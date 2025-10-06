https://sarabic.ae/20251006/الجزائر-تعلن-خطة-استثمارية-بقيمة-60-مليار-دولار-لتطوير-قطاع-النفط-والغاز-1105699746.html
الجزائر تعلن خطة استثمارية بقيمة 60 مليار دولار لتطوير قطاع النفط والغاز
أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم الاثنين، عن إطلاق خطة استثمارية جديدة تبلغ قيمتها 60 مليار دولار، تهدف إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في قطاع...
وخلال افتتاح فعاليات منتدى الطاقة والهيدروجين لأفريقيا والمتوسط "نابك 2025"، المنعقد في مدينة وهران غربي البلاد، أوضح الوزير أن 80 % من هذه الاستثمارات ستُوجَّه إلى النشاطات الأولية المتمثلة في الاستكشاف والإنتاج، فيما سيخصص الجزء المتبقي لمشروعات التكرير والصناعات البتروكيميائية.وشدّد الوزير على أن الغاز الطبيعي بات يمثل طاقة انتقالية ومحورية في مزيج الطاقة العالمي، ما يعزز أهمية هذه الاستثمارات في ضمان أمن الطاقة محلياً ودولياً.يُذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد أعلن، في فبراير/شباط 2022، عن خطة استثمارية سابقة بقيمة 39 مليار دولار للفترة 2022 – 2025، وُجّهت 70% منها لأنشطة الاستكشاف والتطوير، بما في ذلك مشاريع الاستخلاص الإضافي للنفط والغاز.وفي مارس/آذار 2023، كشف الوزير عرقاب عن استثمارات إضافية بقيمة 40 مليار دولار لدعم تطوير القطاع على مدى السنوات اللاحقة، لتأتي الخطة الجديدة استمراراً لهذه الجهود الطموحة نحو تعزيز الريادة الطاقوية للجزائر.
أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم الاثنين، عن إطلاق خطة استثمارية جديدة تبلغ قيمتها 60 مليار دولار، تهدف إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في قطاع المحروقات خلال الفترة 2025 – 2029.
وخلال افتتاح فعاليات منتدى الطاقة والهيدروجين لأفريقيا والمتوسط "نابك 2025"، المنعقد في مدينة وهران غربي البلاد، أوضح الوزير أن 80 % من هذه الاستثمارات ستُوجَّه إلى النشاطات الأولية المتمثلة في الاستكشاف والإنتاج، فيما سيخصص الجزء المتبقي لمشروعات التكرير والصناعات البتروكيميائية.
وأشار عرقاب، إلى أن من أبرز المشاريع المدرجة ضمن الخطة الجديدة مصفاة "حاسي مسعود"، إلى جانب مصانع لإنتاج الميثانول والوقود النظيف ومنتجات بتروكيميائية متنوعة، مؤكداً أن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز قدرات الجزائر الإنتاجية وتطوير منظومتها الصناعية الطاقوية.
وشدّد الوزير على أن الغاز الطبيعي بات يمثل طاقة انتقالية ومحورية في مزيج الطاقة العالمي، ما يعزز أهمية هذه الاستثمارات في ضمان أمن الطاقة محلياً ودولياً
.
وتعد هذه الخطة أضخم استثمار في تاريخ قطاع المحروقات الجزائري، بحسب خبراء في المجال، وتأتي في ظل تزايد الطلب الداخلي على الطاقة، وسعي الجزائر إلى تعزيز موقعها كمورّد موثوق للطاقة، خصوصاً لدول جنوب أوروبا.
يُذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد أعلن، في فبراير/شباط 2022، عن خطة استثمارية سابقة بقيمة 39 مليار
دولار للفترة 2022 – 2025، وُجّهت 70% منها لأنشطة الاستكشاف والتطوير، بما في ذلك مشاريع الاستخلاص الإضافي للنفط والغاز.
كما عبّر، في ديسمبر/كانون أول 2022، عن رغبته في مضاعفة إنتاج الغاز الذي بلغ حينها أكثر من 100 مليار متر مكعب سنوياً، مع تخصيص نصف الإنتاج للتصدير.
وفي مارس/آذار 2023، كشف الوزير عرقاب عن استثمارات إضافية بقيمة 40 مليار دولار
لدعم تطوير القطاع على مدى السنوات اللاحقة، لتأتي الخطة الجديدة استمراراً لهذه الجهود الطموحة نحو تعزيز الريادة الطاقوية للجزائر.