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https://sarabic.ae/20250410/دراسة-أرض-السعودية-كانت-غنية-بالبحيرات-والأنهار-قبل-آلاف-السنين-1099400438.html
دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين
دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) عن حقبة تاريخية، كانت فيها صحراء الربع الخالي، أكبر صحراء رملية متصلة في العالم وتقع... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T08:35+0000
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وأظهرت الدراسة التي نشرت أخيرًا أن هذه البيئة الغنية سادت خلال فترة مناخية رطبة تعرف بـ"العربية الخضراء" امتدت بين 11,000 و5,500 سنة مضت، حيث أسهمت الأمطار الموسمية الغزيرة القادمة من أفريقيا والهند في تحويل المنطقة إلى موطن غني بالحياة النباتية والحيوانية، حسبما ذكرت وكالة "واس".قاد فريق البحث بروفيسور عبد القادر العفيفي، أستاذ موارد الطاقة وهندسة البترول في كاوست، بالتعاون مع مؤسسات بحثية دولية، وتوصل الفريق إلى اكتشاف بحيرة ضخمة في قلب الربع الخالي بلغت مساحتها نحو 1,100 كيلومتر مربع وعمقها 42 مترًا.وأوضحت الدراسة أن الأمطار الغزيرة في تلك الفترة تسببت في فيضان البحيرة، ما أدى إلى نحت وادٍ بطول 150 كيلومترًا داخل الصحراء، واستند الباحثون في نتائجهم إلى تحليلات مفصلة للرواسب الجيولوجية والتضاريس الممتدة على مسافة تزيد عن 1000 كيلومتر.أشار بروفيسور مايكل بتراجليا، من مركز الأبحاث الأسترالي لتطور الإنسان في جامعة غريفيث، إلى أن هذه البيئة الخصبة شجعت الجماعات البشرية القديمة على ممارسة الصيد والرعي والزراعة، وهو ما تؤكده الأدلة الأثرية التي عثر عليها في مواقع متعددة في الربع الخالي.ولكن هذه الفترة الخصبة لم تدم طويلاً، حيث أدى تراجع الأمطار بشكل حاد قبل حوالي 6,000 عام إلى عودة المنطقة لطبيعتها الصحراوية، ما أجبر السكان على الهجرة إلى مناطق أكثر ملاءمة للحياة.تأتي هذه الدراسة ضمن جهود علماء كاوست لفهم التفاعل بين المناخ والتضاريس والاستيطان البشري في شبه الجزيرة العربية، ويواصل فريق بحثي دولي بقيادة بروفيسور فرانس فان بوخم، أبحاثه حول البحيرات القديمة في وادي الدواسر وتأثيرها على الاستيطان البشري بالقرب من موقع الفاو الأثري المدرج على قائمة يونسكو للتراث العالمي.
https://sarabic.ae/20250406/دراسة-تكشف-عن-تلوث-خطير-في-بحيرة-مصرية-مهمة-1099262642.html
https://sarabic.ae/20240921/دراسة-تتنبأ-بتحولات-كارثية-في-الأنهار-تهدد-ملايين-البشر-حول-العالم-1092957461.html
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العالم العربي, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, علوم
العالم العربي, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, علوم

دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين

08:35 GMT 10.04.2025
© Sputnik . Royal Commission for AlUla, Saudi Arabiaمحافظة العلا السعودية
محافظة العلا السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Sputnik . Royal Commission for AlUla, Saudi Arabia
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) عن حقبة تاريخية، كانت فيها صحراء الربع الخالي، أكبر صحراء رملية متصلة في العالم وتقع في السعودية حاليا، وكانت نظامًا بيئيًا مزدهرًا يحتوي على بحيرات عذبة وأنهار جارية ومسطحات خضراء.
وأظهرت الدراسة التي نشرت أخيرًا أن هذه البيئة الغنية سادت خلال فترة مناخية رطبة تعرف بـ"العربية الخضراء" امتدت بين 11,000 و5,500 سنة مضت، حيث أسهمت الأمطار الموسمية الغزيرة القادمة من أفريقيا والهند في تحويل المنطقة إلى موطن غني بالحياة النباتية والحيوانية، حسبما ذكرت وكالة "واس".
بحيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
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دراسة تكشف عن تلوث خطير في بحيرة مصرية مهمة
6 أبريل, 13:04 GMT
قاد فريق البحث بروفيسور عبد القادر العفيفي، أستاذ موارد الطاقة وهندسة البترول في كاوست، بالتعاون مع مؤسسات بحثية دولية، وتوصل الفريق إلى اكتشاف بحيرة ضخمة في قلب الربع الخالي بلغت مساحتها نحو 1,100 كيلومتر مربع وعمقها 42 مترًا.
وأوضحت الدراسة أن الأمطار الغزيرة في تلك الفترة تسببت في فيضان البحيرة، ما أدى إلى نحت وادٍ بطول 150 كيلومترًا داخل الصحراء، واستند الباحثون في نتائجهم إلى تحليلات مفصلة للرواسب الجيولوجية والتضاريس الممتدة على مسافة تزيد عن 1000 كيلومتر.
أشار بروفيسور مايكل بتراجليا، من مركز الأبحاث الأسترالي لتطور الإنسان في جامعة غريفيث، إلى أن هذه البيئة الخصبة شجعت الجماعات البشرية القديمة على ممارسة الصيد والرعي والزراعة، وهو ما تؤكده الأدلة الأثرية التي عثر عليها في مواقع متعددة في الربع الخالي.
ارتفاع مناسيب الأنهار في المناطق الشمالية الشرقية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
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دراسة تتنبأ بتحولات كارثية في الأنهار تهدد ملايين البشر حول العالم
21 سبتمبر 2024, 06:39 GMT
ولكن هذه الفترة الخصبة لم تدم طويلاً، حيث أدى تراجع الأمطار بشكل حاد قبل حوالي 6,000 عام إلى عودة المنطقة لطبيعتها الصحراوية، ما أجبر السكان على الهجرة إلى مناطق أكثر ملاءمة للحياة.
تأتي هذه الدراسة ضمن جهود علماء كاوست لفهم التفاعل بين المناخ والتضاريس والاستيطان البشري في شبه الجزيرة العربية، ويواصل فريق بحثي دولي بقيادة بروفيسور فرانس فان بوخم، أبحاثه حول البحيرات القديمة في وادي الدواسر وتأثيرها على الاستيطان البشري بالقرب من موقع الفاو الأثري المدرج على قائمة يونسكو للتراث العالمي.
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