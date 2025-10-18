الجزائر تتصدر تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية لعام 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251018/الجزائر-تتصدر-تصنيف-كيو-إس-للجامعات-العربية-لعام-2026-1106155983.html
الجزائر تتصدر تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية لعام 2026
الجزائر تتصدر تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية لعام 2026
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة التعليم العالي الجزائرية عن تقدم ملحوظ لمؤسسات التعليم العالي الجزائرية في تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية لعام 202. 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T14:25+0000
2025-10-18T14:25+0000
الجزائر
الجامعات
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086132278_0:275:3071:2002_1920x0_80_0_0_401dcf8012577140e9a1bfcd5882a11b.jpg
وبينت الوزارة أنه تم تصنيف 46 جامعة جزائرية مقارنة بـ 17 جامعة في 2025، و14 جامعة في 2024، وبهذا الإنجاز، تتصدر الجزائر قائمة الدول المغاربية والعربية من حيث عدد الجامعات المصنفة.وأضافت الوزارة: "يعكس هذا التقدم الجهود المبذولة لتعزيز جودة التعليم العالي، وزيادة وضوح البحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي".ويعتمد التصنيف على عشرة مؤشرات رئيسية تشمل: السمعة الأكاديمية، سمعة أصحاب العمل، نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، الاستشهادات البحثية، نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، ونسبة الطلاب الدوليين، وغيرها من المؤشرات التي تعكس تنافسية وجودة الجامعات.
https://sarabic.ae/20251013/الجزائر-والسعودية-توقعان-عقد-تطوير-مشروع-غاز-بملايين-الدولارات--1105957234.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086132278_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_390d2354b23c0c12105c580ad0c6b245.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, الجامعات, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجزائر, الجامعات, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجزائر تتصدر تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية لعام 2026

14:25 GMT 18.10.2025
© Photo / Walid Amgharالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
© Photo / Walid Amghar
تابعنا عبر
أعلنت وزارة التعليم العالي الجزائرية عن تقدم ملحوظ لمؤسسات التعليم العالي الجزائرية في تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية لعام 202.
وبينت الوزارة أنه تم تصنيف 46 جامعة جزائرية مقارنة بـ 17 جامعة في 2025، و14 جامعة في 2024، وبهذا الإنجاز، تتصدر الجزائر قائمة الدول المغاربية والعربية من حيث عدد الجامعات المصنفة.
وأكدت الوزارة أن جامعة "عنابة"، تصدرت الجامعات الجزائرية، محققة قفزة نوعية مقارنة بالعام الماضي، بعد أن كانت تحتل المركز 161-170 في التصنيف ذاته.
محطة ضغط روسكايا، وهي جزء من نظام خطوط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب التيار التركي. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
الجزائر والسعودية توقعان عقد تطوير مشروع غاز بملايين الدولارات
13 أكتوبر, 13:00 GMT
وأضافت الوزارة: "يعكس هذا التقدم الجهود المبذولة لتعزيز جودة التعليم العالي، وزيادة وضوح البحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي".
يذكرأن تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية تصدره مؤسسة "كواكواريلي سيموندس" سنويا، ويهدف إلى تقييم ومقارنة أداء الجامعات في المنطقة.
ويعتمد التصنيف على عشرة مؤشرات رئيسية تشمل: السمعة الأكاديمية، سمعة أصحاب العمل، نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، الاستشهادات البحثية، نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، ونسبة الطلاب الدوليين، وغيرها من المؤشرات التي تعكس تنافسية وجودة الجامعات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала