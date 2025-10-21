https://sarabic.ae/20251021/لافروف-وعطاف-يناقشان-الشراكة-الاستراتيجية-العميقة-بين-روسيا-والجزائر-1106259715.html
لافروف وعطاف يناقشان الشراكة الاستراتيجية العميقة بين روسيا والجزائر
لافروف وعطاف يناقشان الشراكة الاستراتيجية العميقة بين روسيا والجزائر
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، ناقشا خلاله الشراكة الاستراتيجية العميقة بين روسيا والجزائر.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 21 أكتوبر/تشرين الأول، وبمبادرة من الجانب الجزائري، أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثة هاتفية مع الوزير الجزائري للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أحمد عطاف".
وتابع البيان: "ناقش الوزيران المهام ذات الأولوية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية العميقة بين روسيا والجزائر".
وأضاف البيان: "أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الرفيع من الحوار السياسي القائم على الثقة والتفاعل الموثوق في مختلف المحافل المتعددة الأطراف، وفي مقدمتها الأمم المتحدة".
وختم البيان: "أولي اهتمام خاص لبرنامج عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ظل الرئاسة الروسية الحالية، مع التركيز على عملية السلام في الصحراء الغربية".
ويأتي هذا الاتصال لتأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية، والتنسيق بين روسيا والجزائر في المحافل الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة.