عربي
بث مباشر
لافروف وعطاف يناقشان الشراكة الاستراتيجية العميقة بين روسيا والجزائر
لافروف وعطاف يناقشان الشراكة الاستراتيجية العميقة بين روسيا والجزائر
لافروف وعطاف يناقشان الشراكة الاستراتيجية العميقة بين روسيا والجزائر
سبوتنيك عربي
2025-10-21T19:48+0000
2025-10-21T19:48+0000
2025-10-21T19:48+0000
روسيا
الجزائر
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f3f4c4d8766699114ab0cf1c72b7a0a0.jpg
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 21 أكتوبر/تشرين الأول، وبمبادرة من الجانب الجزائري، أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثة هاتفية مع الوزير الجزائري للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أحمد عطاف".وأضاف البيان: "أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الرفيع من الحوار السياسي القائم على الثقة والتفاعل الموثوق في مختلف المحافل المتعددة الأطراف، وفي مقدمتها الأمم المتحدة".ويأتي هذا الاتصال لتأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية، والتنسيق بين روسيا والجزائر في المحافل الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20250904/نائب-رئيس-المركز-العربي-الأفريقي-للاستثمار-الجزائر-وروسيا-شريكان-استراتيجيان-1104513278.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_24026f5a685a43cc09e8bac0d954d518.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

لافروف وعطاف يناقشان الشراكة الاستراتيجية العميقة بين روسيا والجزائر

19:48 GMT 21.10.2025
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، ناقشا خلاله الشراكة الاستراتيجية العميقة بين روسيا والجزائر.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 21 أكتوبر/تشرين الأول، وبمبادرة من الجانب الجزائري، أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثة هاتفية مع الوزير الجزائري للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أحمد عطاف".

وتابع البيان: "ناقش الوزيران المهام ذات الأولوية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية العميقة بين روسيا والجزائر".

افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
نائب رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار: الجزائر وروسيا شريكان استراتيجيان
4 سبتمبر, 16:55 GMT
وأضاف البيان: "أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الرفيع من الحوار السياسي القائم على الثقة والتفاعل الموثوق في مختلف المحافل المتعددة الأطراف، وفي مقدمتها الأمم المتحدة".

وختم البيان: "أولي اهتمام خاص لبرنامج عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ظل الرئاسة الروسية الحالية، مع التركيز على عملية السلام في الصحراء الغربية".

ويأتي هذا الاتصال لتأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية، والتنسيق بين روسيا والجزائر في المحافل الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة.
