الجزائر تعلن خطة استثمارية بقيمة 60 مليار دولار لتطوير قطاع النفط والغاز

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الجزائر تعلن خطة استثمارية بقيمة 60 مليار دولار لتطوير قطاع النفط والغاز

19:49 GMT 06.10.2025
© AP Photo / Hussein Mallaحقول النفط في سوريا
حقول النفط في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم الاثنين، عن إطلاق خطة استثمارية جديدة تبلغ قيمتها 60 مليار دولار، تهدف إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في قطاع المحروقات خلال الفترة 2025 – 2029.
وخلال افتتاح فعاليات منتدى الطاقة والهيدروجين لأفريقيا والمتوسط "نابك 2025"، المنعقد في مدينة وهران غربي البلاد، أوضح الوزير أن 80 % من هذه الاستثمارات ستُوجَّه إلى النشاطات الأولية المتمثلة في الاستكشاف والإنتاج، فيما سيخصص الجزء المتبقي لمشروعات التكرير والصناعات البتروكيميائية.

وأشار عرقاب، إلى أن من أبرز المشاريع المدرجة ضمن الخطة الجديدة مصفاة "حاسي مسعود"، إلى جانب مصانع لإنتاج الميثانول والوقود النظيف ومنتجات بتروكيميائية متنوعة، مؤكداً أن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز قدرات الجزائر الإنتاجية وتطوير منظومتها الصناعية الطاقوية.

علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
الجزائر تستعد لإصدار أول "صكوك" في تاريخها… خبراء يوضحون الأهداف والتفاصيل
30 سبتمبر, 19:41 GMT
وشدّد الوزير على أن الغاز الطبيعي بات يمثل طاقة انتقالية ومحورية في مزيج الطاقة العالمي، ما يعزز أهمية هذه الاستثمارات في ضمان أمن الطاقة محلياً ودولياً.
وتعد هذه الخطة أضخم استثمار في تاريخ قطاع المحروقات الجزائري، بحسب خبراء في المجال، وتأتي في ظل تزايد الطلب الداخلي على الطاقة، وسعي الجزائر إلى تعزيز موقعها كمورّد موثوق للطاقة، خصوصاً لدول جنوب أوروبا.
يُذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد أعلن، في فبراير/شباط 2022، عن خطة استثمارية سابقة بقيمة 39 مليار دولار للفترة 2022 – 2025، وُجّهت 70% منها لأنشطة الاستكشاف والتطوير، بما في ذلك مشاريع الاستخلاص الإضافي للنفط والغاز.
ألواح طاقة شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
قصة نجاح من قلب الصحراء... خطوة جزائرية مهمة في قطاع الطاقة النظيفة
29 سبتمبر, 07:50 GMT

كما عبّر، في ديسمبر/كانون أول 2022، عن رغبته في مضاعفة إنتاج الغاز الذي بلغ حينها أكثر من 100 مليار متر مكعب سنوياً، مع تخصيص نصف الإنتاج للتصدير.

وفي مارس/آذار 2023، كشف الوزير عرقاب عن استثمارات إضافية بقيمة 40 مليار دولار لدعم تطوير القطاع على مدى السنوات اللاحقة، لتأتي الخطة الجديدة استمراراً لهذه الجهود الطموحة نحو تعزيز الريادة الطاقوية للجزائر.
