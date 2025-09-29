قصة نجاح من قلب الصحراء... خطوة جزائرية مهمة في قطاع الطاقة النظيفة

عربي
وكشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة عن أن هذه المحطة تبرهن على الإمكانات الواعدة للجزائر، والموارد الطبيعية الوفيرة الداعمة لأهداف التحول وزيادة حصة الطاقة المتجددة.وتقع المحطة المتصلة بالشبكة في واد نشو في ولاية غرداية، شمال الصحراء الجزائرية، ما يبرز أثر الطبيعة الجغرافية في أداء المحطة، وأسباب تسليط الدراسة الضوء عليها.وتتبنّى الجزائر خططًا لدعم الطاقة النظيفة والمتجددة، جنبًا إلى جنب مع توسعات الغاز الطبيعي وصادرات الغاز المسال، واستمرار تطوير موارد الهيدروكربونات الوفيرة للبلاد.خصائص المحطة:1- تثبيت الألواح على الأرض وليس على الأسطح، ما يشير إلى مساحتها الواسعة.2- تزويدها بأنظمة تتبع يمنحها حركة بطيئة حسب اتجاه حركة الشمس، لضمان ثبات الإشعاع الشمسي طوال اليوم، وامتصاص أكبر قدر من الضوء.3- العمل بـ6 وحدات ثابتة (بقدرة 918 كيلوواط)، ووحدتين بنظام التتبع (203 كيلوواط).وبعد استعمال نظام تحديد مواقع الطاقة الشمسية (PVGIS) للمحاكاة، رصد الباحثون علاقة وطيدة بين معايير الكفاءة وعوامل أخرى، مثل: درجة الحرارة، وشدة الإشعاع، وإنتاج الكهرباء. ونشرت الجزائر في المحطة ألواحًا شمسية متنوعة، تضمنت:1- ألواح سيليكون غير متبلورة، بقدرة 100 كيلوواط. 2- ألواح تيلورايد الكادميوم، بقدرة 100 كيلوواط.3- ألواح ذات بلورة أحادية، بقدرة 315 كيلوواط.4- ألواح متعددة البلورات، بقدرة 606 كيلوواط.واستمر اختبار محطة طاقة شمسية في الجزائر ذات قدرة إجمالية 1.1 ميغاواط- لمدة 12 شهرًا، من يناير/كانون الثاني حتى ديسمبر/كانون الأول، عام 2016. وقيّم أداء المحطة في ظل الخصائص الصحراوية لموقعها الجغرافي، بدرجات حرارة تراوحت بين 16 و42 درجة مئوية على مدار مدة الاختبار.وزادت وتيرة نشر محطات الطاقة الشمسية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المناطق الصحراوية، حيث أن نتائج الأداء القوي للمحطة يدعم أهداف التحول والاستدامة بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
حققت محطة طاقة شمسية في الجزائر أداءً مميزًا هذا العام، في خطوة تعكس أهمية الطاقة النظيفة والمتجددة، جنبًا إلى جنب مع توسعات الغاز الطبيعي وصادرات الغاز المسال، واستمرار تطوير موارد الهيدروكربونات الوفيرة في الجزائر.
وكشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة عن أن هذه المحطة تبرهن على الإمكانات الواعدة للجزائر، والموارد الطبيعية الوفيرة الداعمة لأهداف التحول وزيادة حصة الطاقة المتجددة.
وتقع المحطة المتصلة بالشبكة في واد نشو في ولاية غرداية، شمال الصحراء الجزائرية، ما يبرز أثر الطبيعة الجغرافية في أداء المحطة، وأسباب تسليط الدراسة الضوء عليها.
وخضع أداء المحطة خلال عام واحد لاختبارات باحثين من جامعة يافله(Gavle) السويدية، وبعد تحليل النتائج أشادت دراسة صادرة عنهم بـ"الأداء المميز" لها.
خطة الـ 115 غيغاواط... أهم 5 مشاريع للطاقة الشمسية في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
وسائط متعددة
خطة الـ 115 غيغاواط... أهم 5 مشاريع للطاقة الشمسية في الجزائر
14 أغسطس, 08:44 GMT
وتتبنّى الجزائر خططًا لدعم الطاقة النظيفة والمتجددة، جنبًا إلى جنب مع توسعات الغاز الطبيعي وصادرات الغاز المسال، واستمرار تطوير موارد الهيدروكربونات الوفيرة للبلاد.

خصائص المحطة:

1- تثبيت الألواح على الأرض وليس على الأسطح، ما يشير إلى مساحتها الواسعة.
2- تزويدها بأنظمة تتبع يمنحها حركة بطيئة حسب اتجاه حركة الشمس، لضمان ثبات الإشعاع الشمسي طوال اليوم، وامتصاص أكبر قدر من الضوء.
3- العمل بـ6 وحدات ثابتة (بقدرة 918 كيلوواط)، ووحدتين بنظام التتبع (203 كيلوواط).
محطة طاقة شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
مجتمع
أهم 5 مشاريع للطاقة الشمسية في الجزائر.. أرقام وخطط حتى 2035
11 أغسطس, 07:19 GMT
وبعد استعمال نظام تحديد مواقع الطاقة الشمسية (PVGIS) للمحاكاة، رصد الباحثون علاقة وطيدة بين معايير الكفاءة وعوامل أخرى، مثل: درجة الحرارة، وشدة الإشعاع، وإنتاج الكهرباء. ونشرت الجزائر في المحطة ألواحًا شمسية متنوعة، تضمنت:
1- ألواح سيليكون غير متبلورة، بقدرة 100 كيلوواط.
2- ألواح تيلورايد الكادميوم، بقدرة 100 كيلوواط.
3- ألواح ذات بلورة أحادية، بقدرة 315 كيلوواط.
4- ألواح متعددة البلورات، بقدرة 606 كيلوواط.
طلاء نوافذ لتوليد الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
مجتمع
طلاء شفاف يحول النوافذ إلى مولدات غير مرئية للطاقة الشمسية
21 سبتمبر, 15:35 GMT
واستمر اختبار محطة طاقة شمسية في الجزائر ذات قدرة إجمالية 1.1 ميغاواط- لمدة 12 شهرًا، من يناير/كانون الثاني حتى ديسمبر/كانون الأول، عام 2016. وقيّم أداء المحطة في ظل الخصائص الصحراوية لموقعها الجغرافي، بدرجات حرارة تراوحت بين 16 و42 درجة مئوية على مدار مدة الاختبار.
وزادت وتيرة نشر محطات الطاقة الشمسية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المناطق الصحراوية، حيث أن نتائج الأداء القوي للمحطة يدعم أهداف التحول والاستدامة بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
