مسؤول جزائري يوضح لـ "سبوتنيك" تفاصيل التعاون الجزائري الصيني بشأن تصنيع "السيارات الكهربائية"
وأضاف سلامي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن يتعلق بكمية السيارات وما إذا كانت ستخصص للاستهلاك المحلي أو للتصدير، فإن الأمر يعتمد على حاجة السوق والطلب المحلي.وأوضح أنه مع دخول سيارات أخرى تعمل بالبنزين إلى سوق النقل في الجزائر، سيكون هناك توازن وتحكم في الإنتاج حسب الطلب، سواء كان داخلياً أو أجنبياً.وبشأن عدد السيارات المستهدف تصنيعه سنويا، تابع قائلاً، "كل شيء سيتوقف على حالة السوق والطلب العالمي، فاليوم لا يوجد مصنع يحدد مسبقا عدد السيارات التي سينتجها".ولفت سلامي إلى أن الجزائر لديها طلب كبير وحاجة ماسة للسيارات، خاصة السيارات الكهربائية، لأن العالم كله يتجه نحو الطاقة النظيفة، والمواطن الجزائري يبحث عن أسعار معقولة تتناسب مع إمكانياته.وحول البنية التحتية والتمويل، أكد رئيس المجلس الوطني للجباية أن هناك عدة خيارات مطروحة، إما أن تدخل السلطات الجزائرية كشريك في رأس المال، أو أن تقوم الشركة الصينية بتركيب المصنع وتمويله بناءً على طلب من الجزائر التي ستدفع التكلفة، أو الاحتمال الوارد هو أن يكون هناك شراكة وتمويل متقاسم بنسبة معينة.وتابع بقوله: "علينا أن نكون واقعيين، فلنبدأ بالتركيب ثم نتحدث عن التوسع. لا أظن أن الجزائر ستصبح دولة رائدة في تصدير السيارات، فهذا أمر سابق لأوانه. لنبدأ بالإنتاج وتلبية الطلب الداخلي، وبعد ذلك كل شيء في أوانه".ويستعد أحد المصانع الجزائرية، لتنفيذ مشروع مشترك في الجزائر مع شركة صينية لتصنيع سيارات كهربائية مخصصة للتنقل داخل المدن، ضمن خطة للتوسع في سوق المركبات النظيفة.وفي وقت سابق أعلن الرئيس، المدير العام لمصنع "إيكونومي مودرن"، إسماعيل عبدالنور، تفاصيل مشروع تصنيع أول سيارة كهربائية في الجزائر.وكشف عن إحراز تقدم في مفاوضاته لإنتاج سيارات كهربائية صغيرة مخصصة للتنقل الحضري، بالشراكة مع مصنع صيني، وفق "الشروق الجزائرية".وأوضح عبدالنور، أن إقامة المصنع في دائرة رأس العيون بولاية باتنة تُدرس حاليًا؛ إذ تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الشريك الصيني وسط ترحيب كبير.
قال رئيس المجلس الوطني للجباية بالجزائر، أبو بكر سلامي، إن الاتفاق الجزائري- الصيني يتعلق بتصنيع سيارات كهربائية مخصصة للسير في المدن، تتمتع باستقلالية تصل إلى نحو 200 كيلومتر قبل الحاجة لإعادة الشحن.
وأضاف سلامي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن يتعلق بكمية السيارات وما إذا كانت ستخصص للاستهلاك المحلي أو للتصدير، فإن الأمر يعتمد على حاجة السوق والطلب المحلي.
وأوضح أنه مع دخول سيارات أخرى تعمل بالبنزين إلى سوق النقل في الجزائر، سيكون هناك توازن وتحكم في الإنتاج حسب الطلب، سواء كان داخلياً أو أجنبياً.

وأشار إلى أن "فائدة الجزائر من هذا المشروع متعددة، فهي تكتسب الخبرة، وتقيم شراكة مع دولة كبيرة مثل الصين التي تمتلك تجربة واسعة في هذا المجال، كما ستوفر فرص عمل لليد العاملة، وتحصل على العملة الصعبة في حال التصدير".

وبشأن عدد السيارات المستهدف تصنيعه سنويا، تابع قائلاً، "كل شيء سيتوقف على حالة السوق والطلب العالمي، فاليوم لا يوجد مصنع يحدد مسبقا عدد السيارات التي سينتجها".
ولفت سلامي إلى أن الجزائر لديها طلب كبير وحاجة ماسة للسيارات، خاصة السيارات الكهربائية، لأن العالم كله يتجه نحو الطاقة النظيفة، والمواطن الجزائري يبحث عن أسعار معقولة تتناسب مع إمكانياته.
وحول البنية التحتية والتمويل، أكد رئيس المجلس الوطني للجباية أن هناك عدة خيارات مطروحة، إما أن تدخل السلطات الجزائرية كشريك في رأس المال، أو أن تقوم الشركة الصينية بتركيب المصنع وتمويله بناءً على طلب من الجزائر التي ستدفع التكلفة، أو الاحتمال الوارد هو أن يكون هناك شراكة وتمويل متقاسم بنسبة معينة.
وتابع بقوله: "علينا أن نكون واقعيين، فلنبدأ بالتركيب ثم نتحدث عن التوسع. لا أظن أن الجزائر ستصبح دولة رائدة في تصدير السيارات، فهذا أمر سابق لأوانه. لنبدأ بالإنتاج وتلبية الطلب الداخلي، وبعد ذلك كل شيء في أوانه".
ويستعد أحد المصانع الجزائرية، لتنفيذ مشروع مشترك في الجزائر مع شركة صينية لتصنيع سيارات كهربائية مخصصة للتنقل داخل المدن، ضمن خطة للتوسع في سوق المركبات النظيفة.
وفي وقت سابق أعلن الرئيس، المدير العام لمصنع "إيكونومي مودرن"، إسماعيل عبدالنور، تفاصيل مشروع تصنيع أول سيارة كهربائية في الجزائر.
وكشف عن إحراز تقدم في مفاوضاته لإنتاج سيارات كهربائية صغيرة مخصصة للتنقل الحضري، بالشراكة مع مصنع صيني، وفق "الشروق الجزائرية".
وأوضح عبدالنور، أن إقامة المصنع في دائرة رأس العيون بولاية باتنة تُدرس حاليًا؛ إذ تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الشريك الصيني وسط ترحيب كبير.
