المجر تنفي تأجيل القمة الروسية - الأمريكية في بودابست
خبير: الجزائر لا ترى شريكا أنسب من روسيا
خبير: الجزائر لا ترى شريكا أنسب من روسيا
خبير: الجزائر لا ترى شريكا أنسب من روسيا

08:09 GMT 22.10.2025 (تم التحديث: 08:28 GMT 22.10.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، روسيا
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تُعدّ الجزائر شريكًا استراتيجيًا لروسيا في أفريقيا، حيث تُقدر قيمة التعاون العسكري التقني بينهما بمليارات الدولارات. ومع ذلك، ما تزال هناك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين والتكنولوجيا المتقدمة، لا سيما على مستوى القطاع الخاص، وفقًا لما صرح به محمد طويل، ممثل مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الروسية في المجلس الشعبي الوطني.
وقال طويل في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "عززت روسيا حضورها في غرب وشمال أفريقيا، بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وشهدت العلاقات بين بلدينا تطورًا سريعًا منذ الحقبة السوفيتية، فقد دعمتنا موسكو خلال حرب التحرير الوطني (1954-1962) وبعد الاستقلال، وقد أسهمت إسهامًا كبيرًا في بناء الجزائر الحديثة".

وتابع: "زارنا متخصصون سوفييت في مجالات مختلفة، كالبناء والري والتعليم العالي، ما أدى إلى تطوير قاعدة وطنية للموارد البشرية بعد الاستقلال. في الوقت نفسه، لا تقتصر علاقاتنا على المصالح الاقتصادية فحسب، بل اكتسبت طابع التعاون السياسي الجاد، فموسكو والجزائر تتشاركان تقليديًا مواقف متشابهة تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية ومكافحة الاستعمار الجديد. لروسيا العديد من نقاط الاتصال مع العالم العربي، فهي تمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز، ويمكن القول إنها من أكبر القوى النفطية والغازية في العالم، وهناك فرص كبيرة للتعاون في هذا القطاع مع دول مثل الجزائر وليبيا ودول الخليج العربي، وموسكو لديها الإمكانات اللازمة للاستثمار في هذا المجال".

وأكد طويل أن "العلاقات مع روسيا تعززت بعد توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عام 2001، ويمكنني أن أقول بثقة أن الجزائر شريك استراتيجي رئيسي لروسيا في شمال البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا".
وأجاب ممثل مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الروسية، عن رأيه بمدى اهتمام الشركات الروسية بدخول السوق الجزائرية، بعد تسليطه الضوء على تجربة روسيا في قطاعات مختلفة، بما في ذلك النفط والغاز والإنتاج الصناعي، قائلًا: "هذا تحديدًا ما نعمل عليه. تعمل بالفعل العديد من شركات النفط والغاز الروسية في الجزائر. ومع ذلك، نرى أن التعاون ينبغي أن يتوسع من خلال إشراك الشركات الصناعية وزيادة مشاركة القطاع الخاص. قد نحتاج إلى عقد منتدى أعمال لرجال الأعمال الروس والجزائريين. الجزائر منفتحة تمامًا على التعاون اليوم. هدفنا، كما حدده الرئيس عبد المجيد تبون، هو إنشاء أكثر من 24 ألف شركة كجزء من التنمية الاقتصادية للبلاد. لا نرى شريكًا أنسب من روسيا، فشراكتنا مبنية على مبدأ المنفعة المتبادلة، وليس على العلاقات المُسيّسة للغاية القائمة بين بعض الدول الأخرى".
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
لافروف وعطاف يناقشان الشراكة الاستراتيجية العميقة بين روسيا والجزائر
أمس, 19:48 GMT
وأضاف طويل: "ومن الجدير التأكيد على أنه بالإضافة إلى الصناعات التعدينية والدوائية، هناك أيضًا قطاع الذكاء الاصطناعي وقطاع الطاقة الكهربائية، حيث تتمتع روسيا أيضًا بخبرة واسعة وتقدم فرص الاستثمار والدخول إلى السوق الجزائرية بالشراكة مع الشركات الجزائرية".

وأشار إلى أنه "تمت مناقشة مشاريع استثمارية في قطاع النفط والغاز خلال اجتماع مع السفير الروسي لدى الجزائر (أليكسي سولوماتين). بإمكان روسيا بالفعل دخول الأسواق المحلية لهذه الدول والاستثمار في شركاتها النفطية والغازية، مما سيعود بفوائد جمة على الجميع".

