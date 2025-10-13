https://sarabic.ae/20251013/الجزائر-والسعودية-توقعان-عقد-تطوير-مشروع-غاز-بملايين-الدولارات--1105957234.html

الجزائر والسعودية توقعان عقد تطوير مشروع غاز بملايين الدولارات

الجزائر والسعودية توقعان عقد تطوير مشروع غاز بملايين الدولارات

وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية الحكومية، الإثنين، عقدا مع شركة “مداد للطاقة” السعودية لتطوير مشروع غازي كبير جنوب شرق الجزائر قرب الحدود مع ليبيا، باستثمار... 13.10.2025, سبوتنيك عربي

يهدف إلى استكشاف واستغلال الموارد البترولية في محيط إليزي جنوب، الواقع على بعد نحو 100 كلم من مدينة إن أمناس، ضمن حوض إليزي الغني بالمحروقات، ضمن نظام تقاسم الإنتاج.وأوضحت سوناطراك، أن "الشريك السعودي سيموّل كامل الاستثمارات بنسبة 100 بالمئة".وشددت الشركة على أن المحتوى المحلي والمناولة للمتعاملين الجزائريين سيحظيان بالأولوية في تنفيذ هذا العقد، في إطار دعم الاقتصاد الوطني ونقل الخبرة التقنية. كما أشارت إلى أن توقيع الاتفاق يمثل تتويجًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الطرفين في 3 مارس/آذار 2024، ما يعزز الشراكة الجزائرية - السعودية في مجال الطاقة. وتسعى الجزائر إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، وتطمح إلى تجاوز 100 مليار متر مكعب من الصادرات سنويا بحلول عام 2028، في ظل تنامي الاستهلاك المحلي الذي بلغ مستويات مماثلة للصادرات، وفق بيانات حكومية. يُذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد أعلن، في فبراير/شباط 2022، عن خطة استثمارية سابقة بقيمة 39 مليار دولار للفترة 2022 – 2025، وُجّهت 70% منها لأنشطة الاستكشاف والتطوير، بما في ذلك مشاريع الاستخلاص الإضافي للنفط والغاز.وفي مارس/آذار 2023، كشف الوزير عرقاب عن استثمارات إضافية بقيمة 40 مليار دولار لدعم تطوير القطاع على مدى السنوات اللاحقة، لتأتي الخطة الجديدة استمراراً لهذه الجهود الطموحة نحو تعزيز الريادة الطاقوية للجزائر.

