الجزائر تتصدر تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية لعام 2026
أعلنت وزارة التعليم العالي الجزائرية عن تقدم ملحوظ لمؤسسات التعليم العالي الجزائرية في تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية لعام 2026.
وأضافت الوزارة: "يعكس هذا التقدم الجهود المبذولة لتعزيز جودة التعليم العالي، وزيادة وضوح البحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي".
وبينت الوزارة أنه تم تصنيف 46 جامعة جزائرية مقارنة بـ 17 جامعة في 2025، و14 جامعة في 2024، وبهذا الإنجاز، تتصدر الجزائر قائمة الدول المغاربية والعربية من حيث عدد الجامعات المصنفة.
وأكدت الوزارة أن جامعة "عنابة"، تصدرت الجامعات الجزائرية، محققة قفزة نوعية مقارنة بالعام الماضي، بعد أن كانت تحتل المركز 161-170 في التصنيف ذاته.
وأضافت الوزارة: "يعكس هذا التقدم الجهود المبذولة لتعزيز جودة التعليم العالي
، وزيادة وضوح البحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي".
يذكرأن تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية تصدره مؤسسة "كواكواريلي سيموندس" سنويا، ويهدف إلى تقييم ومقارنة أداء الجامعات في المنطقة.
ويعتمد التصنيف على عشرة مؤشرات رئيسية
تشمل: السمعة الأكاديمية، سمعة أصحاب العمل، نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، الاستشهادات البحثية، نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، ونسبة الطلاب الدوليين، وغيرها من المؤشرات التي تعكس تنافسية وجودة الجامعات.