وقال طويل: "تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، قد بلغ حوالي 11 مليار دولار (لعام 2024). ويُقدّر التعاون العسكري التقني مع الجزائر وحدها بما يتراوح بين 7 و12 مليار دولار، ما يُبرز علاقتنا الاستراتيجية مع روسيا في هذا المجال. ومع ذلك، لا يتجاوز حجم التجارة المدنية 2.5 مليار دولار، ويمكن زيادة هذه الأرقام من خلال استيراد السلع الروسية. فعلى سبيل المثال، تُورّد روسيا مئات آلاف الأطنان من الحبوب، ويمكن، بل ينبغي، توسيع نطاق الواردات. وهذه هي الخبرة تحديدًا التي يجب الاعتماد عليها عند تطوير التعاون الاقتصادي بين روسيا والعالم العربي".
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
الجزائر تتصدر تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية لعام 2026
18 أكتوبر, 14:25 GMT
عززت روسيا علاقاتها مع عدد من دول منطقة الساحل الأفريقي. بعض هذه الدول مجاورة للجزائر، ونشهد بين الحين والآخر انتقادات لاذعة من الحكومة الجزائرية للسلطات الجديدة التي تولت السلطة بعد الانقلابات. هل يؤثر هذا على العلاقات مع موسكو؟

أجاب طويل: "تلتزم الجزائر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، إلا أن هذا لا ينفي أن الأحداث في بعض دول الساحل تُثير توترات وقد تُشكل تهديدًا لأمننا القومي، نظرًا لحدودنا المشتركة الممتدة لآلاف الكيلومترات. في الوقت نفسه، نؤكد التزامنا بالانتقال السلمي للسلطة، ولطالما طالبنا بالشرعية السياسية".

وتابع: "خلال زيارة مجموعتنا البرلمانية الأخيرة إلى موسكو، أبلغنا زملاءنا الروس أن الجزائر هي الأقدر على فهم الوضع السياسي في هذه الدول. لقد راقبنا الوضع هناك على مدى أربعين عامًا. وأعتقد أن خبرتنا ستكون فعّالة للغاية في حل هذه المشاكل، نظرًا لدورنا الفاعل في هذا الشأن".
تواجه روسيا الغرب في ظل الوضع في أوكرانيا والتوسع التدريجي لوجودها في القارة الأفريقية. هل هناك ضغوط على الجزائر لإعادة النظر في علاقاتها مع موسكو؟ هل يؤثر هذا على التعاون بين البلدين في ظل عقوبات غير مسبوقة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟
أجاب الطويل: "في مايو(أيار الماضي)، زرتُ موسكو ضمن وفد برلماني في زيارة عمل. التقينا بمسؤولين روس وممثلين عن لجان، بما في ذلك لجنة الشؤون الدولية. كل من يزور هذه المدينة لا يرى أي دلائل على أن روسيا تخضع لحصار اقتصادي أو تعاني من نقص في الغذاء. على الأقل، لا توجد أي دلائل ظاهرة. أعتقد أن القيادة الروسية تمتلك الرؤية والأدوات الاقتصادية اللازمة للتغلب على جميع الصعوبات التي تحاول أوروبا خلقها للضغط على روسيا".
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
الجزائر تستعد لإصدار أول "صكوك" في تاريخها… خبراء يوضحون الأهداف والتفاصيل
30 سبتمبر, 19:41 GMT
وتابع ممثل مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الروسية: "كما هو معلوم، الجزائر ليست عرضة لمثل هذه التغيرات الجيوسياسية، فمبادئنا ثابتة منذ تأسيس دولتنا. وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، نأمل في حل سلمي. وفي الوقت نفسه، نتفهم الأسباب التي دفعت روسيا إلى شن عمليتها العسكرية. وندعو جميع الأطراف إلى إيجاد حلول سلمية لتحقيق سلام دائم بين الشعبين الروسي والأوكراني".
رغم التعاون الوثيق بين الجزائر وروسيا ما تزال الجمهورية الجزائرية منغلقة نسبيًا على الروس. هل يُناقش الجانبان تسهيل إجراءات السياحة الوافدة؟
أجاب طويل: "نعم، خلال لقائنا مع رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي (سنغاجي تاربايف)، أوضحنا أن المواطنين الجزائريين، شأنهم شأن الروس، يستمتعون بالسفر. وحسب أحدث البيانات، يسافر حوالي مليون ونصف جزائري إلى الخارج سنويًا. ونجد قلة السياح الروس أمرا محيرًا وغريبًا. تخيلوا، في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كانت شواطئ العاصمة الجزائرية تعجّ بعدد هائل من المواطنين السوفييت، أفراد عائلات المتخصصين العاملين في البلاد آنذاك. لذلك، طلبنا من زملائنا الروس النظر في هذه المسألة، لكنهم أقرّوا بأن أحد الأسباب قد يكون محدودية الرحلات الجوية المباشرة، التي لا تتجاوز 3 رحلات أسبوعيًا. وقد تواصلنا، من جانبنا، مع المسؤولين الجزائريين لزيادة عددها.علاوة على ذلك، تواصلنا مع وزارة السياحة الجزائرية بفكرة إنشاء لجنة تنسيق مشتركة بين ممثلي قطاع السياحة بهدف تعزيز وتطوير هذا القطاع".
ويتكوف يتحدث عن اتفاق سلام قريب بين الجزائر والمغرب
عضو "الشؤون الخارجية" المغربي: لقاء لافروف وبوريطة دفعة جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات
