إصدار 159 أمرا بالمنع من مغادرة الجزائر.. وبرلماني يوضح التفاصيل

أصدر الديوان المركزي لقمع الفساد في الجزائر، 159 أمرًا بالمنع من مغادرة البلاد، "ناتجة عن معالجة 68 قضية فساد". 11.10.2025, سبوتنيك عربي

ووفق بيانات رسمية، نشر الديوان على موقعه الرسمي حصيلة نشاطه للفترة الممتدة بين 2020 و2024، كاشفًا عن تلقيه "5309 بلاغات، بينما بلغ عدد القضايا التي تمت معالجتها 68 قضية، مع تلقي أقوال 2696 شخصًا بشأنها".وأصدر الديوان "159 أمرًا بالمنع من مغادرة التراب الوطني، إضافة إلى 33 أمرًا بتجميد حسابات وعمليات مصرفية، و16 أمرًا بالحجز على العقارات، بالإضافة إلى 2048 تسخيرة عبر الوطن".من ناحيته، قال البرلماني الجزائري علي ربيج، إن "منع شخصيات جزائرية من السفر، هو إجراء قانوني معمول به في العدالة الجزائرية، ويُتخذ في حق كل شخص متابع قضائيًا بارتكاب جرائم ذات طابع إرهابي أو إجرامي أو فساد".وأكد البرلماني الجزائري أن "هذه القائمة تأتي في سياق الحملة التي تقودها الشرطة القضائية بعد الحراك الشعبي عام 2019، حيث بادرت العدالة الجزائرية إلى استرجاع أموال الشعب المنهوبة، وقُدّر أن حجم الأموال المسترجعة يقارب 30 مليار دولار"، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار القضاء على دوائر الفساد.وذكر ربيج أن "هناك مجموعة من المنتخبين والوزراء والمسؤولين خضعوا للمحاكمات والمساءلة القانونية، وتم اتخاذ قرارات في حقهم تراوحت بين السجن والإقامة الجبرية والمنع من مغادرة التراب الوطني".وأشار إلى أن "البرمان الجزائري يفتح ملفات ويحقق في كثير من القضايا ويتم التنسيق بينه وبين السلطة التنفيذية لوضع حد لظاهرة الفساد أو الرشوة أو ما يسمى بالزبونية السياسية أو بتزاوج المال الفاسد بالسياسة".وأشار ربيج إلى "جهود خلق هيئات استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية لمواجهة ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والمتاجرة بمقدرات الشعب، ومكافحة المضاربة والاحتكار والمتاجرة بالمواد واسعة الاستهلاك".وشدد عل أنه "خلال السنوات الخمس أو السبع الماضية، استطاعت خزينة الدولة الجزائرية أنها تسترجع الملايين من الدولارات في حدود 30 مليار دولار".

