https://sarabic.ae/20250913/وزير-الخارجية-الجزائري-ينفي-تقديم-دولة-مالي-شكوى-ضد-بلاده-أمام-محكمة-العدل-الدولية-1104814063.html

وزير الخارجية الجزائري ينفي تقديم دولة مالي شكوى ضد بلاده أمام محكمة العدل الدولية

وزير الخارجية الجزائري ينفي تقديم دولة مالي شكوى ضد بلاده أمام محكمة العدل الدولية

سبوتنيك عربي

نفى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم السبت، أن تكون مالي قد أودعت شكوى ضد بلاده أمام محكمة العدل الدولية على خلفية حادثة "إسقاط المسيرة". 13.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-13T16:25+0000

2025-09-13T16:25+0000

2025-09-13T16:25+0000

العالم العربي

الجزائر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085546896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1edd945dd3832f8ae40adeea83623081.jpg

وقال عطاف، في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول إيداع مالي شكوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية: "لا يوجد هناك أي طلب صادر عن مالي لدى المحكمة. لو كانت هناك شكوى من مالي ضدنا لأبلغتنا محكمة العدل الدولية بذلك".وأضاف أنه "لا توجد أي مراسلة من محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص. اتصلنا بالمحكمة فور صدور الخبر للتأكد. وتم إبلاغنا بأنه لا يوجد أي طلب أو شكوى من مالي ضدنا".وجاء في بيان صادر عن الحكومة: "تعلم الحكومة الانتقالية الرأي العام أن جمهورية مالي أودعت، هذا الخميس 4 أيلول/سبتمبر 2025، لدى محكمة العدل الدولية، طلبا لإقامة دعوى ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية". وأضافت "تأتي هذه الإحالة في أعقاب التدمير المتعمد من قبل الجزائر لطائرة استطلاع مسيرة، تابعة للقوات المسلحة المالية، ليلة 31 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 2025، في تينزاواتين بمنطقة كيدال". وأعلنت مالي، في 7 نيسان/أبريل الماضي، أنها قررت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الجزائرية حتى إشعار آخر، وذلك ردًا على إجراء جزائري مماثل.وقبل ذلك، أعلنت الجزائر أنها قررت إغلاق مجالها الجوي أمام مالي، وذلك على خلفية "اختراق متكرر" للمجال الجوي الجزائري.كما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، استدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينا فاسو لمهامه، وذلك ردًا على خطوة مماثلة اتخذتها تلك الدول بسبب إسقاط الجزائر طائرة مسيرة تابعة لجيش مالي دخلت مجالها الجوي، في حين وصفت باماكو الحادث بأنه "عمل عدائي متعمد".وتابعت: "إن انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية بدون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سُجلت ما لا تقل عن حالتين مُماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية".وفي 1 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن الجيش تمكن من إسقاط مسيّرة استطلاعية مسلّحة قرب مدينة تين زاوتين الحدودية، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي للبلاد.وكانت دول كونفدرالية الساحل قد أعلنت استدعاء سفرائها لدى الجزائر للتشاور، وذلك على خلفية اتهام باماكو للجزائر بإسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لها، معتبرة أن تدمير المسيّرة حال دون "تحييد جماعة إرهابية كانت تُخطط لأعمال إرهابية ضد القوات المسلحة في مالي".

https://sarabic.ae/20250909/الجزائر-تطلب-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-بعد-ضربات-إسرائيل-في-قطر-1104680970.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الجزائر