موسكو ضمن وفد برلماني في زيارة عمل. التقينا بمسؤولين روس وممثلين عن لجان، بما في ذلك لجنة الشؤون الدولية. كل من يزور هذه المدينة لا يرى أي دلائل على أن روسيا تخضع لحصار اقتصادي أو تعاني من نقص في الغذاء. على الأقل، لا توجد أي دلائل ظاهرة. أعتقد أن القيادة الروسية تمتلك الرؤية والأدوات الاقتصادية اللازمة للتغلب على جميع الصعوبات التي تحاول أوروبا خلقها للضغط على روسيا".وتابع ممثل مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الروسية: "كما هو معلوم، الجزائر ليست عرضة لمثل هذه التغيرات الجيوسياسية، فمبادئنا ثابتة منذ تأسيس دولتنا. وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، نأمل في حل سلمي. وفي الوقت نفسه، نتفهم الأسباب التي دفعت روسيا إلى شن عمليتها العسكرية. وندعو جميع الأطراف إلى إيجاد حلول سلمية لتحقيق سلام دائم بين الشعبين الروسي والأوكراني".رغم التعاون الوثيق بين الجزائر وروسيا ما تزال الجمهورية الجزائرية منغلقة نسبيًا على الروس. هل يُناقش الجانبان تسهيل إجراءات السياحة الوافدة؟أجاب طويل: "نعم، خلال لقائنا مع رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي (سنغاجي تاربايف)، أوضحنا أن المواطنين الجزائريين، شأنهم شأن الروس، يستمتعون بالسفر. وحسب أحدث البيانات، يسافر حوالي مليون ونصف جزائري إلى الخارج سنويًا. ونجد قلة السياح الروس أمرا محيرًا وغريبًا. تخيلوا، في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كانت شواطئ العاصمة الجزائرية تعجّ بعدد هائل من المواطنين السوفييت، أفراد عائلات المتخصصين العاملين في البلاد آنذاك. لذلك، طلبنا من زملائنا الروس النظر في هذه المسألة، لكنهم أقرّوا بأن أحد الأسباب قد يكون محدودية الرحلات الجوية المباشرة، التي لا تتجاوز 3 رحلات أسبوعيًا. وقد تواصلنا، من جانبنا، مع المسؤولين الجزائريين لزيادة عددها.علاوة على ذلك، تواصلنا مع وزارة السياحة الجزائرية بفكرة إنشاء لجنة تنسيق مشتركة بين ممثلي قطاع السياحة بهدف تعزيز وتطوير هذا القطاع".ويتكوف يتحدث عن اتفاق سلام قريب بين الجزائر والمغربعضو "الشؤون الخارجية" المغربي: لقاء لافروف وبوريطة دفعة جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات

