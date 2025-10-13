الجزائر والسعودية توقعان عقد تطوير مشروع غاز بملايين الدولارات
وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية الحكومية، الإثنين، عقدا مع شركة “مداد للطاقة” السعودية لتطوير مشروع غازي كبير جنوب شرق الجزائر قرب الحدود مع ليبيا، باستثمار إجمالي يبلغ 5.392 مليارات دولار.
يهدف إلى استكشاف واستغلال الموارد البترولية في محيط إليزي جنوب، الواقع على بعد نحو 100 كلم من مدينة إن أمناس، ضمن حوض إليزي الغني بالمحروقات، ضمن نظام تقاسم الإنتاج.
وأفادت شركة سوناطراك، اليوم الإثنين، في بيان صحفي أن "العقد يمتد على 30 سنة قابلة للتمديد لعقد إضافي من 10 سنوات، ويتضمن فترة بحث تدوم سبع سنوات. وتبلغ قيمة المشروع 5.4 مليار دولار أمريكي، منها 288 مليون دولار مخصّصة لأشغال البحث والتنقيب.
وأوضحت سوناطراك، أن "الشريك السعودي سيموّل كامل الاستثمارات بنسبة 100 بالمئة".
وبحسب التقديرات الأولية، فإن حجم الإنتاج المتوقع يصل إلى 993 مليون برميل مكافئ نفط خلال الفترة التعاقدية، منها 125 مليار متر مكعب من الغاز الموجه للتسويق و204 ملايين برميل من المحروقات السائلة، من بينها 103 ملايين برميل من غاز البترول المسال و101 مليون برميل من المكثفات، بحسب وسائل إعلام جزائرية.
وشددت الشركة على أن المحتوى المحلي والمناولة للمتعاملين الجزائريين سيحظيان بالأولوية في تنفيذ هذا العقد، في إطار دعم الاقتصاد الوطني ونقل الخبرة التقنية. كما أشارت إلى أن توقيع الاتفاق يمثل تتويجًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الطرفين في 3 مارس/آذار 2024، ما يعزز الشراكة الجزائرية - السعودية في مجال الطاقة.
وتسعى الجزائر إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، وتطمح إلى تجاوز 100 مليار متر مكعب من الصادرات سنويا بحلول عام 2028، في ظل تنامي الاستهلاك المحلي الذي بلغ مستويات مماثلة للصادرات، وفق بيانات حكومية.
وتقول السلطات إن قانوني الاستثمار الجديد والمحروقات 2019 يتضمنان حوافز واسعة للشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في البلاد، لا سيما في قطاع الطاقة.
يُذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد أعلن، في فبراير/شباط 2022، عن خطة استثمارية سابقة بقيمة 39 مليار دولار للفترة 2022 – 2025، وُجّهت 70% منها لأنشطة الاستكشاف والتطوير، بما في ذلك مشاريع الاستخلاص الإضافي للنفط والغاز.
كما عبر، في ديسمبر/كانون أول 2022، عن رغبته في مضاعفة إنتاج الغاز الذي بلغ حينها أكثر من 100 مليار متر مكعب سنويا، مع تخصيص نصف الإنتاج للتصدير.
وفي مارس/آذار 2023، كشف الوزير عرقاب عن استثمارات إضافية بقيمة 40 مليار دولار لدعم تطوير القطاع على مدى السنوات اللاحقة، لتأتي الخطة الجديدة استمراراً لهذه الجهود الطموحة نحو تعزيز الريادة الطاقوية للجزائر.