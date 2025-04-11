https://sarabic.ae/20250411/زائر-مخيف-يهدد-ليبيا-بـموجة-ثانية-تنهك-اقتصاد-البلاد--1099433329.html
"زائر مخيف" يهدد ليبيا بـ"موجة ثانية" تنهك اقتصاد البلاد
"زائر مخيف" يهدد ليبيا بـ"موجة ثانية" تنهك اقتصاد البلاد
سبوتنيك عربي
تشهد مناطق الجنوب الليبي انتشارا واسعا لأسراب الجراد الصحراوي، ما تسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية وتضرّر الغطاء النباتي، ويهدد بكارثة بيئية إذا لم تُتخذ... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T06:28+0000
2025-04-11T06:28+0000
2025-04-11T06:28+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
محاصيل زراعية
منتجات زراعية
أنشطة زراعية
جرادة
انتشار الجراد
الجراد
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1d/1094293922_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_980ff217463e25dc70e84a8fdc691df4.jpg
وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد، حسين البريكي، إن أسراب الجراد الصحراوي انتشرت في المنطقة الجنوبية انتشارا كبيرا جدا، وهي في مرحلة التزاوج ووضع البيض.وأضاف البريكي، أن كارثة بيئية قد تحصل إذا لم تُتخذ إجراءات سريعة في مواجهة النقص الكبير في مبيدات الجراد وآلات وسيارات الرش، كما ناشد الحكومة والمسؤولين توفير النواقص لمواجهته والحد من انتشاره، وحذر من المخاطر الكبيرة التي يحدثها الجراد الصحراوي إذا لم تتم مواجهته والقضاء عليه في أقرب وقت.وأشار المركز إلى أن المناطق الجنوبية تعاني من نقص شديد في الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لمكافحة هذه الآفة، حيث يجري الاعتماد على وسائل محدودة، مثل السيارات وخزانات الرش الصغيرة، التي لا تكفي للتعامل مع الأعداد الهائلة من الجراد.ووفقا للخبراء، فإن اجتياح الجراد الصحراوي مناطق الجنوب الليبي يعود إلى موجة الأمطار القوية والفيضانات التي عرفتها المناطق الصحراوية خلال الفترة الماضية ودخول أسراب جديدة آتية من شمال السودان وتشاد، إضافة إلى وجود هذه الآفة في النيجر المجاورة.الجراد الأفريقي يسبب أضرارا واسعة في مزارع الجنوب الليبي.. فيديودولة عربية تعتمد مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة لمكافحة التصحر
https://sarabic.ae/20240209/مصادر-مصرية-الجراد-يهاجم-محافظة-البحر-الأحمر-بسبب-عدم-مكافحته-في-السودان-1085898711.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1d/1094293922_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_d1d0a34f7693b957935dab978d3cf9c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, محاصيل زراعية, منتجات زراعية, أنشطة زراعية, جرادة, انتشار الجراد, الجراد, منوعات
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, محاصيل زراعية, منتجات زراعية, أنشطة زراعية, جرادة, انتشار الجراد, الجراد, منوعات
"زائر مخيف" يهدد ليبيا بـ"موجة ثانية" تنهك اقتصاد البلاد
تشهد مناطق الجنوب الليبي انتشارا واسعا لأسراب الجراد الصحراوي، ما تسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية وتضرّر الغطاء النباتي، ويهدد بكارثة بيئية إذا لم تُتخذ إجراءات سريعة لتعزيز مكافحته.
وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد، حسين البريكي، إن أسراب الجراد الصحراوي انتشرت في المنطقة الجنوبية انتشارا كبيرا جدا، وهي في مرحلة التزاوج ووضع البيض.
وأضاف البريكي، أن كارثة بيئية قد تحصل إذا لم تُتخذ إجراءات سريعة في مواجهة النقص الكبير في مبيدات الجراد وآلات وسيارات الرش، كما ناشد الحكومة والمسؤولين توفير النواقص لمواجهته والحد من انتشاره، وحذر من المخاطر الكبيرة التي يحدثها الجراد الصحراوي إذا لم تتم مواجهته والقضاء عليه في أقرب وقت.
وبدوره، أكد المركز الليبي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية، أن المزارع في المناطق الجنوبية تواجه تحديات كبيرة جراء انتشار الجراد الصحراوي، الذي يشكل تهديدا خطِرا للمحاصيل الزراعية والمراعي.
وأشار المركز إلى أن المناطق الجنوبية
تعاني من نقص شديد في الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لمكافحة هذه الآفة، حيث يجري الاعتماد على وسائل محدودة، مثل السيارات وخزانات الرش الصغيرة، التي لا تكفي للتعامل مع الأعداد الهائلة من الجراد.
ووفقا للخبراء، فإن اجتياح الجراد الصحراوي مناطق الجنوب الليبي يعود إلى موجة الأمطار القوية
والفيضانات التي عرفتها المناطق الصحراوية خلال الفترة الماضية ودخول أسراب جديدة آتية من شمال السودان وتشاد، إضافة إلى وجود هذه الآفة في النيجر المجاورة.