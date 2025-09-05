مسؤول جزائري: معرض التجارة البينية خطوة استراتيجية لتكامل أفريقيا.. والتعاون مع روسيا والصين واعد

عربي
وتابع مؤكدا في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن بلاده تسعى من خلال هذا الحدث إلى إرساء شراكة تجارية واقتصادية وصناعية مع أفريقيا، التي وصفها بـ"القارة الشابة" القادرة على السير في طريق التقدم والازدهار".وأكد أن المطلوب اليوم هو تعاون إنساني من الدرجة الأولى، يهدف إلى نهضة الشعوب الأفريقية وتنميتها، لا إلى إبقائها في حالة تخلف وتبعية.وانطلقت، أمس الخميس، فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر، وذلك في أول نسخة تنظّم منذ دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف) حيّز التنفيذ.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء الانطلاق بحضور رؤساء تونس وموريتانيا وتشاد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي وعدد كبير من الوزراء الأفارقة.وتنظم الفعاليات على مدار أيام المعرض في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" وقصر المعارض "صافكس"، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى من أفريقيا وخارجها خلال الافتتاح، وممثلين عن كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والشركات الاستثمارية.
قال عبد الحفيظ خيط، رئيس مركز الأمير عبد القادر للبحوث والدراسات الاستراتيجية بالجزائر، اليوم الجمعة، إن الدورة الرابعة من معرض التجارة البينية الأفريقية تمثل خطوة جبارة في مسار التنمية، وفرصة لفتح قنوات تعاون استراتيجي مع الجزائر.
وتابع مؤكدا في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن بلاده تسعى من خلال هذا الحدث إلى إرساء شراكة تجارية واقتصادية وصناعية مع أفريقيا، التي وصفها بـ"القارة الشابة" القادرة على السير في طريق التقدم والازدهار".
وأضاف خيط أن "التعاون بين الدول الأفريقية وروسيا، إلى جانب الشراكات مع الصين، يفتح آفاقا واعدة"، مشددا على أن "الجزائر تدعم مبدأ التعاون والتكامل بعيدا عن أي استغلال"، في إشارة إلى التجارب الاستعمارية الأوروبية السابقة.
وأكد أن المطلوب اليوم هو تعاون إنساني من الدرجة الأولى، يهدف إلى نهضة الشعوب الأفريقية وتنميتها، لا إلى إبقائها في حالة تخلف وتبعية.
انطلاق فعاليات افتتاح الدورة الرابعة من معرض التجارة البينية بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
انطلاق فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية في الجزائر
أمس, 11:24 GMT
وانطلقت، أمس الخميس، فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر، وذلك في أول نسخة تنظّم منذ دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف) حيّز التنفيذ.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء الانطلاق بحضور رؤساء تونس وموريتانيا وتشاد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي وعدد كبير من الوزراء الأفارقة.
وتنظم الفعاليات على مدار أيام المعرض في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" وقصر المعارض "صافكس"، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى من أفريقيا وخارجها خلال الافتتاح، وممثلين عن كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والشركات الاستثمارية.
