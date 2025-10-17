https://sarabic.ae/20251017/الـفاو-تكرم-دولة-عربية-لمكافحتها-الجراد-الصحراوي-1106120358.html
الـ"فاو" تكرم دولة عربية لمكافحتها الجراد الصحراوي
كرمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، الوكالة الفضائية الجزائرية، تقديرًا لإسهاماتها البارزة في مكافحة الجراد الصحراوي على المستويين الوطني
كرمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، الوكالة الفضائية الجزائرية، تقديرًا لإسهاماتها البارزة في مكافحة الجراد الصحراوي على المستويين الوطني والإقليمي.
وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت أول أمس الأربعاء، في العاصمة الإيطالية روما، ضمن فعاليات منتدى الغذاء العالمي وبمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس المنظمة.
ويأتي هذا التكريم تتويجا للدور الفعال الذي لعبته الوكالة الفضائية الجزائرية، في رصد وتحديد بؤر تكاثر الجراد الصحراوي باستخدام صور الأقمار الصناعية، لا سيما عبر الأنظمة الوطنية "ألسات-1" و"ألسات-2أ" و"ألسات-2 ب"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
كما طوّرت الوكالة الفضائية الجزائرية منصة وطنية مدمجة تجمع بين البيانات الميدانية والتحليل الفضائي، لتوفير نظام دعم ميداني
تستفيد منه مصالح حماية النباتات على المستوى الوطني.
ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، تمثل هذه المنصة مكسبًا استراتيجيا يضمن السيادة في مجال عصرنة حملات المراقبة والمعالجة، وقد تم توظيفها أيضا لدعم بلدان الساحل ضمن اتفاق تعاون مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي التابعة للـ"فاو"، وُقّع في فبراير/ شباط 2025.
ويُعرف الجراد الصحراوي بأنه نوع من الحشرات ينتمي إلى فصيلة الـ"نطاطات
"، يصنّف كأخطر الآفات الزراعية في العالم بسبب قدرته العالية على التكاثر والتنقل لمسافات طويلة، ما يجعله تهديدا حقيقيا للأمن الغذائي، خصوصا في مناطق مثل شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الساحل، حسب هيئة مكافحة الجراد.
وتتفاوت أحجام أسراب الجراد الصحراوي من أقل من كيلومتر مربع إلى مئات الكيلومترات المربعة
، وقد يصل عدد الجراد في كل كيلومتر مربع إلى 80 مليون حشرة.
وتحلق الأسراب بسرعة تتراوح بين 16 و19 كلم في الساعة، ويمكنها قطع مسافات تفوق 130 كلم يوميا، بل سجلت في بعض الحالات هجرات تجاوزت 5000 كلم، مثلما حدث عام 1988 حين عبرت أسراب من غرب أفريقيا إلى منطقة الكاريبي.
وتتميز هذه الحشرة بتغيير سلوكها وشكلها عند تحوّلها من الطور الانفرادي إلى الطور التجمعي، حيث تصبح أكثر شراهة وتدميرًا للمحاصيل، ويمكنها القضاء على مساحات زراعية شاسعة في ساعات قليلة.
وتكمن خطورة الجراد الصحراوي
في سرعة تكاثره وانتشاره، ما يتطلب أنظمة مراقبة واستجابة سريعة وفعّالة.