وزير الخارجية الجزائري ينفي تقديم دولة مالي شكوى ضد بلاده أمام محكمة العدل الدولية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية الجزائري ينفي تقديم دولة مالي شكوى ضد بلاده أمام محكمة العدل الدولية
وزير الخارجية الجزائري ينفي تقديم دولة مالي شكوى ضد بلاده أمام محكمة العدل الدولية
نفى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم السبت، أن تكون مالي قد أودعت شكوى ضد بلاده أمام محكمة العدل الدولية على خلفية حادثة "إسقاط المسيرة". 13.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال عطاف، في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول إيداع مالي شكوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية: "لا يوجد هناك أي طلب صادر عن مالي لدى المحكمة. لو كانت هناك شكوى من مالي ضدنا لأبلغتنا محكمة العدل الدولية بذلك".وأضاف أنه "لا توجد أي مراسلة من محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص. اتصلنا بالمحكمة فور صدور الخبر للتأكد. وتم إبلاغنا بأنه لا يوجد أي طلب أو شكوى من مالي ضدنا".وجاء في بيان صادر عن الحكومة: "تعلم الحكومة الانتقالية الرأي العام أن جمهورية مالي أودعت، هذا الخميس 4 أيلول/سبتمبر 2025، لدى محكمة العدل الدولية، طلبا لإقامة دعوى ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية". وأضافت "تأتي هذه الإحالة في أعقاب التدمير المتعمد من قبل الجزائر لطائرة استطلاع مسيرة، تابعة للقوات المسلحة المالية، ليلة 31 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 2025، في تينزاواتين بمنطقة كيدال". وأعلنت مالي، في 7 نيسان/أبريل الماضي، أنها قررت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الجزائرية حتى إشعار آخر، وذلك ردًا على إجراء جزائري مماثل.وقبل ذلك، أعلنت الجزائر أنها قررت إغلاق مجالها الجوي أمام مالي، وذلك على خلفية "اختراق متكرر" للمجال الجوي الجزائري.كما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، استدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينا فاسو لمهامه، وذلك ردًا على خطوة مماثلة اتخذتها تلك الدول بسبب إسقاط الجزائر طائرة مسيرة تابعة لجيش مالي دخلت مجالها الجوي، في حين وصفت باماكو الحادث بأنه "عمل عدائي متعمد".وتابعت: "إن انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية بدون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سُجلت ما لا تقل عن حالتين مُماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية".وفي 1 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن الجيش تمكن من إسقاط مسيّرة استطلاعية مسلّحة قرب مدينة تين زاوتين الحدودية، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي للبلاد.وكانت دول كونفدرالية الساحل قد أعلنت استدعاء سفرائها لدى الجزائر للتشاور، وذلك على خلفية اتهام باماكو للجزائر بإسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لها، معتبرة أن تدمير المسيّرة حال دون "تحييد جماعة إرهابية كانت تُخطط لأعمال إرهابية ضد القوات المسلحة في مالي".
16:25 GMT 13.09.2025
تابعنا عبر
نفى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم السبت، أن تكون مالي قد أودعت شكوى ضد بلاده أمام محكمة العدل الدولية على خلفية حادثة "إسقاط المسيرة".
وقال عطاف، في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول إيداع مالي شكوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية: "لا يوجد هناك أي طلب صادر عن مالي لدى المحكمة. لو كانت هناك شكوى من مالي ضدنا لأبلغتنا محكمة العدل الدولية بذلك".
وأضاف أنه "لا توجد أي مراسلة من محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص. اتصلنا بالمحكمة فور صدور الخبر للتأكد. وتم إبلاغنا بأنه لا يوجد أي طلب أو شكوى من مالي ضدنا".

وأعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، في 4 أيلول/سبتمبر الجاري، أنها تقدمت بشكوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية على خلفية حادثة "إسقاط المسيّرة" في نهاية آذار/مارس الماضي.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة: "تعلم الحكومة الانتقالية الرأي العام أن جمهورية مالي أودعت، هذا الخميس 4 أيلول/سبتمبر 2025، لدى محكمة العدل الدولية، طلبا لإقامة دعوى ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
وأضافت "تأتي هذه الإحالة في أعقاب التدمير المتعمد من قبل الجزائر لطائرة استطلاع مسيرة، تابعة للقوات المسلحة المالية، ليلة 31 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 2025، في تينزاواتين بمنطقة كيدال".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
باكستان والجزائر تطلبان عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن الضربات الإسرائيلية على قطر
9 سبتمبر, 21:55 GMT
وأعلنت مالي، في 7 نيسان/أبريل الماضي، أنها قررت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الجزائرية حتى إشعار آخر، وذلك ردًا على إجراء جزائري مماثل.
وقبل ذلك، أعلنت الجزائر أنها قررت إغلاق مجالها الجوي أمام مالي، وذلك على خلفية "اختراق متكرر" للمجال الجوي الجزائري.
كما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، استدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينا فاسو لمهامه، وذلك ردًا على خطوة مماثلة اتخذتها تلك الدول بسبب إسقاط الجزائر طائرة مسيرة تابعة لجيش مالي دخلت مجالها الجوي، في حين وصفت باماكو الحادث بأنه "عمل عدائي متعمد".

وبحسب الخارجية الجزائرية: فإن "مزاعم الحكومة المالية اليائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية إلى درجة أنها لا تستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها، فمصداقية الجزائر والتزامها وعزمها على مكافحة الإرهاب ليسوا بحاجة إلى أي تبرير أو دليل".

وتابعت: "إن انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية بدون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سُجلت ما لا تقل عن حالتين مُماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية".
وفي 1 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن الجيش تمكن من إسقاط مسيّرة استطلاعية مسلّحة قرب مدينة تين زاوتين الحدودية، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي للبلاد.
وكانت دول كونفدرالية الساحل قد أعلنت استدعاء سفرائها لدى الجزائر للتشاور، وذلك على خلفية اتهام باماكو للجزائر بإسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لها، معتبرة أن تدمير المسيّرة حال دون "تحييد جماعة إرهابية كانت تُخطط لأعمال إرهابية ضد القوات المسلحة في مالي".
